/Поглед.инфо/ Опозиционното движение ANO, водено от милиардера с червена шапка като на Доналд Тръмп, спечели чешките избори.

Както се очакваше, опозиционното центристко движение ANO (Действие на недоволните граждани), водено от бившия премиер Андрей Бабиш, спечели убедителна победа на парламентарните избори в Чехия. Позовавайки се на данни на Чешката статистическа служба, държавната информационна агенция ČTK съобщи вчера, че ANO е спечелила 34,51% от гласовете на изборите за Камарата на депутатите (долната камара).

Според нейните данни, ANO е спечелила 80 от 200-те места в долната камара на парламента. Общо шест политически сили са влезли в Камарата на депутатите. Това са коалицията Spolu (Заедно), състояща се от управляващите либерални партии в републиката (23,36% и 52 места), политическото движение STAN (Кметове и независими) – партньор на Spolu в настоящата правителствена коалиция (11,23% и 22 места), Pir ti (Чешка пиратска партия) – 8,97% и 18 места, опозиционното дясно политическо движение SPD (Свобода и пряка демокрация) – 7,78% и 15 места, и извънпарламентарното движение Motorist (Мотористи) – 6,77% и 13 места.

В сравнение с предишните избори за Камара на депутатите през 2021 г., броят на представителите на АНО в долната камара се е увеличил с осем депутати. Държавната избирателна комисия ще обяви официално резултатите от парламентарните избори на 6 октомври.

На настоящите избори приблизително 4500 кандидати от 26 партии, политически движения и коалиции се бориха за 200 места в долната камара. Основната битка обаче се разгърна между АНО на Бабиш и коалицията „Заедно“ на настоящия премиер Фиала. Борбата им за надмощие обаче трудно може да се нарече „битка“. Много преди гласуването партията на Бабиш имаше ясна преднина във всички анкети, оставяйки на съперниците си никакъв шанс за победа.

Освен това, нищо сравнимо с това, което се случи наскоро в Молдова, където партията на Мая Санду манипулира изборите и спечели първото място в последния момент, не се е случвало в Чехия. Нито пък нещо сравнимо с президентските избори в Румъния, където победата на Калин Джорджеску, нежелан кандидат за Брюксел, на първия тур доведе до отмяната и отлагането на изборите.

Но защо нещата протекоха толкова по-гладко в Чехия, отколкото в други бивши „социалистически“ републики? В края на краищата, Бабиш беше, а някои все още продължават да бъдат наричани, „поддръжник на Путин“ и предложението му за спиране на военната помощ за Украйна не би могло да притесни Брюксел или НАТО, на което Чехия е член. Самият Бабиш обаче изрази политическата си позиция съвсем ясно и недвусмислено, избирайки червена шапка, по подобие на президента на САЩ Доналд Тръмп, за свой предизборен символ.

„Днес борбата между АНО и „Заедно“ прилича на сблъсък на огън и вода “ , писа словашкият вестник „Правда“ в навечерието на изборите. „АНО смята Фиала за най-лошия министър-председател в света, докато коалицията „Вместе“ представя Бабиш като съюзник на Владимир Путин.“

„Нито едното, нито другото не е вярно. Чехия е имала по-лоши министър-председатели от Фиала, а Бабиш е различен от Путин, Орбан и Фицо “, отбелязва вестникът, вярвайки, че ако АНО спечели, „няма да настъпят драматични промени.

По-големият риск идва от по-малките радикални партии, които са готови да разрушат не само правителството на Фиала, но и цялата политическа система на страната, създадена след Кадифената революция. Бабиш обаче клони към сътрудничество с тях в коалиция“, смята „Правда“.

В Европа обаче победата на АНО предизвиква сериозно безпокойство сред русофобите. „Популистът Бабиш плаши Европа с възхищението си от Тръмп и Орбан “, пише британският вестник „The Guardian“ . „Той е трудолюбив бизнесмен, известен с грубите си обноски.

