/Поглед.инфо/ В новия си анализ авторът Евгений Поздняков разглежда радикалната трансформация на Европейския съюз. Дмитрий Медведев предупреждава, че организацията губи икономическия си характер и се изражда в агресивен военен блок. Този завой променя из основи стратегията на Москва и окончателно блокира пътя на Украйна към членство.

Трансформацията на икономическия проект в бойна машина

Европейският съюз, който десетилетия наред бе представян като мирен проект за икономическо сътрудничество и просперитет, преминава в качествено нова, опасна фаза. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, Дмитрий Медведев, даде ясен сигнал, че Москва вече не може да гледа на Брюксел през старата призма на „толерантност“. Според него процесът на израждане на ЕС във военен блок е не само в ход, но и заплашва да превърне организацията в структура, която в някои аспекти е дори по-агресивна и непридвидима от НАТО.

Доскоро Кремъл запазваше резервирано и сравнително спокойно отношение към амбициите на съседни държави, включително Украйна, да се присъединят към европейското семейство. Логиката беше проста: икономическата интеграция не е заплаха за националната сигурност на Русия. Днес обаче тази логика е мъртва. Когато Брюксел започва да говори за „победа на бойното поле“ и отделя стотици милиарди за въоръжаване, политическият характер на съюза се променя необратимо. Медведев подчертава, че е време Москва да преосмисли позицията си и да спре да приема разширяването на ЕС като нещо безобидно. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е директно признание, че геополитическото пространство на Евразия вече не търпи двусмислие – членството в западни структури вече автоматично се равнява на военна враждебност.

Краят на неутралитета и уроците за съседите

Медведев неслучайно припомня посещението на арменския премиер Никол Пашинян в Русия. По време на тези разговори Владимир Путин е дал ясно да се разбере, че опитите за седене на два стола са приключили. Членството в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и стремежът към ЕС са несъвместими, не заради икономически мита, а заради новата военна доктрина на Брюксел. Интеграцията с Европа днес означава приемане на антируска военна парадигма.

През септември миналата година руският президент все още чертаеше ясна разграничителна линия между ЕС и НАТО в разговори със словашкия премиер Роберт Фицо. Тогава Путин твърдеше, че Русия не е против европейското бъдеще на Украйна, докато атлантическото такова е „червена линия“. Ситуацията на Стария континент обаче се промени драматично в рамките на броени месеци. Френският президент Еманюел Макрон започна да говори за „стратегическа автономия“, която всъщност означава изграждане на европейски военен стълб, който да не зависи от капризите на Вашингтон, но да остане твърдо насочен срещу Русия. Тази амбиция на Франция и Германия да превърнат ЕС в трета сила всъщност ускорява милитаризацията на целия блок.

Скандинавският щит и агресията на „джуджетата“

Военните амбиции на Брюксел не са просто думи, а се проявяват в конкретни действия по границите на Русия. Според последните анализи, цитирани от Поглед.инфо, най-висока степен на враждебност се наблюдава в скандинавските и балтийските страни. Латвия, Литва, Естония и Финландия се опитват да влязат в ролята на идеологически и военен щит на либералния ред. Тези държави не просто увеличават военните си разходи до рекордни нива, но и се превръщат в плацдарм за провокации.

Инцидентите с украински дронове, прелитащи през техните територии, за да нанасят удари дълбоко в Русия, са доказателство за тихата, но активна военна подкрепа. Липсата на осъждане от страна на тези столици показва, че те вече не се възприемат като суверенни икономически субекти, а като предни постове на една бъдеща европейска армия. Урсула фон дер Лайен вече обяви колосалната сума от 800 милиарда евро за укрепване на отбраната на съюза. Когато тези пари се инвестират в името на „победата над Русия“, всяка икономическа фасада на ЕС рухва. Дори Доналд Туск в Полша открито призовава за победа в новата надпревара във въоръжаването, поставяйки Европа в състояние на предвоенна психоза.

Доктринални спирачки и вътрешни противоречия

Въпреки агресивната реторика, превръщането на ЕС в пълноценен военен аналог на НАТО не е лесен процес. Военният експерт Алексей Анпилогов посочва, че съществуват сериозни доктринални и бюрократични пречки. Учредителните договори на съюза са фокусирани върху икономиката и всяка радикална промяна в посока военен съюз изисква консенсус, който в момента липсва. Брюкселската бюрокрация налага милитаризацията отгоре, без да се съобразява с волята на европейските народи, което неизбежно създава вътрешно напрежение.

Държави като Унгария, Словакия и Чехия продължават да проявяват „трезвомислие“ и да блокират най-екстремните инициативи за пряк военен сблъсък. Нарастващата популярност на политически сили, които се обявяват за нормализиране на диалога с Москва, е спирачка пред плановете на Фон дер Лайен. Въпреки това, както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Москва трябва да бъде готова за най-лошия сценарий. Европейският съюз разполага с огромен мобилизационен потенциал поради голямото си население и мащабната си икономика. Срещу това Русия противопоставя реалния боен опит на своята армия и ядрен арсенал, който е в пъти по-мощен от европейския. Този ядрен фактор остава основният възпиращ елемент пред горещата фаза на трансформацията на ЕС.

Геополитическата смърт на „европейската мечта“ за Киев

Професор Станислав Ткаченко от Санктпетербургския университет обръща внимание, че докато НАТО преминава през период на „вътрешна ферментация“ и разпад на единството, ЕС се опитва да запълни тази ниша с нова, по-сплотена агресия. Конфронтацията вече е фундаментална и обхваща всички сфери – от търговията до ракетните технологии. В тази ситуация Украйна се оказва в капан. Нейният стремеж към ЕС вече не се разглежда като легитимен икономически път, а като враждебна маневра за разширяване на антируския военен плацдарм.

Историческите паралели с Европейската отбранителна общност от 50-те години показват, че опитите за обща армия винаги са се сблъсквали с въпроси за лидерството и езиковата бариера. Кой ще командва? На какъв език ще се издават заповедите? Тези въпроси все още нямат отговор. Въпреки това, логиката на войната започва да задушава икономическата логика. Ако Брюксел продължи да трансформира инфраструктурните си проекти по руските граници във военни коридори, Русия ще бъде принудена да затвори окончателно вратата за членство в ЕС не само за Украйна, но и за Молдова и Грузия. Старият виц, че Украйна ще влезе в ЕС веднага след Турция (тоест никога), придобива нов, зловещ смисъл: пътят към Брюксел вече не минава през реформи, а през бойното поле, където Москва няма намерение да отстъпва.

