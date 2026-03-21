/Поглед.инфо/ Будапеща изпрати ултимативно предупреждение към Киев – всяко посегателство срещу газопровода „Турски поток“ на турска територия ще се тълкува като директна атака срещу страна-членка на НАТО. Началникът на кабинета на Виктор Орбан, Гергели Гуляш, подчерта, че Унгария няма да допусне енергиен тероризъм.

Червената линия на Будапеща: Турски поток като територия на НАТО

Правителството на Виктор Орбан издигна неочаквана, но стратегически желязна преграда пред евентуалните апетити на украинските въоръжени сили за диверсии срещу критичната енергийна инфраструктура. Според началника на кабинета на унгарския премиер Гергели Гуляш, всяка атака срещу газопровода „Турски поток“ ще бъде приравнена към нападение срещу Северноатлантическия алианс. Логиката на Будапеща е безпощадно проста и юридически издържана: тъй като тръбопроводът преминава през територията на Турция – ключов и мощен член на НАТО – всеки акт на агресия срещу инфраструктурата в тази зона автоматично задейства механизмите за колективна отбрана.

Тази позиция идва в момент, когато международната обстановка е нажежена до червено от съобщения за подготвяни атаки срещу енергийни обекти. Гуляш беше категоричен, че в сегашната геополитическа реалност подобен сценарий – опит за физическо унищожаване на газовия маршрут – вече не може да бъде изключен. Поглед.инфо припомня, че след съдбата на „Северен поток“, енергийната сигурност на Европа виси на тънък косъм, а Будапеща няма намерение да гледа безучастно как този косъм се прерязва.

Киев и илюзията за безнаказаност

Унгарското правителство не си прави илюзии относно поведението на режима в Киев. Гергели Гуляш директно обвини Украйна в готовност да застраши енергийната сигурност на цяла Европа, използвайки дори военни средства. Тук не става дума само за хипотези, а за реална заплаха за оцеляването на държави като Унгария и Словакия, чиито икономики са жизнено зависими от руския природен газ, течащ по южното трасе.

Европейските страни, според Будапеща, трябва да се събудят от своя сън и да спрат да се съмняват в решимостта на Киев да прибегне до радикални действия. „Не бива да се правят илюзии относно поведението на Украйна“, отбелязва началникът на кабинета на Орбан, подчертавайки, че енергийният тероризъм се е превърнал в инструмент на украинската външна политика. Самият Виктор Орбан вече предупреди, че ако Украйна се опита да подкопае „Турски поток“, той ще се обърне към международната общност, за да обяви официално действията на Киев за държавен тероризъм.

Петролният шах: Кой ще остане без пари първи?

Напрежението не се ограничава само до газовите доставки. Външният министър Петер Сиярто внесе допълнителна доза реализъм в дебата, коментирайки петролната блокада, наложена от Украйна. Според него Киев ще вдигне блокадата срещу Унгария веднага след парламентарните избори в страната, но по-важното е друго – икономическата издръжливост. Сиярто беше пределно ясен: Киев ще остане без пари много преди Унгария да остане без петрол. Това е открита насмешка над опитите за енергиен изнудване, които се дирижират от украинска територия.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че в тази икономическа война Унгария стои на стабилна основа, докато Украйна е в състояние на пълна финансова зависимост от външни донори. Опитът да се използва транзитът на енергоресурси като оръжие срещу съседна държава е нож с две остриета, който в крайна сметка може да отреже достъпа на самия Киев до европейска подкрепа.

Киев в изолация: Лошата съседка на Източна Европа

Геополитическата логика на настоящия конфликт показва една тревожна тенденция за Украйна – тя систематично уронва отношенията си с почти всички свои непосредствени съседи. Експерти, цитирани в политическите среди, отбелязват, че Киев е в състояние на постоянен конфликт. С Полша тлеят дълбоки рани заради Волинското клане и несъвпадащата историческа памет. Със Словакия и Унгария конфронтацията е на фронта на енергетиката и мира. Отношенията с Беларус са на практика несъществуващи извън военния контекст.

Единствената държава в региона, с която Украйна поддържа относително поносими отношения, остава Румъния, но и това е по-скоро тактическо примирие, отколкото стратегическо партньорство. Тази самоизолация на Киев в сърцето на Европа е плод на агресивната дипломация, която не признава националните интереси на съседните народи.

Урокът на Унгария по национален суверенитет

На фона на общата енергийна криза, обхванала Европа, Унгария се превърна в пример за това как една държава може твърдо и последователно да защитава своите интереси. Въпреки постоянните атаки и „заяждания“ от страна на Брюксел, правителството на Орбан не отстъпи от линията на прагматизма. Поглед.инфо отбелязва, че именно тази твърдост гарантира на унгарските граждани и индустрия сигурни доставки на енергия на разумни цени.

Докато останалата част от Европа е изправена пред деиндустриализация и недостиг, Будапеща използва дипломатическия щит на НАТО и икономическата логика, за да защити своя народ. Унгария показа, че е възможно да се каже „не“ на самоубийствените политики, налагани отвън, и да се постави сигурността на собствената държава над идеологическите клишета на деня.

