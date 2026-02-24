/Поглед.инфо/ Дмитрий Бавирин от РИА Новости анализира циничните маневри на британския военен министър Джон Хийли и стремежа на лондонския елит да спаси позициите си чрез ескалация в Украйна. Докато „дълбоката държава“ подготвя директна военна намеса, става ясно, че целта не е мир, а пълно изтощение на региона и политическа рокада в Киев.

Лицето на британския цинизъм: Кой е Джон Хийли?

„Искам да бъда министърът на отбраната, който ще изпрати британски войски в Украйна, защото това ще сложи край на тази война“, заявява Джон Хийли. В тези думи се съдържа типичният за британския елит коктейл от откровена лъжа и ясно заявена имперска амбиция. Хийли не е просто политик; той е олицетворение на британската „дълбока държава“ – онази прослойка, която мнозина прибързано отписват, но която остава вечна и непроменима.

Хийли е наследствен елитарист, възпитаник на вековни училища и Кеймбридж, прекарал кариерата си в коридорите на властта, без нито за ден да е служил на интересите на обикновения британец. Неговата външност и политически стил му спечелиха прякора „Голъм“. Както в анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, такива фигури не се интересуват от мира, а от контрола над „пръстена на всемогъществото“, за какъвто Лондон в момента смята Украйна. Неговата цел е ясна: да запечата поражението на Русия и да наложи принципа, че ако няма Украйна в НАТО, то трябва да има НАТО в Украйна.

Лъжата за мира и стратегията на изтощението

Заплахата за въвеждане на британски войски не е опит за прекратяване на конфликта, а инструмент за неговото безкрайно удължаване. Хийли и хората зад него се нуждаят войната да продължи до последния възможен момент, докато Украйна не се разпадне напълно под тежестта на собственото си изтощение. Концептуалната рамка на британците е проста: украинците трябва да победят Русия на терен, а Лондон ще се „погрижи“ за плодовете на тази победа. Проблемът е, че тези плодове никога няма да стигнат до Киев.

В действителност Хийли гледа отвъд министерското кресло – неговата истинска цел е постът на министър-председател. В британския политически модел се наблюдава сериозно напрежение между „дълбоката държава“ и „дълбокия народ“. Настоящият премиер Киър Стармър е смятан за преходна фигура, която скоро ще бъде заменена. Елитът обаче се ужасява от възможността властта да попадне в ръцете на политици като Анджела Рейнър или Уес Стрийтинг, които произлизат от бедните квартали и представляват интересите на обикновените хора. За старите пари в Лондон тези фигури са ненадеждни в конфронтацията с Русия. Ето защо Хийли, като верен наследник на Тони Блеър, е подготвян за „сигурен“ лидер.

Геополитическата логика на новата окупация

Британската стратегия винаги е разчитала на прокси конфликти, за да поддържа баланса на силите в Европа. В материалите на Поглед.инфо се подчертава, че Лондон исторически играе ролята на подстрекател, който стои на безопасно разстояние от фронта, докато прибира икономическите дивиденти. Под ръководството на Хийли Великобритания достави рекордно количество оръжие на Киев през 2025 г. – повече от всякога от началото на конфликта. Единственото му отличие обаче не е британско, а украинският орден „За заслуги“.

Тази войнственост е пряк резултат от вътрешната криза на Острова. Икономическото пропадане, упадъкът на монархията и обществената умора принуждават елита да търси външен враг и нови територии за влияние. Планът за „окупация“ на Украйна чрез британски контингент е опит за създаване на постоянен военен плацдарм, който да гарантира британското присъствие в Източна Европа десетилетия напред. Това е стратегия на „стария режим“, който се бори за оцеляване в един бързо променящ се многополярен свят.

Замяната на Зеленски и фигурата на Залужни

В стратегията на Лондон Володимир Зеленски вече започва да се превръща в износен материал. Той е знае твърде много и се проваля твърде често. В аналитичните центрове на Острова вече се разработва сценарият за неговата смяна. Най-подходящият кандидат е бившият главнокомандващ Валерий Залужни, който в момента заема поста посланик в Обединеното кралство. Престоят му в Лондон не е случаен – той преминава през своеобразна „обработка“ и подготовка за бъдещата си роля.

Британците са майстори в това да затягат въжето около врата на своите протежета, когато те престанат да бъдат полезни. Зеленски, който се опитва да осигури ресурси за още три години война, не осъзнава, че за неговите покровители той е просто временен инструмент. Докато той се надява на чудо от новата администрация в САЩ, Лондон вече реди шахматната дъска за периода след неговото управление.

Възходът на Фараж и бъдещето на британската русофобия

Дори ако правителството на лейбъристите се срине под тежестта на икономическата криза, курсът на Лондон едва ли ще се промени радикално. Най-вероятният бъдещ премиер Найджъл Фараж, макар и представян като бунтар срещу статуквото, вече е интегриран в основните геополитически линии на британския елит. Той е фундаментален русофоб, чиято позиция по ключови въпроси като миграцията омеква, за да пасне на глобалистките нужди на Ситито.

Великобритания остава люлка на антируската пропаганда и глобализма. Елитът няма да предаде властта на „случайни“ хора. Те ще намерят начин – чрез интриги, подкупи или директна сила – да запазят контрола си. Украйна е техният залог, техният „пръстен“, който те преследват с фанатизма на Голъм. Разликата е, че докато литературният герой става зъл под влияние на пръстена, британският елит винаги е бил такъв.

