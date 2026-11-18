/Поглед.инфо/ Новият пакет санкции на Европейския съюз срещу руски рафинерии и банки и отпускането на милиарди евро за въоръжаване на Киев очертават дълбоко разминаване между Брюксел и Вашингтон за изхода от конфликта. Според международни публикации и анализатори европейските лидери залагат на разширен преговорен формат и дългосрочно военно възпиране, докато САЩ търсят двустранни компромиси с Москва, а редица държави членки, сред които и България, замразяват финансовата си подкрепа.

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Форматът „E5+ЕС“ срещу двустранната дипломация на Вашингтон и Москва

Опитът на Европейския съюз да излъчи единен преговарящ за разговори с Руската федерация завърши без успех в петък, а три дни по-късно Брюксел отговори с нов пакет икономически ограничения и милиардни финансови ангажименти за Киев. Тази последователност от събития разкрива структурния парадокс на европейската външна политика в края на 2026 година — невъзможността да се постигне вътрешен консенсус за дипломатическо представителство се компенсира чрез автоматично затягане на санкционния режим и увеличаване на военните бюджети. Докато в европейските столици се води спор кой точно притежава легитимността да говори от името на континента, реалните канали за комуникация по параметрите на евентуално примирие се изместват почти изцяло към двустранната ос между Вашингтон и Москва.

Предложението, озвучено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предвижда Европа да се включи в преговорния процес не чрез един упълномощен емисар по модела „плюс един“, а във формат от седем участници, обозначен като „E5+ЕС“. В тази конфигурация влизат петте най-големи европейски военни и икономически сили — Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша — допълнени от институционалните представители на Европейската комисия и Европейския съвет. От гледна точка на Брюксел и Лондон подобна архитектура гарантира, че нито една европейска държава няма да бъде изолирана от решенията за бъдещата сигурност на континента, а тежестта на петте водещи столици ще придаде необходимата политическа и военна плътност на европейската позиция.

В аналитичните коментари по темата обаче се посочва, че подобен седемчленен формат е практически неприемлив за руската дипломация, която от самото начало на кризата предпочита двустранни разговори със Съединените щати или ясно дефиниран, тесен кръг от преговарящи. Историческият опит с Нормандския формат между 2014 и 2022 година остави в Москва трайно недоверие към многостранни европейски посреднически механизми, които руските представители обвиняват в липса на автономна воля и неспособност да гарантират изпълнението на поетите ангажименти. В същото време включването на Великобритания — държава извън Европейския съюз — редом до институциите в Брюксел и правителството във Варшава създава за руската страна конфигурация, в която доминират най-твърдите поддръжници на силовата линия спрямо Кремъл.

От друга страна, европейските дипломатически кръгове аргументират формулата „E5+ЕС“ с опасението, че директна сделка между администрацията на Доналд Тръмп и Владимир Путин би могла да пренебрегне жизненоважни интереси на европейската сигурност. По оценка на западноевропейски наблюдатели Европа носи основната икономическа, бежанска и финансова тежест от войната и не може да приеме ролята на пасивен платец по споразумение, договорено без нейно участие. Така се стига до институционален блокаж: формулата, която Брюксел смята за минимална гаранция за собствената си субектност, се възприема от критиците като умишлено вдигане на летвата с цел да се торпилира самото започване на преговори.

Октомврийската дизелова сделка и ноемврийският удар по руските рафинерии

На 16 ноември Съветът на Европейския съюз одобри поредния санкционен списък, обхващащ 101 юридически лица и 12 физически лица. За разлика от по-ранните пакети, които често имаха предимно символичен характер или засягаха второстепенни структури, новите мерки са насочени директно към гръбнака на руската нефтопреработвателна промишленост и финансовата разплащателна инфраструктура. Под ограничения попадат ключови рафинерии в Москва, Омск, Кириши, Хабаровск, Орск, Илск и Саратов, както и нефтената рафинерия в Новошахтинск и големите петролно-газови и нефтохимически компании „Славянск ЕКО“, „Газпром нефтехим Салават“ и ТАИФ-НК. Паралелно с това в списъка са включени платежната система YuMoney и повече от 40 руски търговски и регионални банки.

Изборът на точно тези предприятия не е случаен от индустриална гледна точка. Рафинериите в Омск, Кириши (основният преработвателен актив на „Сургутнефтегаз“ в Северозападна Русия) и „Газпром нефтехим Салават“ в Башкортостан представляват едни от най-мощните технологични комплекси за производство на автомобилни горива, авиационен керосин и нефтохимически суровини в Евразия. Заводите в Новошахтинск, Илск и Славянск на Кубан са разположени в Южния федерален окръг, в непосредствена близост до черноморските пристанищни терминали и логистичните коридори към зоната на бойните действия. Ограниченията срещу над 40 банки и електронната платежна платформа YuMoney пък целят да прекъснат оставащите канали за трансгранични разплащания и разплащания на дребно, които руските компании и граждани използват за заобикаляне на изключването от системата SWIFT.

Според авторите на коментирания анализ обаче този санкционен удар носи ясно изразен трансатлантически подтекст и представлява косвен отговор на действията на Белия дом. През октомври тази година президентът на Съединените щати Доналд Тръмп сключи с Москва така наречената „дизелова сделка“ — договореност, насочена към стабилизиране на световните пазари на петролни дестилати и предотвратяване на ценови шокове при дизеловото гориво. Натискът върху руските рафинерии от страна на Брюксел в средата на ноември на практика усложнява глобалната логистика на светлите петролни продукти и влиза в разрез с американския стремеж за контролирано управление на енергийните потоци по време на преговорния процес.

В същия ден, когато Европейският съюз обяви новите ограничения, Доналд Тръмп направи показателно изявление, отбелязвайки, че руският президент Владимир Путин прави отстъпки в преговорите за Украйна, макар че според американския държавен глава би могъл да действа много по-настоятелно. Контрастът между двата сигнала от двете страни на Атлантическия океан е очевиден. Докато Вашингтон използва публичната дипломация, за да насърчи диалога и да фиксира готовността на Москва за компромиси, Брюксел залага на максимален икономически натиск, разчитайки, че изтощаването на руския нефтопреработвателен и банков сектор ще промени баланса на силите. Дали обаче новите санкции могат да спрат износа на руски горива към пазарите в Азия, Близкия изток и Латинска Америка, или просто ще пренасочат търговските вериги през нови посредници с по-високи транзакционни разходи за европейската икономика — този въпрос остава без еднозначен отговор в самите европейски финансови среди.