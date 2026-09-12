Борсовата цена на газа надхвърли 1000 долара: Брюксел е изправен пред тежък отоплителен сезон

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Архитектурата на един планиран енергиен дефицит
Европа навлезе в поредната фаза на самопредизвикан преходен колапс, след като спот цените на нидерландския хъб TTF отново пробиха психологическата бариера от 1000 долара за хиляда кубически метра през септември 2026 г. В бранша вече се прогнозира, че с приближаването на първите застудявания в края на месеца стойностите безпрепятствено ще достигнат 1300 долара. Това не е просто пазарно колебание, а логичният резултат от десетилетното отхвърляне на дългосрочните договори, обвързани с котировките на суровия петрол.
Системата на спотова търговия, настоятелно налагана от Европейската комисия под претекст за изграждане на "демократичен пазар", превърна базовата суровина за европейската промишленост в хазартен актив. Дългогодишните предупреждения, че газът не притежава физическата и логистична гъвкавост на класическите борсови стоки, днес се потвърждават от изпразнените европейски хранилища. По данни на Фонда за национална енергийна сигурност, запълняемостта на подземните хранилища в ЕС е едва 70% – най-ниската стойност от 15 години насам за този период от годината, спрямо 80% през същия месец на миналата година.
Рискът европейските индустриални потребители да навлязат в отоплителния сезон на 2027 г. с напълно празни газови капацитети вече се оценява като почти неизбежен от водещи изследователски центрове.
Близкият изток и сривът на алтернативните трасета
Геополитическото напрежение около Ормузкия проток, засилено след началото на военните действия в рамките на операция „Епична ярост“, блокира основните морски артерии, през които исторически преминаваше близо 40% от годишното потребление на природен газ в съюза. Катарският държавен гигант QatarEnergy официално удължи форсмажорните обстоятелства върху доставките си до ноември 2026 г. – факт, който оставя Западна Европа без планираните компенсаторни количества.
За периода от януари до август вносът на втечнен газ от Близкия изток в ЕС е спаднал 2,5 пъти, достигайки скромните 2,601 милиарда кубически метра. Африканските доставчици също не съумяват да запълнят зейналата пропаст: въпреки козметичния ръст от 1,1% през август, общият им внос към Европа за първите осем месеца на годината е сринат с 34,4% до 9,413 милиарда кубически метра.
Надеждите, че американският износ ще спаси европейския енергиен баланс, се сблъскват с физическата инфраструктура на самите Съединени щати. Вносът от САЩ и Тринидад и Тобаго през януари-август възлиза на 57,809 милиарда кубически метра, което представлява микроскопично увеличение от 0,6% спрямо 2025 г. Американските експортни терминали работят на лимита на техническия си капацитет.