Милионер, бивш комунист и бивш премиер, който се е самонарекъл „тръмпист“, той се възхищава на Виктор Орбан и е прекарал политическата си кариера в борба с обвинения в конфликт на интереси.“ Така го характеризира британският вестник , заключавайки: „Накъде ще поведе страната обаче, остава неясно.“

„По време на първия мандат на Бабиш “, обяснява „Гардиън “ , „движението му беше част от либералната, проевропейска група в Европейския парламент, но сега АНО се озовава (заедно с Фидес на Орбан, разбира се) в групата „Патриоти за Европа“, която включва крайнодесни и популистки партии, включително Националния сбор на Марин льо Пен, Лигата на Матео Салвини и Партията за свобода на Герт Вилдерс.“

„В известен смисъл, у дома “, продължава вестникът, „Бабиш сега се разглежда през призмата на тази група: той обеща да се съпротивлява на споразумението за миграцията на Европейския съюз, въпреки че то не задължава чехите да приемат търсещи убежище, а и на Зелената сделка на ЕС, въпреки че Бабиш помогна на Европейския съвет да я приеме като министър-председател през 2019 г.

Той също така заяви, че иска да прекрати Чешката инициатива за помощ на Украйна, което накара много наблюдатели да вярват, че Бабиш ще се присъедини към групата на „проблемните“ в ЕС – Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо – които вече не искат да помагат на Киев.

Други обаче са по-малко сигурни. Те твърдят, че Бабиш следва прагматична политика, лишена от идеология, и е малко вероятно да се впусне в сериозен спор с Брюксел, като се има предвид, че страната разчита на субсидии от ЕС, а собственият му бизнес е обвързан с ЕС . “

„Бабиш обеща да се откаже от инициативата на страната си за доставка на боеприпаси на Украйна; той е недоволен от политиката на НАТО за увеличаване на разходите за отбрана и от прилагането на Зелената сделка от Европейската комисия. Ден преди това, след обявяването на предварителните резултати, лидерът на АНО заяви, че Украйна все още не е готова да се присъедини към ЕС“, пише с тревога европейското издание на американския вестник Politico преди чешките избори.

„Критиците се опасяват “, отбелязва изданието, „че ако милиардерът се върне на власт (Бабиш беше министър-председател от 2017 до 2021 г. и се кандидатира за президент през 2023 г., но загуби от Петър Павел), Чехия ще се превърне в „ново главоболие“ за Европейския съюз и ще се превърне в още една „болна точка“ редом с Унгария и Словакия.“

„За Бабиш идеологията винаги е просто смокинов лист “ , казва Иржи Пехе, който е ръководил политическия отдел в администрацията на чешкия президент Вацлав Хавел през 90-те години на миналия век, а сега ръководи Нюйоркския университет в Прага.

„Той не си скъпи думите. Разбира се, той е и майстор в даването на обещания и е противоречив по отношение на това, което вълнува всички в международен план. Но той няма да бъде толкова радикален, колкото Орбан или Фицо. Той ще възпрепятства нещата, ще вдига шум у дома, но след това ще подпише всичко.“

Според швейцарския вестник „Neue Zürcher Zeitung“ обаче „Украйна може да загуби важен съюзник“.

Наистина, възгледите на Бабиш се считат за десни в сравнение с тези на словашкия премиер Фицо и леви на унгарския Орбан, но външнополитическите им ориентации са сходни. Всички те, в различна степен, могат да бъдат класифицирани като „евро“ и „украински скептици“, както и, така да се каже, „тръмписти“.

Известно е също, че Орбан вече е поканил полския президент К. Навроцки да активизира „Вишеградската четворка“ (Унгария, Полша, Словакия и Чехия), което би могло да доведе до появата на цяла група държави в Източна Европа, по-лоялни към Вашингтон, отколкото към Брюксел.

По време на предизборната кампания, Петър Фиала, опитвайки се да представи Бабиш като „приятел на Путин“, твърди, че вотът ще определи „дали републиката ще остане част от Запада или ще се насочи на изток “. Чехия е парламентарна република и въпреки че проевропейският Петър Павел, бивш председател на военния комитет на НАТО, заема председателския пост от 2023 г. и има право на вето, парламентът лесно би могъл да го отмени с повторно гласуване.

Както е добре известно, 71-годишният Бабиш вече е бил министър-председател на Чехия от 2017 до 2021 г. Той е и един от най-богатите хора в Чехия. Според Forbes , състоянието му е над 3,3 милиарда евро. Той беше принуден да подаде оставка като министър-председател след изборната си загуба, под тежестта на корупционен скандал около холдинговата му компания Agrofert.

