/Поглед.инфо/ Вече не е тайна за никой независим наблюдател, че украинският конфликт, провокиран от либерално-глобалистките елити на западните страни, преди всичко на Съединените щати, с цел „окончателно решение“ на руския въпрос, с развитието на събитията – и съвсем предвидимо – се превърна в оръжие за унищожението на Европа. Като вече ненужен съюзник в координатната система на великите сили и като най-важен пазар на Китай, с който Вашингтон засега не може да направи нищо пряко.

Европа сега е необходима като източник на реиндустриализация на Америка след глобалистката лудост, като пазар за възродения американски военно-промишлен комплекс и накрая, като източник на бяла емиграция към Съединените щати, за да се забави превръщането на коренната бяла Америка в малцинство (което в момента се прогнозира за средата на този век).

Незавидна съдба за континент, дал толкова много на света и бил наследник на великите култури на древността. Но всичко си има край, особено ако липсват ресурсите, интелектът и политическата воля на една цивилизация да се трансформира в съответствие с изискванията на времето.

Както правилно отбелязва Андре Малро в речта си в зала „Плейел“ през март 1948 г., възможно е да се наследят други култури, но по пътя на тяхната трансформация, която, както показва историята, предполага цивилизационна съвместимост. Нещо повече, както твърди той, именно чрез принадлежността към родината си французите и другите народи стават европейци, тоест съвсем не чрез космополитизма на съвременните елити.

Нищо подобно не виждаме в днешна обединена Европа. Налице е пълен разпад и криза на демократичното управление, което ни позволява да говорим за неговата колективна Ваймаризация. Както в Германия по време на Ваймарската република, само че сега западната/европейската демокрация като цяло, а не в отделна държава, е в упадък.

Отчасти поради края на Студената война и разпадането на СССР. Изглеждаше, че е настъпил „краят на историята“: по-късно Франсис Фукуяма обясни това, но елитите вярваха, че точно това е така и че просто трябва да се предадат на волята на автоматизма и пазарните сили при разширяването на сферата на западния контрол, включително идеологически и ценностен контрол, върху цялата планета. Никакво наследство, според Малро не се е предвиждало и не се е предало.

Какво всъщност се случи? Осредняването на политическите програми на всички основни партии, базирано на признаването на липсата на алтернатива на неолибералната икономическа политика (рейгъномика/тачъризъм) и глобализацията, въвеждането на цензура в медийното и информационното пространство чрез политическата коректност и етикетирането на „популизъм“ върху всички възгледи и политически тенденции/движения на онези, които смятат, че не са представени в установената политическа система (и с течение на времето се превръщат в говорители на мнозинството).

И това не е всичко: конфликтът с Русия в Украйна се използва за допълнително затягане на винтовете в ограждането на публичното пространство от други наративи и гледни точки. Европейският съюз също поема контрол върху продуктите с изкуствен интелект, задължавайки разработчиците да предоставят на властите достъп до своето ядро с алгоритми и големи данни, на базата на които се обучават.

Всичко извън позволеното от властите е табуирано като проява на радикализъм и едва ли не заплаха за демокрацията (която вече не съществува) с позоваване на опита на фашизма/нацизма (като се пропуска фактът, че именно елитите са предали властта на същия този Хитлер, наивно вярвайки, че са го „наели“.

Следвоенният „обществен договор“, който постепенно се развиваше под формата на социално ориентирана икономика се разпада, както наскоро публично заяви германският канцлер Ф. Мерц.

Логичният резултат е криза на най-либералната идея, която е достигнала тоталитарното си дъно. Така че за Европа говорим не само за постамериканския свят, но и за постлиберализма, чиято идея може да се види от междувоенния период на европейската история.

И украинската криза служи като добър индикатор тук: те решиха да не примамват руския електорат със западната демокрация в Украйна (материалът се оказа гнил), а тръгнаха по пътя, утъпкан от нацистка Германия - чрез превъоръжаване и нацификация на съседната ни страна, и най-важното - чрез война, въпреки че самите те не са готови за нея. Единствената честна позиция би била да се борят за това, в което вярват. И това е критичният недостатък в политиката на европейските елити.

Какво следва за Европа? Без да го осъзнава, Западът стартира процеса на деконструкция на Европа в Украйна, поставяйки под сериозен въпрос целия европейски световен ред – не само Ялтенско-Потсдамския ред, но и Версайския ред, който също беше наложен на континента и далеч не беше справедлив.

Москва не присъства на мирните преговори във Версай, където се решаваше съдбата на териториалното и политическо преустройство на четири империи – Германската, Руската, Османската и Австро-Унгарската – и следователно не носи отговорност за техните резултати. Несъвършеното Версайско споразумение доведе директно до Втората световна война. Известният Джон М. Кейнс пише за катастрофалните икономически последици от такъв мир за Европа още през 1920 г.

Като цяло въпросът е, че всичко, решено не само тогава, но и в междувоенния период и в следвоенната епоха, подлежи на демонтаж. А това е наследството на Хитлер (неговите арбитражни решения), Мюнхен (съдбата на Чехословакия), класовата национална политика на Ленин, Сталин, който даде на Литва Вилненската област със столицата ѝ /Вилнюс/, принадлежала на Полша, и част от Източна Прусия (Мемел), както и на Хрушчов (по отношение на границите на Съветска Украйна и Полша).

