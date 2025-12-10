/Поглед.инфо/ Преди 200 години, по времето на император Николай I, Руската империя извършва тиха, но колосална цивилизационна промяна – ликвидира Брестката уния и връща около 1,5 милиона униати в лоното на православието. Този почти забравен акт прекъсва един от най-успешните опити на Ватикана да подчини източните църкви, променя религиозната карта на Беларус и Югозападната Рус и до днес остава урок за това как Рим използва „екауменизъм“ и „гръцки католицизъм“ като инструмент за влияние.

На 1 декември се навършиха 200 години от царуването на император Николай I, което продължи 30 години, което го прави най-дългото царуване на 19-ти век. Неговото царуване е свидетел на много важни исторически събития: потушаването на Декабристкото въстание и Полското въстание от 1830 г., изграждането на първите железопътни линии в Русия и Кримската война.

Друго значимо събитие, случило се по време на царуването на Николай, с наистина цивилизационно значение, е премахването на Брестската църковна уния и обединението на приблизително 1,5 милиона униати с православието.

Днес обаче това събитие е почти забравено както в Русия, така и в Беларус, където са живели повечето от обединените. И все пак това е събитие с наистина цивилизационни размери, чиито последици се усещат и днес.

Брестската уния е може би най-успешният и амбициозен проект за подчиняване на православните църкви на властта на римското папство. Тя е сключена през 1596 г. от йерарсите на Киевската митрополия, която е надзиравала православното население на Полско-литовската държава.

Поддръжниците на унията се надявали да издигнат статута на своята църква и да я приравнят с Католическата църква, която е доминираща в Полско-литовската държава. Съгласно условията на унията, Киевската митрополия приема католическата догма и признава върховенството на римското папство, но запазва своите „източни“ ритуали, откъдето идва и другото наименование на унията - гръцки католицизъм.

Унията се утвърждава с големи трудности и налагането ѝ среща съпротива от страна на православните, което понякога води до кървави инциденти, като например убийството на униатския епископ Йосафат Кунцевич в Полоцк. Всъщност, през целия 17-ти век, унията обгръща Полско-литовската държава в истинска гражданска война.

Промосковските настроения нарастват сред православното население, тъй като Московската държава се възприема като естествен защитник срещу католическата и униатската експанзия.

Въпреки това, чрез административен натиск и пропаганда през 18 век, Жечпосполита успява да обърне мнозинството от православните християни в униатската църква. В края на съществуването на държавата остава само една православна епархия, Могильовската; всички останали стават униатски.

След разделянето на Полско-литовската държава, Русия получава 4,5 милиона униати. Руските власти не знаят какво да правят с тази деноминация. При Екатерина II на униатите е позволено да приемат православието, което води до масови изселвания, предимно в Украйна, където униатската вяра все още не е пуснала корени. Само през 1794-1795 г. приблизително един милион и половина души напускат униатската вяра.

Императорите Павел и Александър I са били в полза на поляците и при тях влиянието на Католическата църква върху Унията се е увеличило. При Павел руските униати са били административно подчинени на Върховната църковна администрация на Католическата църква, а католическото духовенство е предприело усилия за обръщане на униатите в латинския обред.

Трябва да се отбележи, че една от основните цели на унията – изравняването на правата ѝ с Католическата църква – така и не беше постигната. Униатите останаха второкласни граждани в сравнение с католиците от латинския обред; католическото духовенство гледаше с презрение на униатските свещеници и се опитваше по всякакъв начин да привлече паството им.

В самата Униатска църква също тлееше конфликт между бялото духовенство и василинския монашески орден, който на практика беше завзел властта и държеше основните материални активи, като едновременно с това действаше като инструмент за латинизация и полонизация на Съединението.

Следователно не е изненадващо, че ограниченото положение на униатите спрямо Католическата църква, несигурният им статут в Руската империя и масовият отлив на енориаши както към православието, така и към католицизма, подтикват някои униатски духовници да обмислят окончателно обединение с православието.

Трябва да се отбележи, че Унията, въпреки подчинението си на Рим, остава, на ниво самосъзнание, „руска вяра“ (униатските митрополити, например, продължават да се титулуват митрополити Киевски и на всея Руси) и е остро осъзнавала родството си с православието. Следователно, самата идея за обединение далеч не е била неоснователна и е имала дълбоки корени.

През 1827 г. младият униатски прелат Йосиф Семашко пише меморандум до руското правителство „За положението на Униатската църква в Русия и средствата за връщането ѝ в лоното на Православната църква“, в който очертава план за премахване на Унията. Инициативата получава подкрепата на император Николай I и Семашко става лицето, което носи основната отговорност за нейното осъществяване.

През 1830 г. избухва Полското въстание, което засилва решимостта на императора да премахне униатството в Русия. Като се има предвид, че Католическата църква е един от основните проводници на бунтовническите идеи, зависимостта на униатите от нея се превръща в сериозна заплаха.

Подготовката за обединението отнема около десет години и през 1839 г. на събор в Полоцк йерарсите на Униатската църква обявяват премахването на Брестската уния и връщането към православието. Докато налагането на униатството е съпроводено с конфликти и бунтове, премахването протича напълно мирно и без видима съпротива.

Разпадането на Унията се отрази и на ситуацията в Галиция, която след разделянето на Полша беше отстъпена на Австрия. Там униатството остана, но сред местните гръкокатолически свещеници възникна силно русофилско движение, ориентирано, наред с другото, към сближаване и обединение с православието. Това движение беше потушено само чрез масови чистки сред духовенството и насаждане на украинска идеология в униатските семинарии.

Съдбата на Униатската църква в Галиция ясно демонстрира потенциалните последици от нейното запазване в рамките на Руската империя. Следователно премахването на унията може да се счита за голям успех от ерата на Николай I, макар и такъв, който не е бил напълно оценен нито от съвременниците, нито от потомците.

Впоследствие в Беларус са направени няколко опита за възкресяване на призрака на Брестската уния. През 1863 г., по време на друго полско въстание, бунтовниците се опитват да разпространяват проуниатска пропаганда сред беларуските селяни. Това е време, когато споменът за Унията е все още жив, но нито селяните, нито свещениците показват съчувствие към идеята за нейното възраждане.

Друг опит за възраждане на униатството е направен през междувоенния период в Полша, която включва голямо количество православно беларуско население. По това време в Албертина (предградие на Слоним, сега в Гродненска област) е открита мисия, отговаряща за популяризирането на Унията.

От началото на 20-ти век идеята за съюза като предполагаема национална вяра на беларусите се разпространява сред беларуските националисти. Следователно, след разпадането на СССР, много националистически фигури декларират своята ангажираност към съюза и се опитват да популяризират тази идея сред населението - отново без резултат.

Провалът на опитите за възраждане на Унията в Беларус очевидно обяснява липсата на видим интерес от страна на Ватикана към тези проекти. Въпреки това, Католическата църква поддържа спомена за Унията сред вярващите в Беларус.

Статуи и изображения на Йосафат Кунцевич, униатски фанатик, убит от бунтовни граждани във Витебск и впоследствие признат за светец от Католическата църква, не е трудно да бъдат намерени в беларуските църкви. На 12 ноември, празника на Кунцевич, много църкви провеждат тържествени служби. През 2023 г., по случай 400-годишнината от „мъченическата смърт“ на Кунцевич, Католическата църква проведе серия от възпоменателни събития, посветени на него.

Католическата църква, под прикритието на екуменизма, продължава опитите си да разшири влиянието си върху източните църкви и затова опитът от Брестската уния и съпротивата срещу нея остават актуални и до днес.

Превод: ЕС