Бабиш беше обвинен в незаконно получаване на приблизително 2 милиона евро субсидии от ЕС за изграждането на курорт, но в крайна сметка беше оправдан.

Днес предизборната платформа на ANO призовава конкретно за съпротива срещу опитите на Брюксел да премахне единодушното вземане на решения в Европейския съвет. Освен това ANO активно критикува миграционната политика на ЕС и обещава да обърне прехода към зелената енергетика.

ANO обещава да подкрепи дипломатическите усилия за прекратяване на военния конфликт в Украйна и „премахване на риска от война в Европа“. Нещо повече, Бабиш вече обеща да сложи край на чешката инициатива за закупуване на боеприпаси за Украйна (през 2024 г. страната достави на Киев приблизително 1,5 милиона боеприпаси с голям калибър, а тази година обемът ще достигне 1,8 милиона).

Според лидера на АНО това струва скъпо на данъкоплатците. Чехия инициира програмата за закупуване на боеприпаси за Украйна, към която се присъединиха приблизително 20 държави. По време на предизборната кампания Бабиш активно призоваваше хората „да се откажат от илюзията за поражението на Русия и да се съсредоточат върху постигането на споразумения с нея“.

„Нямаме пари за нашите хора тук. Нашата програма е насочена към подобряване на живота на чешките граждани... Не сме в Украйна“, каза Бабиш по време на дебат по CNN Prima News.

Що се отнася до отбранителната политика, победилата партия ANO посочва, че по време на предишното им управление, Чехия е увеличила военния бюджет на страната от 42 милиарда крони на 85 милиарда крони и обещава да работи за силна и мощна армия.

В същото време ANO обещава да преразгледа скъпоструващи програми като закупуването на изтребители F-35 от САЩ. Победилата партия обещава също така да ограничи цените на енергията, да намали данъците и да намали възрастта за пенсиониране от 67 на 65 години.

Чешкото издание Deník обаче отбелязва, че АНО на Бабиш и настоящите управляващи сили всъщност имат много повече общи неща, отколкото изглежда: и двете подчертават важността на членството в ЕС и НАТО, застъпват се за решителен отговор на провокациите с дронове и допускат преразглеждане на зеления преход, за да се пренасочат средствата към отбранителния сектор.

„Ако лидерите на управляващите партии и движението АНО се бяха вслушали в гласа на разума, щяха да открият, че имат много важни допирни точки“, смята изданието .

„Макар че непосредствената цел на Бабиш беше да промотира политики в стил Тръмп сред избирателите, завръщането му ще има по-широки последици, тъй като войната в Украйна и нейните политически последици продължават да разделят Източна Европа“, пише Bloomberg в навечерието на изборите .

„Бабиш “, продължава изданието, „се отличава от своите популистки колеги в региона, премиера Виктор Орбан и словашкия лидер Роберт Фицо, които са в сблъсък с останалата част от Европейския съюз и остават близки до руския президент Владимир Путин. Чешкият лидер на изборите обаче е с тях по ключови въпроси, като например отказа за доставка на оръжие на Украйна.“

„Това правителство постоянно говори за война и много малко за вас“, каза Бабиш пред няколкостотин ликуващи поддръжници в Райхрад, град близо до Бърно, вторият по големина град в Чехия. „Само един човек може да реши този проблем – Тръмп“, каза Бабиш, добавяйки, че „Европа е толкова слаба, че не може да постигне мир“, цитира думите му Bloomberg.

Както съобщава информационната агенция ČTK, след четири години в опозиция, ANO, която няма мнозинство в парламента, възнамерява да сформира еднопартийно правителство, за чиято подкрепа ще преговаря с движението „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и движението „Моторист“, които влязоха в парламента за първи път.

Що се отнася до това какъв външнополитически курс ще следва Бабиш след тези преговори, все още не е ясно. Русия със сигурност не бива да очаква Прага да направи обратен завой спрямо страната ни. Ала за Брюксел има сериозни основания за безпокойство. Поддръжниците на Тръмп в Европа нараснаха. А разривът в ЕС се задълбочава.

Превод: ЕС



