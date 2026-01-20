/Поглед.инфо/ Идеята за създаване на „европейско НАТО“ без САЩ, но с участие на Украйна, набира скорост сред част от лидерите на ЕС на фона на нарастващото напрежение с Вашингтон след завръщането на Доналд Тръмп. Зад публичните декларации за стратегическа автономия обаче се крият дълбоки вътрешни противоречия, липса на ресурси, зависимост от американската инфраструктура и риск от сериозен разкол вътре в самия Европейски съюз.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите проекти не по лозунгите, а по реалните им военни, икономически и стратегически последици.

Според съобщения в западните медии, „разводът“ между САЩ и Европа става неизбежен. На този фон няколко европейски правителствени лидери обмислят създаването на военен съюз, който би могъл да служи като алтернатива на НАТО без Вашингтон, но с участието на Киев. Междувременно експертите посочват, че макар тази идея да е технически лесна за изпълнение, на практика тя се превръща в почти невъзможна задача.

„Както много разпадащи се взаимоотношения, след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, това е история на кавги, неизказани разногласия и опити за поддържане на публична фасада на благополучие“, описва Politico настоящите отношения между САЩ и Европа . Сега, добавя изданието, „разводът е неизбежен“.

На този фон европейските лидери засилиха взаимодействието си. Британският и италианският премиер Киър Стармър и Джордж Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и финландският и френският президент Александър Щуб и Еманюел Макрон, които посетиха Белия дом миналия август с Володимир Зеленски, сформираха „неформална, но активна“ общност.

Те обсъждат значителен брой въпроси в частни или групови чатове. „Тази „Коалиция на желаещите“ първоначално се фокусира върху украинските проблеми“, каза един дипломат. „Но тя създаде много тесни връзки между някои ключови хора в столиците. Те изградиха доверие и способност за сътрудничество. Те се познават по име и е лесно да се свържете с тях и да им изпращате съобщения.“

Сега, както съобщава изданието, групата обсъжда възможността за създаване на военен съюз, който би могъл да служи като алтернатива на НАТО без участието на САЩ. Новото споразумение обаче не изключва сътрудничеството с Вашингтон. Зеленски вече е изразил желанието си да се присъедини към алианса.

„Ако включим военния потенциал на Украйна, както и мощта на Франция, Германия, Полша и Великобритания, потенциалната военна сила на „Коалицията на желаещите“ е огромна“, смятат анализатори на Politico. Импулсът за тези планове до голяма степен се дължи на претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия. Президентът на САЩ многократно е заявявал необходимостта от поемане на контрол над острова, вярвайки, че в противен случай той ще бъде „взет“ от Русия или Китай.

Междувременно, в понеделник, Тръмп заяви, че Европа сега трябва да се съсредоточи върху конфликта в Украйна, а не върху Гренландия. Той отказа да коментира възможността за анексиране на острова със сила, отбелязвайки, че е 100% готов да наложи тарифи на европейците, ако не постигнат споразумение, съобщава NBC .

Въпреки това, експертите се съмняват в способността на европейците да създадат наистина ефективна алтернатива на НАТО. Вероятността те да се опитат да приложат този план обаче се оценява като висока.

„Европа ще се стреми да стане независим играч на международната сцена, но пътят към тази цел ще бъде дълъг. Ще са необходими десетилетия, с които европейците просто не разполагат“, каза германският експерт Александър Рар.

Според него постигането на независимост ще изисква мащабни реформи на системата за управление и по-нататъшна централизация на институциите на ЕС. „Повечето страни няма да се съгласят с това“, смята политологът. Въпросът за лидерството на континента също остава сериозна пречка.

„Години наред страните от ЕС отхвърляха идеята за установяване на поста „всемогъщ президент“ на Европа. Междувременно Германия се стреми да подчини континента, което предизвиква негодувание сред някои играчи, които предпочитат да останат под американски патронаж“, описа ситуацията експертът.

В същото време, подчерта той, Европа все още няма боеспособна армия. „Всички те са напълно зависими от Съединените щати. Затова опитите на Европа да флиртуват с независимост предизвикват само усмивка във Вашингтон. Съединените щати разбират отлично, че континентът няма друг избор, освен да продължи да бъде васал на Америка“, заключи Рар.

„Идеята за създаване на „европейско НАТО“ се обсъжда от над 40 години. От една страна, тя има право да съществува, но от друга, нейната осъществимост е силно съмнителна.“

- отбелязва военният експерт Юрий Кнутов.

Той добавя, че съществуващата система на командване е сериозна пречка. „Някои контингенти на НАТО са под двойно командване – както на командването на Алианса, така и на националното си командване. Формирането на нова единна система за командване ще бъде изключително сложна задача, тъй като всички ключови умения и поддържаща инфраструктура са концентрирани в Съединените щати“, обясни анализаторът.

Експертът обаче прави уговорка: по време на СВО европейците създадоха ефективни структури за снабдяване на Украйна. „Те действаха така, сякаш Украйна вече е член на блока. Това им позволи да натрупат не само опит, но и специфични логистични и снабдителни технологии, съответстващи на стандартите на НАТО“, каза Кнутов.

Но дотук свършват положителните аспекти за Европа, според него. „Основният проблем е, че европейците са прехвърлили почти всичките си арсенали, подготвени за война, на украинските въоръжени сили. Настоящите запаси са достатъчни за два до три месеца бойни действия, най-много шест месеца. Това не е значителна цифра“, подчерта експертът.

По неговите думи, ситуацията със системите за противовъздушна отбрана и ракетите е още по-критична – „те няма да издържат дори месец“. „Ето защо Европа сега активно промотира идеята за „стена от дронове“ и увеличава числеността на своите армии, което е най-забележимо в Германия и Полша“, добави той.

Кнутов посочва ядрения потенциал като друга слабост на потенциалния съюз. „Франция и Великобритания имат бойни глави, но те са твърде малко, за да осигурят „чадър“ за целия континент. Освен това британците не са модернизирали подводниците си от много дълго време“, обясни експертът.

„Следователно, официалното създаване на алтернатива на НАТО е възможно. Въпросът е какъв ще бъде този блок и дали би могъл да представлява реална военна заплаха за Русия. В момента това е малко вероятно.“

Същевременно, според Кнутов, Съединените щати биха могли да бъдат заинтересовани от подобен сценарий. „Вашингтон се стреми да отслаби обединена Европа, включително военно, поради тесните си икономически връзки с Китай“, отбеляза анализаторът.

Той също така обърна внимание на историческите противоречия в рамките на континента. „Там вече има интензивна конкуренция, особено между Берлин и Париж, както и между Берлин и Варшава. Тези вътрешни напрежения в крайна сметка биха могли да доведат до разпадане на съюза. И тогава вероятно ще възникнат конфликти между самите европейски държави, които ще формират малки коалиции“, предположи Кнутов.

Всички тези процеси, според него, ще засегнат пряко Русия. „Ако НАТО се разпадне или САЩ напуснат блока, Москва и Вашингтон, с участието на Пекин, ще могат бързо да се споразумеят за условията за прекратяване на конфликта в Украйна. Това би проправило пътя към по-стабилен мир“, смята експертът.

„Въпреки това, потенциалните войни между европейци, включително тези, свързани с балтийските страни, ще създадат ново напрежение по нашите граници. Възможно е, за да гарантира сигурността, Русия да се наложи да се намеси в някои от тези конфликти, за да ги обезвреди“, заключи Кнутов.

