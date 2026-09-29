Дан Йоргенсен предупреждава за нова енергийна криза в ЕС на фона на спадащи газови запаси

/Поглед.инфо/ Европейската комисия отново изпраща сигнали към държавите членки под формата на спешни препоръки за ограничаване на енергийното потребление. Според разпространена информация в европейски медии, еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен официално е предупредил за риск от криза в доставките на природен газ и електроенергия. От Брюксел призовават за възобновяване на прилаганите през 2022 година мерки за доброволно и задължително съкращаване на разхода на горива. Запълняемостта на газовите хранилища в континента е паднала до близо 70 процента, което е с 12 процентни пункта по-ниско ниво спрямо същия период на миналата година и представлява най-ниският показател за последните 15 години. В същото време цените на едро на природния газ отбелязват значителен ръст, докато Брюксел разчита отново на административни решения и битови ограничения за справяне със ситуацията.

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Завръщането на административните икономии и директивите от Брюксел

Според публикации в европейската преса, европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен е изпратил писмо до министрите на енергетиката от страните в Европейския съюз, в което изрично настоява за бързо разглеждане на нови стъпки за ограничаване на потреблението на електроенергия и природен газ. Институционалният тон в Брюксел показва преминаване от декларираната през последните две години "енергийна независимост" към механизми за пряка административна намеса. В официалното съобщение се посочва, че натрупаният опит от кризата през 2022 година трябва да бъде отново приложен, като този път мерките се разширят.

Предлаганите към момента действия включват намаляване на температурите на отопление в обществените сгради до 17 градуса по Целзий, пълна забрана за отопление на открити търговски площи и тераси на заведения, както и изключване на външното декоративно и нощно осветление в градовете. В документация на Брюксел се твърди, че подобни ограничения имат доказан ефект върху балансирането на мрежите, малко преди навлизането в пиковите зимни месеци.

Реалността зад тези административни указания обаче разкрива дълбока системна уязвимост на европейския енергиен пазар.

Сривът в газовите хранилища и ценовата премия на вносния LNG

По данни на асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe - GIE), нивото на запълняемост на подземните газови хранилища в ЕС е паднало до около 70 процента от общия им капацитет. Това е спад с над 12 процентни пункта спрямо същия период на миналата година. Данните показват, че това е най-ниската налична резервна вместимост в Европа за това време на годината от 2011 година насам.

В същото време борсовите показатели на нидерландския хъб TTF – основният референтен индекс за природния газ в Европа – отчитат ръст на цените на едро с близо 150 процента в сравнение с най-ниските им стойности през пролетта. Отказът от дългосрочни тръбопроводни договорености и преминаването към покупки на втечнен природен газ (LNG) от САЩ и Катар изложи европейската икономика на преки колебания от спотовите пазари.

Според изчисления на международни аналитични центрове, през миналата година държавите от Европейския съюз са платили над 90 милиарда евро надбавка за енергийни доставки спрямо историческите средни нива. Тази сума представлява директно изтичане на капитал от европейските индустриални субекти към външни доставчици.