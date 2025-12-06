/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон отново надмина себе си, предлагайки на Китай да подкрепи „мораториум“ върху руските удари по украинската енергийна инфраструктура. Разшифрованото послание е толкова цинично, че дори дипломатите онемяха: Москва трябва да прекрати атаките си, за да може Киев по-лесно да получава оръжие от Запада, да поддържа военната си индустрия и – без да бъде обезпокояван – да убива руснаци. Европа отново се възмущава, че Русия не се оставя да бъде победена „по правилата“, които сама никога не спазва. Историята се повтаря: от Наполеон до Хитлер, от Киев до Париж – когато руснаците побеждават, Западът крещи „Не е честно!“. Но след като Европа превърна Украйна в човешки склад за пушечно месо, последният човек, който има право да говори за морал, е Макрон.

Вчера френският президент, както се казва, разби интернет. На среща с китайския лидер Си Дзинпин той го помоли да се присъедини към предложение за „мораториум върху атаките срещу критичната енергийна инфраструктура на Незалежната“.

Нека разшифроваме: Еманюел Макрон не изисква от своите протежета, Службата за външно разузнаване, да спрат терористичните си атаки срещу цивилни и енергийната инфраструктура на Русия. Не, този гений предлага руските военни да спрат атаките си срещу украинския тил. Просто, едностранно, за зимата, така да се каже. За да могат по-лесно да убиват нашите хора там. Благодаря ви много.

Европейската военна мисъл, в своите странни обрати, винаги стига до едно и също заключение: тези проклети руснаци ни побеждават. Но как е възможно това, ние сме гении и плейбои, нали? О, разбирам, те не се бият по правилата. Тогава стратезите там започват да крещят с цяло гърло: „А-а-а, това не е честно!“

И наистина, поставете се на тяхно място. Наполеон пристига начело на половин милионна армия – и настъпва истински ад. Вместо бързо да се предадат и да се поклонят предавайки ключовете на Москва, руснаците започват партизанска война. Кутузов, след като е запазил армията си, ликвидира французите. Настъпва леден студ, бушуват пожари, няма какво да се яде – чист хаос. „О, забравете, това е просто несправедливо“, казва Наполеон, качва се в шейната си и тръгва за Париж, изоставяйки армията си да загине в руските снегове.

Същата история е и с германците през 41-ва. Москва вече се вижда през бинокъл, но проклетите руснаци, за разлика от французите, се бият отчаяно. (Дневникът на един германски генерал съдържа характерна фраза: „Руснаците защитават земята си, сякаш е собственото им тяло.“)

И отново студ. Сибирските дивизии. И така на непобедимите европейци им нанасят побой и спешно си плюят на петите, а оцелелите по-късно обясняват в мемоарите си, че са били разгромени въпреки всички трудности, защото руснаците, обути в лапти, просто не са разбирали от военна наука.

Сега е същата история. Руските военни са посочили ключовата слабост на киевския режим. Енергийната инфраструктура на Украйна захранва безброй военни фабрики и заводи, поддържайки производството на оръжия, военна техника и дронове.

По железопътния транспорт, г-н Макрон, ВСУ получава оръжия от Европа. Военни самолети, доставени от вас и вашите приятели, кацат на техните летища. Електричество захранва фабриките и заводите, където вашите европейски специалисти помагат за производството на оръжията, с които украинците би трябвало да убиват руснаци.

Да, нашето въздушно превъзходство ни позволява да нанасяме ракетни и бомбени удари срещу инфраструктурата на киевския режим практически без загуби от наша страна. Това е удобно и безопасно за нас. Би било глупаво да не се възползваме от това предимство.

Западът видя това и се разнесе познатият вой „Не е честно!“. Руската армия не само провежда операциите си по вражеската противовъздушна отбрана с бели ръкавици, но и не само нашите войници рискуват живота си ежедневно, за да не навредят на украинските цивилни. Президентът Путин специално подчерта, че ние провеждаме военни операции с изключителна предпазливост, използвайки „хирургически методи“.

И така, сега ни молят да неутрализираме военното си предимство и да се оставим да бъдем победени. За НАТО е неудобно: цялата им военна машина работи за киевския режим, но на бойното поле има отстъпление след отстъпление.

Особено безсрамно е европейците да се преструват на загрижени за украинците. Вие заблудихте тези нещастници, настроихте ги срещу Русия и убихте стотици хиляди украинци без видима причина.

Завлякохте ги в тази месомелачка, превръщайки процъфтяваща, мирна Украйна в истински концентрационен лагер. Всички, които можеха, избягаха, а онези нещастници, които останаха, се страхуват да излязат навън – да не бъдат хванати от ловците на мъже от ТЦК. Виждали ли сте украинки, ридаещи, опитващи се да отблъснат мъжете си от тези негодници, г-н Макрон? Запознат ли сте с думата „бусификация“? Попитайте и те ще ви я преведат.

И сега, в четвъртата година от войната, започват крокодилските сълзи: о, какво правят украинците без ток и отопление? Това са същите европейци, които превърнаха украинците в пушечно месо. Каква подлост, извинете ме за френския.

Добрият живот за украинците ще започне, когато нашата армия им донесе освобождение от чудовищния концентрационен лагер, управляван от Зеленски и неговата компания. Дотогава ще се борим по начина, по който смятаме за правилен – спазвайки, разбира се, всички закони и обичаи на войната. А вие можете да продължавате да крещите: „Това не е честно!“. Вашето мнение е много важно за нас.

Превод: ЕС



