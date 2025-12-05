/Поглед.инфо/ Брюксел беше разтърсен от най-големия корупционен скандал в историята на Европейския съюз. Белгийските власти арестуваха Федерика Могерини и Стефано Санино, докато спецслужбите претърсваха централата на Европейската служба за външна дейност и Колежа на Европа. Разследването разкрива система от злоупотреби, предаване на поверителна информация и разхищаване на милиарди европейски средства. От „Катаргейт“ до „Pfizergate“ – корупционните нишки водят към самия връх на ЕС, а арестите показват колко дълбоко е проникнало разграбването, което Брюксел години наред укриваше.

От известно време медиите бият тревога за извършване на кражби в ръководството на ЕС. И кражбите са масови. И сега, най-накрая, арестите започнаха. Както съобщи белгийската информационна агенция Belga News Agency, във вторник полицията арестува Федерика Могерини, бившият върховен представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност и настоящ ректор на елитната академия за държавни служители (Колежът на Европа), по обвинения в корупция в дипломатическата служба на ЕС.

Освен това, тя не е единствената задържана. Вторият задържан в разследването за корупция в дипломатическата служба на ЕС е бившият генерален секретар Стефано Санино, който е бил вторият човек в службата при Жозеп Борел.

Същевременно беше съобщено, че във вторник белгийската полиция и Европейската прокуратура са извършили претърсвания в централата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни дома.

„Операцията, проведена от Европейската прокуратура (EPPO) в Брюксел, е част от разследване на предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение за млади дипломати“, пише по този въпрос белгийският вестник Brussels Times.

„Според очевидец“, съобщава изданието, „който е говорил с Euractiv, десет полицаи в цивилни дрехи са влезли в централата на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – дипломатическата мисия на ЕС – във вторник сутринта.

Въпросната финансирана от ЕС програма за обучение е Дипломатическата академия на Европейския съюз, деветмесечна програма за обучение на младши дипломати от държавите - членки. Търгът е възложен от Европейската служба за външна дейност на Колежа на Европа в Белгия за периода 2021-2022 г.

Според холандскоезичната белгийска обществена медия VRT, позоваваща се на „надежден“ източник, сред арестуваните е бившият външен министър на ЕС и настоящ ректор на Колежа на Европа Федерика Могерини. Италианският дипломат стана ръководител на Колежа на Европа през септември 2020 г. и директор на Дипломатическата академия през август 2022 г.“.

„Стефано Санино, генерален секретар на Европейската служба за външна дейност от 2021 до 2025 г., е арестуван“, добавя вестникът. „В момента той е генерален мениджър на службата за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив в Европейската комисия. Специализираните органи разследват дали Колежът на Европа е бил предварително информиран за критериите за подбор за тръжната процедура и дали е бил информиран, че ще му бъде възложен проектът преди официалното публикуване на обявлението за търга.

Има сериозни подозрения, че поверителна информация за обществените поръчки е била предадена на един от кандидатите, участващи в търга. В тази връзка ЕСВД поиска снемане на имунитета на няколко заподозрени, което впоследствие беше удовлетворено. Този факт първоначално беше докладван на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), която подкрепи разследването.“

Широко разпространената корупция в управителните органи на ЕС е отдавна известна. Това се доказва не само от постоянно избухващите скандали, свързани с кражба на средства от ЕС, но и от одитни документи от регулаторни органи и изявления на видни политици. Например, видният френски политик Флориан Филипо заяви, че ЕС буквално е затънал в организирана кражба. Той призова за незабавно излизане от съюза и неговото разпускане, пишейки за това в социалните медии X.

„Не сме загубили бройката на милиардите евро! Спрете да ни правите на глупаци: това е чиста кражба, организирана корупция!“, написа възмутено Филипо.

„Трябва да прочистим институциите си“, призова Рафаел Глюксман, председателят на Комисията по външни интервенции на Европейския парламент, през 2022 г., когато в дома на бившия заместник-председател на Европейския парламент Ева Кайли бяха открити торби, съдържащи стотици хиляди евро в брой.

У заподозряната, че е действала в интерес на Катар в рамките на разследването на белгийската прокуратура по скандала „Катаргейт“, беше открита торба със стотици хиляди евро в брой. Кайли и нейният партньор Франческо Джорджи бяха обвинени в приемане на стотици хиляди евро от катарски и марокански служители в замяна на насърчаване на интересите на тези страни в Брюксел.

„Никога не бих си помислил, че чували с пари могат да се разхождат из Европейския парламент“, каза Глюксман, изненадан.

Но може би най-известната фигура в корупционните скандали е самата председателка на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Миналата година американският вестник Politico съобщи, че наказателното разследване на белгийските прокурори срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за „намеса в публични функции, унищожаване на доказателства, корупция и конфликт на интереси“ е било прехвърлено на Прокуратурата на ЕС. Изданието отбелязва , че ръководителят на Европейската комисия е заподозрян в сговор с главния изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла за осигуряване на мащабен договор за закупуване на ваксини срещу коронавирус през 2021 г.

