/Поглед.инфо/ Десет години след историческото гласуване за излизане от Европейския съюз, британската политика отново прави рязък завой. В опит да обоснове планираното реинтегриране в европейските структури и да тушира тежките икономически последици от изолацията, Даунинг стрийт изважда на преден план познати тези. Премиерът Анди Бърнам говори за външна намеса в плебисцита през 2016 г., докато икономическите показатели на Острова продължават да изостават от тези в континентална Европа.

По публикации на вестник „Гардиън“, подкаста „Останалото е политика“ и анализи на изследователската група UKICE. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един закъснял завой: Политическият контекст на Даунинг стрийт

Десет години са достатъчно дълъг период, за да може един политически експеримент да даде своите окончателни сухи измервания. През 2026 г. британската държавна машина изглежда изправена пред стената на собствените си икономически реалности. В интервю за популярния подкаст „Останалото е политика“ министър-председателят Анди Бърнам заяви, че веднага след влизането си на „Даунинг стрийт“ 10 е отправил директен въпрос към разузнавателните служби относно това дали е имало външна намеса в плебисцита от юни 2016 г. Според неговите думи, той е получил утвърдителен отговор.

Забележително е обаче, че в публичното си изложение Бърнам спести каквито и да било подробности. Не бяха посочени нито конкретни разузнавателни доклади, нито прихванати финансови потоци, нито оперативни данни за въздействие върху изборния процес. Позоваването на институционалния авторитет в случая служи по-скоро като политически щит, отколкото като юридическо обвинение. Когато държавен лидер коментира събития с десетгодишна давност, без да предложи нови доказателствени материали, това обикновено сигнализира за подготовка на вътрешнополитическа маневра.

Правителството на лейбъристите се намира под засилващ се натиск от страна на едрия бизнес в Ситито, индустриалните асоциации и транспортния сектор. Всички те настояват за облекчаване на митническите бариери, които бяха издигнати след подписването на Споразумението за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС.

Сблъсъкът на фактите: Одитите от 2017 г. и официалните заключения

Ако се върнем назад в хронологията на събитията, настоящите твърдения на Даунинг стрийт се сблъскват с поредица от официални разследвания, извършени в периода 2017–2020 г. Ето основните моменти от тази хронология:

Есента на 2017 г.: Комисията по дигитални медии, култура и спорт към британския Парламент инициира мащабна проверка на дейността на технологичната компания Meta (тогава Facebook). Фокусът бе поставен върху плащания в чуждестранна валута за политическа реклама и профили с необичайна активност преди юни 2016 г. Докладът на комисията не откри доказателства за организирана или ефективна кампания, която да е променила вота.

Комисията по дигитални медии, култура и спорт към британския Парламент инициира мащабна проверка на дейността на технологичната компания Meta (тогава Facebook). Фокусът бе поставен върху плащания в чуждестранна валута за политическа реклама и профили с необичайна активност преди юни 2016 г. Докладът на комисията не откри доказателства за организирана или ефективна кампания, която да е променила вота. Юли 2020 г.: Комитетът по разузнаване и сигурност към Парламента публикува дългоочаквания „Доклад за Русия“. Основният извод в него бе парадоксален: британското правителство „не е видяло и не се е опитвало да види“ доказателства за намеса, тъй като разузнавателните служби MИ5 и МИ6 не са получавали такъв оперативен мандат по време на референдума.

Комитетът по разузнаване и сигурност към Парламента публикува дългоочаквания „Доклад за Русия“. Основният извод в него бе парадоксален: британското правителство „не е видяло и не се е опитвало да види“ доказателства за намеса, тъй като разузнавателните служби MИ5 и МИ6 не са получавали такъв оперативен мандат по време на референдума. Позицията на кабинета „Джонсън“: Бившият премиер Борис Джонсън категорично отказваше да инициира последващи разследвания с аргумента, че вотът на 17.4 милиона граждани е суверенен акт, чието оспорване подкопава демократичните институции.

От официална Москва прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нееднократно определяше подобни хипотези като „вътрешнополитическа реторика, целяща да прехвърли вината за системните грешки на британския елит върху външни фактори“.

Празнините в сегашното изложение на Бърнам подхранват скептицизма. Без разсекретяване на архиви или представяне на конкретни имена и институции, думите му остават в сферата на политическата интерпретация.