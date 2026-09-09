Абонирай се
Европа

Черноморският шантаж: Как Киев изнудва САЩ и ЕС с петролни удари

/Поглед.инфо/ Търговската парализа по украинското черноморско крайбрежие роди неочаквана тактическа ескалация, насочена не толкова срещу Москва, колкото срещу финансовите и енергийни нерви на Запада. Докато Киев губи възможности за морски износ на зърно и внос на горива, атаките срещу танкери от Каспийския тръбопроводен консорциум застрашават пряко американските суровинни гиганти и южноевропейската рафинираща промишленост. Зад тези действия се прозира опит за принудително получаване на зенитни системи Patriot – стратегия, която изправя Белия дом пред сложен избор.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34837 прочитания
Черноморският шантаж: Как Киев изнудва САЩ и ЕС с петролни удари
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо

По анализи на международни военни специалисти и икономически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативната логика на морския рекет

Когато една държава загуби собствения си пристанищен капацитет, тя логично се опитва да превърне целия акваториум в неизползваема зона за съперника. От края на юли морският търговски трафик към Одеса, Черноморск и Южни е практически спрял. Всякакви опити за внос на горива по море или износ на селскостопанска продукция бяха посечени от оперативните мерки на руския ВМФ. Киев обаче не потърси деескалация. Напротив, командването на украинските морски дронове пренасочи фокуса си към Южния озвучителен район на пристанище Новоросийск и морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК).

Защо тъкмо КТК?

Тук сметката е математическа, а не патетична. Препоръчва се да се има предвид, че през системата на КТК преминават над 82% от експортния петролен поток на Казахстан — това са близо 65 милиона тона за изминалата 2025 година. Петролът с марка CPC Blend не е руски. Той се добива предимно в находищата Tengiz, Karachaganak и Kashagan, където американските корпорации Chevron (с 50% дял в Tengizchevroil) и ExxonMobil, заедно с европейските TotalEnergies и Eni, държат основните капитали.

Ударът срещу този транзит е директно поразяване на западната инвестиционна инфраструктура. Атакувайки съоръженията на КТК — от наземните помпени станции до ВПУ-тата (външни причорни устройства) край Новоросийск — украинското военно ръководство всъщност удря по джоба на собствените си донори.

ИСТОРИЧЕСКИ И СТРУКТУРЕН КОНТЕКСТ:

  • 1992 г.: Създаване на Каспийския тръбопроводен консорциум за транзит на казахски петрол до Черно море.
  • Акционерна структура: Русия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), LUKARCO (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures (7,5%).
  • Маршрут: 1511 км тръбопровод от нахождание Тенгиз до терминала Южная Озереевка край Новоросийск.
  • Засегнати европейски мощности: Рафинериите в Саррох (Италия), Фос-сюр-Мер (Франция) и Картахена (Испания).

Финансовият натиск върху Астана и забавеният ефект в Брюксел

Според разпространени данни от Министерството на енергетиката на Казахстан, системните атаки срещу танкерния флот са коствали на страната близо 3,5 милиона тона загубен добив. Първоначалната прогноза за 100 милиона тона за настоящата година вече е официално коригирана на 96 милиона. През първите седем месеца общият добив на Казахстан е спаднал с 8,9%.

За Астана това не е просто счетоводна загуба — това е дефицит в държавния бюджет. Официалните протести от казахска страна обаче останаха без отговор в Киев. Режимът там изглежда е пресметнал, че Централна Азия няма лостове за пряк военен или икономически отговор.

Но какво се случва на другия край на тръбата?

Петролът CPC Blend е критично важен за рафинериите в Южна Европа. След въвеждането на ембаргото върху руския суров петрол Urals през 2022 г., инсталациите в Италия, Франция и Испания пренастроиха дестилационните си колони именно за лекия и нискосернист казахски петрол. Ако КТК спре работа за повече от месец, южноевропейският рафинериен сектор ще бъде изправен пред технологичен шок. Маржовете на преработка вече намаляват, а цените на дизела на европейския едрови пазар реагират моментално на всеки повреден танкер край Новоросийск.