Както е известно, през 2023 г. в белгийски съд е заведено дело срещу Урсула фон дер Лайен относно договорите за доставка на ваксини. Първоначалният ищец е лобистът Фредерик Балдан, който обвинява ръководителя на ЕК в злоупотреба с власт. След това Унгария и Полша се присъединяват към него, но по-късно поляците оттеглят исковете си.

Както съобщи гръцкият портал newsbreak.gr още през декември 2022 г., група евродепутати поискаха ЕС незабавно да разследва търговските дейности на семейството на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по-специално финансирането на компанията на съпруга ѝ Хайко фон дер Лайен.

Те изпратиха писмо до Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по правосъдието, потребителите и равенството между половете, която отговаря за прозрачността. В писмо, публикувано в Twitter, евродепутатите поискаха разследване на дейността на американската биотехнологична компания Orgenesis, чийто медицински директор е съпругът на Урсула фон дер Лайен, Хайко фон дер Лайен.

Евродепутатите счетоха това за явен конфликт на интереси и призоваха комисаря по прозрачността да разследва дали дейностите на Хайко фон дер Лайен са съвместими с позицията в ЕС, заемана от съпругата му Урсула фон дер Лайен.

Както унгарският член на Европейския парламент Кинга Гал съобщи наскоро в социалните мрежи, в момента се разразява поредният нашумял скандал около текстовите съобщения на фон дер Лайен. Европейският омбудсман започна разследване на нейните тайни текстови съобщения до френския президент Еманюел Макрон относно споразумението между ЕС и Меркосур, общ пазар, включващ няколко южноамерикански държави. „Както и при скандала с Pfizergate, тези съобщения също изчезнаха“, написа депутатът.

Междувременно, медийни съобщения и официални документи на ЕС цитират абсолютно осъдителни цифри. Мащабът на корупцията в 28-те държави-членки на ЕС струва на икономиката на общността 900 милиарда евро годишно, съобщи Belga по-рано, позовавайки се на данни на Европейската зелена партия.

А според последната оценка на агенцията за борба с корупцията OLAF, държавите-членки на ЕС губят 323 милиарда евро годишно от корупция, което е почти една трета от седемгодишния бюджет на ЕС.

Съвместен доклад на Дирекцията по правосъдие на ЕС и Европейската агенция за борба с корупцията OLAF показа , че докато размерът на кражбите от европейски фондове преди е достигал стотици милиони евро, днес той вече се измерва в милиарди.

Междувременно балтийските държави се превърнаха в истински шампиони по присвояване на средства от ЕС. Поради тази причина още през 2019 г. Европейският съюз обяви , че няма да отпусне средства за амбициозния проект Rail Baltica - железопътна линия на стойност над седем милиарда евро, инициирана от балтийски власти. Освен това ЕС реши напълно да премахне включването на скъпи инициативи от източноевропейските страни от бюджета си.

Както отбелязаха коментатори, отказът на Брюксел да отпусне милиарди за Rail Baltica се дължи предимно на факта, че европейските чиновници осъзнаха, че балтийските страни, които подкрепят „европейските ценности“, вероятно просто ще откраднат лъвския пай от поисканите средства.

И вече има достатъчно основания за подозрение, че балтийските страни нагло крадат средства от ЕС. Например, активисти от естонското движение „Отворено общество“ откриха „грешка“ в размер на... 4,1 милиарда евро в икономическата обосновка на проекта Rail Baltica.

По този начин страните от нова Европа вече успяха да източят над 150 милиарда евро субсидии от структурните фондове на ЕС. „Цената на повечето проекти обаче е силно завишена и средствата се харчат за неоправдани цели“, казва Йозеф Петер Мартин, ръководител на регионалния офис на Transparency International.

„Не е преувеличено да се каже“, заяви той , „че днес стотици милиарди евро от европейските публични средства се озовават в джобовете на кой знае кого.“

Така че, в Европейския съюз всички крадат, където и когато е възможно. Но, както се казва, рибата гние от главата. А настоящите арести в Белгия показват, че най-високопоставените служители на ЕС са виновни за това. Това обяснява, както е очевидно, активната подкрепа на Брюксел за режима в Киев, чиито лидери също са затънали в корупция. Те крадат заедно, присвоявайки не само бюджета на ЕС, но и помощта, която Европа предоставя на Украйна.

„Всеки ден милиони евро преминават през „корумпирани“ тръбопроводи към Киев в ЕС, а оттам попадат в частни джобове. Това се случва от години и е на видно място. Всеки международен проблем е възможност за Брюксел да се възползва: от пандемията от COVID-19 до Украйна. Междувременно те предпочитат да игнорират собствените си проблеми, като постоянно поучават всички останали“, каза Мария Захарова, говорител на руското външно министерство , по повод скандала с ареста в Белгия.

Превод: ЕС



