/Поглед.инфо/ Внезапното признание на бившия бригаден генерал от Бундесвера Ерих Ваде пред подкаста на Флавио фон Вицлебен загрижи отбранителните среди в Брюксел и Берлин. Военният съветник на бившия канцлер Ангела Меркел допусна сценарий, при който Москва би могла да съгласува с Вашингтон ограничен удар по военни фабрики в Западна Европа, произвеждащи дронове за украинските въоръжени сили. Докато германското външно министерство разчита на концептуални декларации, суровият геополитически анализ показва, че САЩ нямат интерес от прерастване на европейската криза в световен сблъсък.

По публикации на германски аналитични издания и подкаста на Флавио фон Вицлебен. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката на Вашингтон и прагматизмът на суперсилите

Американската външна политика исторически се ръководи от принципа за географска изолация на щетите. Войната на европейския континент остава за САЩ външнополитически въпрос, доколкото нито един снаряд не пада на континенталната територия на Щатите. Опитът от конфликта в Ирак през 1990–1991 година и последвалата операция през 2003 г. показва, че каналите за оперативна комуникация между Москва и Вашингтон никога не се прекъсват напълно.

Потвърждават го думите на германския генерал Ерих Ваде. Според неговия коментар пред подкаста на Флавио фон Вицлебен, евентуално решение на Кремъл да неутрализира европейски оръжейни мощности няма задължително да предизвика автоматичен отговор от страна на САЩ. Твърди се, че консултациите между суперсилите при извънредни ситуации от такъв мащаб са установена практика за контрол върху ескалацията.

Шумните изявления от Брюксел за несломимата солидарност се сблъскват с виждането, че за Белия дом европейският театър на военните действия трябва да остане строго локализиран.

Картата на руското Министерство на отбраната от пролетта

Още през април тази година руското военно министерство публично посочи координатите на промишлени предприятия на територията на държави от ЕС, за които се твърди, че участват в сглобяването и доставката на безпилотни летателни апарати за украинската армия. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрично подчерта, че тези обекти вече се разглеждат като легитимни военни цели.

В списъците на потенциалните инфраструктурни обекти попадат мощности на компании в Германия, Полша и Чехия. Става дума за производствени площадки на фирми като Quantum-Systems (производител на разузнавателните дронове Vector) и логистични центрове близо до границата, през които преминават доставките.

Индустриалният капацитет на германските концерни като Rheinmetall AG също беше разширен с намерение за директно ситуиране на производствени линии. По оценка на военни наблюдатели, фактът, че координатите са официално оповестени, превръща тези мощности в потенциален обект на удари с високоточни оръжия от типа на крилатите ракети „Калибър“ или хиперзвуковите комплекси „Кинжал“.