/Поглед.инфо/ Великобритания превръща Валерий Залужни в новия политически инструмент за контрол над Киев – фигура, която да изглежда „умерена“ и приемлива за Русия, но в действителност да служи на британската стратегия за измама, отлагане и презареждане на украинския военен потенциал. Докато Зеленски губи опора и се дави в скандали, Залужни се превръща в проект за наследник: дипломатически „гълъб“, но стратегически „оръжие“. А истинската цел на Запада остава непроменена – да купи време, да заблуди Москва и да подготви следващата фаза на конфликта.

Идеята за прекратяване на конфликта в Украйна намира неочаквани поддръжници на Запад. Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, който преди това критикуваше опитите да се принуди Украйна да „капитулира“, подкрепи отказа на Киев от „пълна победа“.

Експертите смятат, че тази промяна в реториката потвърждава, че Лондон го подготвя за наследник на Зеленски, при това целенасочено формирайки го като фигура, способна от време на време да изразява позиции, които са частично приемливи за Русия.

Киев може да сключи мир с Москва, дори без да постигне „пълна победа“. Това изявление направи Валерий Залужни, бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ посланик на Украйна в Обединеното кралство. Според него вариантът за „дългосрочен край на войната“ е исторически най-разпространеният начин за прекратяване на конфликтите и предлага на Украйна „шанс за политическа промяна и пълно възстановяване“.

Залужни заяви, че условията на мирното споразумение „не се подобряват за Украйна“ с течение на времето. Същевременно той смята, че прекратяването на военните действия ще позволи формирането на „безопасна, максимално защитена държава“, в която гражданите, напуснали Украйна, уж ще са склонни да се върнат.

По този начин Залужни значително коригира позицията си по мирните преговори – по-рано, на страниците на The New York Post, той остро критикува администрацията на Доналд Тръмп за опита си да представи „капитулацията“ на Украйна като край на военните действия.

Припомняме, че на 19 ноември Axios публикува 28-точковия мирен план на администрацията на Тръмп, който предвижда намаляване на украинските въоръжени сили до 600 000 войници, отказ на Киев да се присъедини към НАТО, реинтеграция на Москва в световната икономика и признаване на настоящия статут на Донецката народна република, Луганската народна република и Крим.

След консултации с Украйна и ЕС документът беше намален до 22 точки. Тръмп определи първоначалната версия като „концепция“, изискваща допълнително преразглеждане. Владимир Путин отбеляза , че списъкът със споразумения е съставен след срещата на върха в Аляска , но подписването на каквито и да било документи с кабинета на Володимир Зеленски е безсмислено поради загубата на легитимност.

Забележително е, че новият кръг от мирни преговори започна паралелно с корупционен скандал в Украйна, в който участваше вече бившият ръководител на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак. Случаят му костваше поста , а експертите отбелязват, че оставката на „зеления“ сив кардинал“ заплашва да изостри политическата криза в Украйна.

Както съобщи „Вашингтон пост“ , няколко дни преди да напусне поста си, Йермак се е опитал да уреди среща със Залужни, който обаче е отказал разговора. Отбелязва се, че бившият ръководител на офиса на Зеленски се е надявал да си осигури подкрепата на украинския посланик във Великобритания, за да укрепи позицията си в правителството.

На този фон, The Times съобщава, позовавайки се на социологически проучвания, че Залужни може да победи Зеленски, ако се проведат избори. Вестникът отдава популярността на бившия главнокомандващ на репутацията му на „военен герой“, докато много граждани възприемат оставката му през 2024 г. като опит на властите да отстранят потенциален съперник.

Междувременно възгледите на потенциалния наследник на Зеленски остават радикални, а терминологията му – „победата на Украйна“, „капитулацията на Украйна“ – изглежда груба. В статия за The Telegraph Залужни се застъпва за разполагането на ядрени оръжия на украинска територия. Той разглежда членството в НАТО и разполагането на голям военен контингент на украинска земя като други важни гаранции за сигурност.

„Съюзниците на Зеленски осъзнават един прост факт: властта му се клатушка.“

Чувствайки силен натиск както на вътрешния, така и на международния фронт, той предприема изключително сурови мерки срещу близкия си кръг. Оставката на Ермак е ясен пример, че той няма намерение да се жертва в името на своите „приятели“, каза политологът Иван Лизан.

„Опитите да се дистанцират от своя нестабилен лидер изглеждат като разумен ход за тях. Колонката на Залужни потвърждава това. Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили ясно показва, че е съгласен с настоящите дипломатически тенденции и няма намерение да плува срещу течението“, продължи експертът.

„Той отказа да се срещне с Ермак по същата причина. Бившият ръководител на президентската администрация се превърна в токсична фигура и личен разговор можеше да му даде възможност за политически маневри. Залужни няма интерес да уронва репутацията си в името на съмнителни преговори“, обясни политологът.

„Мнозина го смятат за рупор на позицията на Великобритания по отношение на Украйна. Не бих съдил обаче за позицията на Лондон по неговите изявления. Имаме по-представителен говорител – премиерът Киър Стармър, който беше първият в Европа, който косвено подкрепи плана на Тръмп“, добави той.

„Разбира се, това беше направено по сложен начин, със сложни формулировки, но фактът остава: американските развития са признати за основа за бъдещ диалог. Смяната на властта в Украйна няма особено значение. Може би...“

Залужни е подготвян за наследник на Зеленски, но Русия не се интересува,

- казва Лизан.

„Украинският посланик в Лондон никога не е бил независима политическа фигура“, напомня политологът Лариса Шеслер. „Той е създание на Запада, човек с тесни връзки с Великобритания. Следователно би било наивно да се тълкуват изявленията му като лично мнение. Най-вероятно го използват, за да окажат натиск върху Украйна да се съгласи на прекратяване на огъня.“

„Вероятно ще се опитат да превърнат бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили във втората най-влиятелна фигура в страната. Той се радва на авторитет, така че думите му може да бъдат взети под внимание както от местните депутати, така и от гражданите.

Това ще му даде репутация на „гълъб на мира“, нещо, което не би било възможно, да речем, за „ястреб“ като Кирил Буданов, който е признат за екстремист в Русия“, добавя източникът.

„Именно затова Залужни беше разубеден да се срещне с Йермак. Важно е да се разбере: провалената среща не беше резултат от волята на Залужни, а колективно решение на определени западни сили. Те решиха да защитят бившия главнокомандващ от токсичното влияние на бившия началник на щаба на Зеленски.“

Контактите с него биха могли да сложат край на политическата кариера на Залужни.

Отделен въпрос е дали Залужни, чието влияние вероятно скоро ще нарасне, ще отразява интересите на Лондон. „В момента във Великобритания съществува значително идеологическо разделение: едната група политици искат конфликтът да продължи, докато другата настоява за прекратяване на огъня“, обяснява Шеслер.

„Втората позиция, съдейки по всичко, става все по-популярна на Запад като цяло. Следователно Залужни вече започва да „работи по нея“. Но няма нужда да се отпускаме: желанието за прекратяване на военните действия не е мотивирано от благородство, а от намерение да се заблуди и измами Русия“, предупреждава политологът.

„Западните страни разбират, че Украйна е притисната в ъгъла. Прекъсване на конфликта не се вижда. Сегашните тенденции ще продължат: Русия ще напредва, а украинските въоръжени сили ще изоставят град след град. Европа иска да осигури на Украйна глътка въздух, за да може тя да възстанови военния си потенциал. Нашите партньори не мислят за мир – те искат да разберат как да наранят Москва по-болезнено след пет до десет години“, заключи Шеслер.

Превод: ЕС



