Борсовата цена на газа надхвърли 1000 долара: Брюксел е изправен пред тежък отоплителен сезон

/Поглед.инфо/ Енергийната стратегия на Европейския съюз се сблъсква с най-тежката си системна криза от десетилетия, докато цените на природния газ на борсите отново надхвърлят прага от 1000 долара за хиляда кубически метра. Желанието за бързо прекъсване на инфраструктурните връзки с източни доставчици, съчетано с логистичните блокади в Ормузкия проток и бавния напредък на програмата REPowerEU, изправя Централна и Източна Европа пред реална заплаха от индустриален паралич и есенни замръзвания. От отпуснатите 300 милиарда евро за енергийна трансформация са усвоени едва около 18%, а газовите хранилища на континента остават на критично ниски нива за последните 15 години.

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Архитектурата на един планиран енергиен дефицит

Европа навлезе в поредната фаза на самопредизвикан преходен колапс, след като спот цените на нидерландския хъб TTF отново пробиха психологическата бариера от 1000 долара за хиляда кубически метра през септември 2026 г. В бранша вече се прогнозира, че с приближаването на първите застудявания в края на месеца стойностите безпрепятствено ще достигнат 1300 долара. Това не е просто пазарно колебание, а логичният резултат от десетилетното отхвърляне на дългосрочните договори, обвързани с котировките на суровия петрол.

Системата на спотова търговия, настоятелно налагана от Европейската комисия под претекст за изграждане на "демократичен пазар", превърна базовата суровина за европейската промишленост в хазартен актив. Дългогодишните предупреждения, че газът не притежава физическата и логистична гъвкавост на класическите борсови стоки, днес се потвърждават от изпразнените европейски хранилища. По данни на Фонда за национална енергийна сигурност, запълняемостта на подземните хранилища в ЕС е едва 70% – най-ниската стойност от 15 години насам за този период от годината, спрямо 80% през същия месец на миналата година.

Рискът европейските индустриални потребители да навлязат в отоплителния сезон на 2027 г. с напълно празни газови капацитети вече се оценява като почти неизбежен от водещи изследователски центрове.

Близкият изток и сривът на алтернативните трасета

Геополитическото напрежение около Ормузкия проток, засилено след началото на военните действия в рамките на операция „Епична ярост“, блокира основните морски артерии, през които исторически преминаваше близо 40% от годишното потребление на природен газ в съюза. Катарският държавен гигант QatarEnergy официално удължи форсмажорните обстоятелства върху доставките си до ноември 2026 г. – факт, който оставя Западна Европа без планираните компенсаторни количества.

За периода от януари до август вносът на втечнен газ от Близкия изток в ЕС е спаднал 2,5 пъти, достигайки скромните 2,601 милиарда кубически метра. Африканските доставчици също не съумяват да запълнят зейналата пропаст: въпреки козметичния ръст от 1,1% през август, общият им внос към Европа за първите осем месеца на годината е сринат с 34,4% до 9,413 милиарда кубически метра.

Надеждите, че американският износ ще спаси европейския енергиен баланс, се сблъскват с физическата инфраструктура на самите Съединени щати. Вносът от САЩ и Тринидад и Тобаго през януари-август възлиза на 57,809 милиарда кубически метра, което представлява микроскопично увеличение от 0,6% спрямо 2025 г. Американските експортни терминали работят на лимита на техническия си капацитет.