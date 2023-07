/Поглед.инфо/ Липсата на финансиране и политическите игри вредят на армията и флота

В британската армия избухна скандал. Одит на Министерството на отбраната на Обединеното кралство потвърди, че Кралските военновъздушни сили незаконно са дискриминирали белите мъже при набирането на персонал като част от политика за увеличаване на етническото и половото разнообразие.

„Признаваме, че някои мъже са били дискриминирани“, каза главният маршал на авиацията Ричард Найтън. Той се извини на всички засегнати и в същото време заяви, че никой от ръководството на ВВС, включително неговия предшественик, главен маршал на авиацията Майкъл Уигстън, при който тази дискриминация процъфтява, няма да бъде наказан.

През август миналата година британските военновъздушни сили спряха набирането на бели мъже, за да изпълнят плана за набиране на жени и представители на националните малцинства.

Началникът на щаба на британските ВВС вицемаршал Мария Бейфорд каза тогава , че "жените могат да бъдат предпочитани пред мъжете, ако са недостатъчно представени на определени позиции и отговарят на изискванията". Според нея този подход ще позволи „да се подобри услугата в дългосрочен план“.

От 2020 г. до 2021 г. Военновъздушните сили „погрешно ускориха“ набирането на повече от 160 летци - жени и представители на етнически малцинства. Според официални данни повече от 30 бели мъже не са били наети от киберструктурите на Кралските военновъздушни сили поради „позитивната дискриминация“.

Sky News проучи кореспонденция от служители на военновъздушните сили, които описват белите мъже, желаещи да се присъединят към военновъздушните сили, като "безполезни пилоти " . Британският министър на отбраната Бен Уолъс нарече случилото се "голяма грешка". Беше решено Кралските военновъздушни сили да изплатят £5000 като компенсация на всички засегнати.

Рибата гние от главата и британската армия не прави изключение. Началникът на британския генерален щаб генерал Патрик Сандърс, въпреки че се застъпва за увеличаване на размера на въоръжените сили на кралството, в същото време предлага армията да стане по-„приобщаваща“, заменяйки титли като „стрелец“ и „гвардеец“ с неутрални термини поради „прекомерна мъжественост“ (too masculine).

Британският министър на отбраната Бен Уолъс наскоро сподели с репортери подробности от разговора си с високопоставен американски генерал. Той обърнал внимание на Уолъс, че Пентагонът вече не смята британската армия за бойна сила от най-високо ниво (British Army is no longer regarded as a top-level fighting force).

Генералът посочил най-високата бойна сила на армиите на САЩ, Русия, Китай и Франция. Второто ниво на бойна сила се държи от средните сили с по-малко бойни способности, като Германия или Италия.

С Бен Уолъс американският генерал беше откровен: „Нямате първо ниво. И едва ли е второто ниво“.

Британската армия днес наброява само 76 000 души, наполовина от размера си през 1990 г. и най-малката от Наполеоново време насам.

Според Министерството на отбраната 32 от 33-те пехотни батальона на сухопътните сили на Обединеното кралство изпитват „опасен недостиг“ на боеспособни войски, пише Daily Mail .

Британската пехота се нуждае от повече от 14 хиляди войници. До момента са налични само малко над 11 хиляди. Бойните части на британската армия разполагат с едва половината от личния състав, необходим за оперативно разгръщане. Въпреки тази статистика редица пехотни батальони са изправени пред допълнителни съкращения.

Недостигът на личен състав удари дори елитните части, но британските въоръжени сили ще бъдат допълнително съкратени. Предвижда се тя да се свие до 73 хиляди души, ако не се намерят средства за поддържане на поне стохилядна армия.

Такива средства изобщо няма. Стигна се до там, че британските военни просто гладуват. Персоналът на Кралските военновъздушни сили във военновъздушната база Конингсби се обърна към хранителните банки за помощ поради високата инфлация в страната и кризата с разходите за живот, съобщава Sky News .

„Някои военни и техните семейства са били принудени да използват хранителни банки на фона на висока инфлация и растящи разходи, които потапят военните в криза“, разказа каналът, позовавайки се на източници от отбраната и вътрешни документи на ВВС.

Пунктът за събиране на храна от военнослужещи, организиран в авиобазата, първоначално е предназначен за подпомагане на цивилни, но сега го използват и пилотите.

