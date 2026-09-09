/Поглед.инфо/ Търговската парализа по украинското черноморско крайбрежие роди неочаквана тактическа ескалация, насочена не толкова срещу Москва, колкото срещу финансовите и енергийни нерви на Запада. Докато Киев губи възможности за морски износ на зърно и внос на горива, атаките срещу танкери от Каспийския тръбопроводен консорциум застрашават пряко американските суровинни гиганти и южноевропейската рафинираща промишленост. Зад тези действия се прозира опит за принудително получаване на зенитни системи Patriot – стратегия, която изправя Белия дом пред сложен избор.

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Оперативната логика на морския рекет

Когато една държава загуби собствения си пристанищен капацитет, тя логично се опитва да превърне целия акваториум в неизползваема зона за съперника. От края на юли морският търговски трафик към Одеса, Черноморск и Южни е практически спрял. Всякакви опити за внос на горива по море или износ на селскостопанска продукция бяха посечени от оперативните мерки на руския ВМФ. Киев обаче не потърси деескалация. Напротив, командването на украинските морски дронове пренасочи фокуса си към Южния озвучителен район на пристанище Новоросийск и морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК).

Защо тъкмо КТК?

Тук сметката е математическа, а не патетична. Препоръчва се да се има предвид, че през системата на КТК преминават над 82% от експортния петролен поток на Казахстан — това са близо 65 милиона тона за изминалата 2025 година. Петролът с марка CPC Blend не е руски. Той се добива предимно в находищата Tengiz, Karachaganak и Kashagan, където американските корпорации Chevron (с 50% дял в Tengizchevroil) и ExxonMobil, заедно с европейските TotalEnergies и Eni, държат основните капитали.

Ударът срещу този транзит е директно поразяване на западната инвестиционна инфраструктура. Атакувайки съоръженията на КТК — от наземните помпени станции до ВПУ-тата (външни причорни устройства) край Новоросийск — украинското военно ръководство всъщност удря по джоба на собствените си донори.

ИСТОРИЧЕСКИ И СТРУКТУРЕН КОНТЕКСТ:

1992 г.: Създаване на Каспийския тръбопроводен консорциум за транзит на казахски петрол до Черно море.

Създаване на Каспийския тръбопроводен консорциум за транзит на казахски петрол до Черно море. Акционерна структура: Русия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), LUKARCO (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures (7,5%).

Русия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), LUKARCO (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures (7,5%). Маршрут: 1511 км тръбопровод от нахождание Тенгиз до терминала Южная Озереевка край Новоросийск.

1511 км тръбопровод от нахождание Тенгиз до терминала Южная Озереевка край Новоросийск. Засегнати европейски мощности: Рафинериите в Саррох (Италия), Фос-сюр-Мер (Франция) и Картахена (Испания).

Финансовият натиск върху Астана и забавеният ефект в Брюксел

Според разпространени данни от Министерството на енергетиката на Казахстан, системните атаки срещу танкерния флот са коствали на страната близо 3,5 милиона тона загубен добив. Първоначалната прогноза за 100 милиона тона за настоящата година вече е официално коригирана на 96 милиона. През първите седем месеца общият добив на Казахстан е спаднал с 8,9%.

За Астана това не е просто счетоводна загуба — това е дефицит в държавния бюджет. Официалните протести от казахска страна обаче останаха без отговор в Киев. Режимът там изглежда е пресметнал, че Централна Азия няма лостове за пряк военен или икономически отговор.

Но какво се случва на другия край на тръбата?

Петролът CPC Blend е критично важен за рафинериите в Южна Европа. След въвеждането на ембаргото върху руския суров петрол Urals през 2022 г., инсталациите в Италия, Франция и Испания пренастроиха дестилационните си колони именно за лекия и нискосернист казахски петрол. Ако КТК спре работа за повече от месец, южноевропейският рафинериен сектор ще бъде изправен пред технологичен шок. Маржовете на преработка вече намаляват, а цените на дизела на европейския едрови пазар реагират моментално на всеки повреден танкер край Новоросийск.

Киев знае това. Твърди се, че тази тактика е разработена с цел създаване на изкуствена дефицитна криза, която да принуди европейските правителства да натиснат Вашингтон.