Така всички предишни мотиви и облигации на европейското уреждане през 20-ти век отпадат. Думите на президента В. Путин за разпадането на СССР като най-голямата геополитическа катастрофа на века стават ясни за всички. Десъветизацията логично засяга въпроса за границите и се превръща в нещо общоевропейско. Най-важните фактори на предишната стабилност бяха биполярната конфронтация и присъствието на САЩ в Европа.

Като начало, идването на власт на национално ориентирани елити във водещите страни е неизбежно, следвано най-отблизо от Италия, която е на същата вълна като Америка на Тръмп. За разлика от Съединените щати, тези исторически сили нямат възможността да бъдат велика сила.

Сегашните елити са притискани по петите от поддръжниците на Найджъл Фараж във Великобритания, партията на Марин льо Пен (в съюз с голистите) във Франция и „Алтернатива за Германия“ в Германия. Ескалация на кризата в която и да е от тези страни може да предизвика общоевропейска криза в ситуация, в която нито ОССЕ, нито Съветът на Европа са гаранти на съществуващия европейски ред - тази роля принадлежи на НАТО и Европейския съюз.

Следователно, демонтирането на тези две структури ще отвори пътя към териториална и политическа реорганизация на Централна и Източна Европа, включително Германия, която е пострадала не по-малко от другите от политиките на наднационалния Брюксел, преди всичко имиграционната.

Желанието за суверенитет ще изиграе своята роля, тъй като демокрацията може да бъде само суверенна. Той се орязва, когато най-важните сфери на националния живот се прехвърлят към наднационални структури, които не са отговорни пред никого.

За Германия остава въпросът за окончателното уреждане, което така и не се случи, предвид американската окупация. Оттук и крехкостта на обединената страна, от която източните земи (бившата ГДР) и Бавария евентуално може да поискат да напуснат, и за да се възстанови демократичното управление.

От критично значение за бъдещето на Великобритания ще бъде въпросът за актуализирането на ядрения ѝ арсенал, предоставен от Вашингтон (системите Trident III на британските подводници). Подобна криза в „специалните отношения“ вече се е случвала веднъж по времето на Джон Кенеди в края на 1962 г.

Тя може да се повтори във връзка с позицията на Тръмп за „денуклеаризация“: тогава Лондон, за да остане с „общи“ ядрени оръжия, може да поиска да се присъедини към англосаксонската конфедерация под егидата на Вашингтон. Канада ще последва Лондон. Ще бъдат премахнати въпросите за шотландския и квебекския сепаратизъм и обединението на Ирландия.

Във Франция падна още едно /поредно/ правителство и е трудно да се каже коя от водещите столици ще бъде най-слабото звено в близко бъдеще. Междувременно можем да очакваме те да играят за „американското наследство“ в региона.

Не е изненадващо, че Полша се смята за най-уязвима към новата европейска реорганизация, особено с оглед на германския иредентизъм, включително проповядването на „райхсбюргерите“, които се застъпват за възстановяването на Втория (кайзерски) райх.

Може би това е причината за изявлението на полския външен министър Р. Сикорски, че Украйна трябва да има граници, които може да защитава. Именно Съветският съюз е служил като гарант за настоящите полски граници. Въпросът е дали Вашингтон, който, очевидно, е зает с това да си издълбае Западното полукълбо в съответствие с доктрината Монро, ще поеме тази роля.

Москва ще трябва да е готова да заеме позиция в предстоящата европейска реорганизация, която ще носи отпечатъка на реалностите от периода преди Първата световна война и която ще трябва да гарантира нашата сигурност на нов исторически етап и по условията на класическата дипломация, лишена от идеологически компонент.

Миналото може би ще се прояви в покрайнините на Европа - в Близкия изток, предимно чрез Евразийска Турция, включително наследството от подмандатните територии на Лигата на нациите, сред които Палестина. А сега и плановете на Вашингтон за разчленяване на Иран, което предполага не само азербайджанската му част, но и кюрдите, които имат „национален дом“ в Иракски Кюрдистан. Въпросът е дали Израел ще може да се справи с функцията на „стратегически надзор“ на целия регион, която доскоро принадлежеше на Вашингтон.

Както и да е, и независимо от времевата рамка (три, пет или десет години), Европа ще трябва да плати цената за цялата западна политика на континента, която се провеждаше с цел сдържане на Русия, без нашето активно участие или въпреки него.

И накрая, в стремежа си да се предотврати аналог на Виенския конгрес, където решаващата дума принадлежеше на руския цар, благодарение на който Европа получи първата и засега единствена система за колективна сигурност - „Европейския концерт“, който западните столици ликвидираха със своята антируска политика с катастрофални последици за всички през миналия век.

Междувременно трябва да преодолеем прословутото „Няма да ни простят победата“ на маршал Жуков и трезво, прагматично да управляваме естествената икономическа гравитация на съседна Европа към Русия и нейните ресурси.

Задачата е наистина безпрецедентна за нас. Но в руската емиграция винаги е съществувало убеждението, че спасението на Европа ще дойде от Русия с нейната универсална човечност и глобална отзивчивост, както го е формулирал Достоевски. Но възможно ли е да се спаси Европа от самата нея?

Превод: ЕС