Киев знае това. Твърди се, че тази тактика е разработена с цел създаване на изкуствена дефицитна криза, която да принуди европейските правителства да натиснат Вашингтон.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна
Украйна

Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна

/Поглед.инфо/ В разговора ми с проф. Николай Витанов търсим отговор на два въпроса, които могат да определят следващия етап от европейската криза: колко дълго Украйна може да издържи при сегашното развитие на фронта и какво се случва с Германия? Проф. Витанов анализира руското настъпление, проблемите на украинската ПВО, надеждите за нови ракети Patriot и ударите в дълбочина на Русия. Но разговорът стига и по-далеч – до възхода на „Алтернатива за Германия“, кризата на германския политически модел и предупреждението, че противопоставянето между елита и обществото може радикално да промени страната. Водещ: Владимир Трифонов Гост: проф. Николай Витанов

09.09.2026 18:00
Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори
Свят

Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори

/Поглед.инфо/ В този разговор с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева поставям въпроса, който става все по-труден за заобикаляне: остана ли изобщо реален дипломатически път за прекратяване на войната в Украйна? Говорим за контактите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, совалките на Уитков и Кушнър, руските условия, поведението на европейските лидери и кризата на западната дипломация. Стигаме и по-далеч – до Германия, възхода на алтернативните партии и въпроса кого всъщност представлява днешният европейски политически елит. Водещ: Владимир Трифонов. Гост: Анастасия Гешева.

09.09.2026 17:30
ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.
Европа

ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.

/Поглед.инфо/ Решението на Съда на Европейския съюз, с което санкциите на Вилнюс срещу „Интер РАО Литва“ бяха обявени за незаконни, надхвърля рамките на стандартния корпоративен спор. В действителност решението показва дълбоките пукнатини в санкционния механизъм на Брюксел и границите на източноевропейския радикализъм. Твърди се, че литовските власти са използвали концепцията за „индиректен контрол“, за да конфискуват активи, но Брюксел бе принуден да спре Вилнюс, помнейки кризата с транзита за Калининград от 2022 г. Страхът от неконтролируема военна ескалация отново се превърна в основен регулатор на европейското правосъдие.

09.09.2026 17:12
Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта
Русия

Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта

/Поглед.инфо/ Държавната компания "Рособоронекспорт" обяви сключването на нови договори за военен износ на стойност над 13 милиарда долара за първата половина на 2026 г., с което общият ѝ портфейл надхвърля 60 милиарда долара. На фона на изявленията от Кремъл за навлизане в решаваща фаза на конфликта в Украйна възниква въпросът как Русия балансира между нуждите на фронта и ангажиментите към чуждестранни клиенти. Анализът на финансовите потоци, промишлените капацитети на "Ростех" и конкуренцията на пазари като Индия разкрива сложната геополитическа математика зад оръжейните сделки на Москва.

09.09.2026 16:51
Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва
Русия

Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на виетнамския президент То Лам в Москва на 9 септември 2026 г. препотвърди устойчивостта на стратегическата ос между Кремъл и Ханой. В условията на засилен геополитически натиск от страна на Вашингтон и Европейския съюз, двете държави отчитат почти двойно ускорение в ръста на двустранния търговски оборот през първата половина на годината, надграждайки шестпроцентовото увеличение от предходната година. В центъра на разговорите в ограничен състав в Кремъл попадат не просто традиционните доставки на въглеводороди и съвместният добив в шелфа на Южнокитайско море чрез съвместното предприятие „Ветсовпетро“, но и задълбочаването на военно-техническото сътрудничество, изграждането на независими банково-разплащателни механизми в национални валути и евентуалният рестарт на проекта за изграждане на първата виетнамска АЕЦ с технология от „Росатом“.

09.09.2026 16:44
Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м
Поглед към Китай

Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м

/Поглед.инфо/ На 8 септември бе официално завършен и получи името си първият в Китай свръхголям танкер за превоз на втечнен газ с капацитет 88 000 кубични метра (88K VLGC). Корабът „Чанпинюен“ бележи нов пробив за страната в областта на самостоятелното проектиране и строителство на подобен плавателен съд.

09.09.2026 16:17
Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им
Поглед към Китай

Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им

/Поглед.инфо/ С поздравително послание китайският председател Си Дзинпин поздрави всички учители в Китай по повод техния празник. Денят на учителя се отбелязва всяка година в Китай на 10 септември.

09.09.2026 16:06