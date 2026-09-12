Брюксел обмисля спиране на 2.95 милиарда евро за Саксония-Анхалт след изборния вот

/Поглед.инфо/ Връщането на финансовата тояга на Брюксел този път не е насочено към Източна Европа, а към сърцето на самата Германия. След изборния вот в провинция Саксония-Анхалт, в Европейския парламент се чуха открити призиви за замразяване на 2,95 милиарда евро кохезионни средства от общия бюджет за периода 2021–2027 година. Механизмът за обвързване на средствата с върховенството на правото превръща бюджета в инструмент за политическо инженерство, поставяйки под натиск локалните инфраструктурни и социални проекти.

По публикации в германски и европейски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо

Механиката на наказателния инструмент: Регламент 2020/2092

Заплахата, отправена от германския евродепутат от групата на Зелените Даниел Фройнд в интервю за Tagesschau, не е просто риторичен фойерверк. Тя стъпва върху правната рамка на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза. Според разпространените в германските медии коментари, Брюксел обмисля припокриване на административното управление на провинциално ниво с общите критерии за демократични стандарти.

Залогът за Магдебург възлиза на точно 2,95 милиарда евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и Фонда за справедлив преход (JTF).

Това са ресурсите, предназначени за саниране на над 140 общински училища, модернизация на районни болници в области като Стендал и Залцведел, както и за рекултивация на въглищните басейни в региона на Хале и Битерфелд-Волфен. Посочва се, че ако Брюксел задейства процедурата, плащанията могат да бъдат блокирани директно на ниво Европейска комисия, заобикаляйки федералното правителство в Берлин.

Саксония-Анхалт е структурно зависима от този финансов трансфер. Провинцията е с едно от най-ниските нива на данъчни приходи на глава от населението в цяла Федерална република Германия.

Аналогията с Будапеща и Варшава: Институционален натиск

Фройнд открито посочва като прецедент прилагането на Задействащите механизми срещу Унгария и Полша по време на управлението на партията „Право и справедливост“. При унгарския случай Комисията замрази 22 милиарда евро от кохезионните фондове, изисквайки изпълнението на 27 т.нар. „супер-камъни“ (super-milestones), свързани с правосъдната реформа и обществените поръчки. В полския казус бе блокиран план за възстановяване на стойност 35,4 милиарда евро.

Според наблюдатели, в случая с Саксония-Анхалт се прави опит за пренасяне на централизиран европейски контрол върху суверенния избор на федерална провинция. Разликата е съществена: Унгария и Полша са сувередни държави-членки, докато Саксония-Анхалт е субект на германския федерализъм, регулиран от Основния закон (Grundgesetz).

Според публикации в германския печат, правният въпрос тук е дали администрация, в която участва партия, класифицирана от Федералната служба за защита на конституцията (BfV) като „доказано десен екстремизъм“ на регионално ниво, автоматично създава риск за финансовите интереси на ЕС. Досега Регламент 2020/2092 изискваше пряка връзка между нарушаването на принципите на правовата държава и лошото управление на европейските средства. Прилагането му въз основа на изборни резултати би представлявало прецедент в историята на европейското право.