„Кризата на отбраната възникна в резултат на многократните съкращения на размера на въоръжените сили след края на Студената война. Консервативните, лейбъристките и коалиционните правителства спестяваха пари, като даваха приоритет на програмите за мирно време. Влошавайки въздействието на съкращенията, Министерството на отбраната и армията не успяха да осигурят през последните 20 години дори някои важни елементи от най-необходимото оборудване, като например бронирани машини и нови комуникационни системи, въпреки че похарчиха милиарди лири.

В последния случай британските журналисти грешат. Преди две години в кулоарите на британското министерство на отбраната се проведоха закрити, но напълно сериозни дискусии за възможността за „напълно изоставяне на танковете, за да се съсредоточим върху най-новите оръжия“, пише Times .

По време на боевете в Украйна обаче стана ясно, че е невъзможно да се води война с висока интензивност с равен противник без танкове. Тогава британските военни началници ги настигна "внезапно прозрение" и започнаха да искат увеличение на военния бюджет.

Ако има конфликт днес обаче, според британските военни анализатори, въоръжените сили ще останат без боеприпаси за няколко дни в случай на висока негова интензивност.

Обединеното кралство не е в състояние да защити небето си от удари с ракети и дронове като тези, които руската армия нанася на Украйна.

На британската армия ще са нужни пет до десет години, за да може да подготви бойна дивизия от 25 000 до 30 000 души, подкрепена от танкове, артилерия и хеликоптери.

По-голямата част от бронираните машини на армията, включително танковете, са произведени преди 30-60 години и в близките години не се очаква пълната им подмяна.

Прочутият някога британски флот днес е жалка гледка. Бившият първи морски лорд на Великобритания адмирал Алън Уест се изказа остро за състоянието на британския флот, като го нарече "жалко слаб", пише Daily Mail . Според адмирала, поради свиващите се бюджети, проблеми с личния състав и липсата на ясно планиране, ВМС на Обединеното кралство просто не са в състояние да изпълнят задачите си.

„Ние имаме до жалкост малко кораби“, каза Уест в интервю с кореспондент на изданието. „Нямаме достатъчно кораби нито в нашите териториални води, нито в изключителната икономическа зона, нито за да гарантираме, заедно с нашите съюзници, сигурността на морските търговски пътища, а това е от голямо значение за нашата страна.“

„Кралският флот изпитва недостиг на пари твърде дълго – и се страхувам, че новата Бяла книга за отбраната също ще отдели твърде малко пари за решаване на всички проблеми“, заключи Уест.

Daily Mail отбелязва, че според Министерството на отбраната от 12-те фрегати тип 23 в състава на британския флот през изминалата година три кораба изобщо не са излизали в морето, а друг е напуснал родното пристанище само за 21 дни. В допълнение, от шестте британски разрушителя тип 45, един стоеше на дока за ремонт през цялата година, а друг излезе в морето само за 18 дни.

Британците не ги привлича службата в подводния флот, тъй като всяка година има все по-малко военноморски династии, а днешната британска младеж съвсем не гори от желание да прекара половин година в морето, в изолация от семействата си. Британският подводен флот, по думите на ръководителя на ВМС адмирал Бен Ки, е изправен пред сериозен недостиг на персонал.

На фона на тежка кадрова криза Министерството на отбраната реши да позволи на войници, уволнени за кражби, сбивания и употреба на наркотици, да се върнат на служба.

Бившият офицер от военното разузнаване, полковник Филип Инграм , отбеляза, че тези действия на Министерството на отбраната "намирисват на отчаяние".

Саймън Англим, преподавател в Кралския колеж в Лондон, в статията „Зимата на недоволството на британската армия“, публикувана на портала Defense & Securiry Monitor , посочва , че доставката на военно оборудване и боеприпаси за Украйна неприемливо намалява и без това ниската бойна готовност на британската армия.

Въпреки това Даунинг стрийт 10 продължава да сменя поредица от политици, които упорито се стремят да възстановят предишната сила и слава на Обединеното кралство. Само че изборът на средствата за постигане на тази цел е толкова неразумен и безполезен, че всъщност като резултат изтласкват малкия си остров все по-далеч в кулоарите на геополитиката.

Превод: ЕС

