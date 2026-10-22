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Европа

Дипломация във Вашингтон, танкове край Бранево: Защо Полша прехвърля K2 Black Panther до Калининград по време на мисията на Уиткоф

/Поглед.инфо/ На фона на тричасовите дипломатически сондажи в Москва между руското състояние и специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, източният фланг на НАТО демонстрира рязко ускоряване на военните приготовления. Полската 16-та механизирана дивизия започна физическото разполагане на новодоставени южнокорейски танкове K2 Black Panther в непосредствена близост до Калининградска област, край град Бранево. Докато дипломатите обсъждат рамка за евентуално възобновяване на преговорния процес за Украйна, Варшава форсира изграждането на три нови танкови батальона, заличавайки съветското си оръжейно наследство и провокирайки остра реакция от страна на ОДКС.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 50510 прочитания
Дипломация във Вашингтон, танкове край Бранево: Защо Полша прехвърля K2 Black Panther до Калининград по време на мисията на Уиткоф
ИИ генерирана
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Дипломатически сондажи в Москва и военни ешелони в Мазурия

На 21 октомври в Кремъл се проведе тричасова среща между руския президент и специалния пратеник на американската администрация Стив Уиткоф. Според официалните съобщения на руското президентство и последвалите коментари на помощника Юрий Ушаков, разговорите са засегнали параметрите за възможно възобновяване на тристранния преговорен формат с участието на Киев. От американска страна срещата бе описана като конструктивна, макар и без конкретно договорени дати за подписване на документи.

По същото време, според данни на полското специализирано издание Milmag и изявления на Полската агенция за въоръжение (Agencja Uzbrojenia), жп ешелони с нови танкове K2 Black Panther пристигнаха на гарата в град Бранево. Градът се намира на едва осем километра от границата с руската Калининградска област.

Разполагането на бойна техника от такъв клас в непосредствена близост до границата показва ясното разминаване между дипломатическия тон на Вашингтон и реалното военно планиране на Източния фланг на НАТО.

Технически параметри на превъоръжаването: 16-та дивизия и южнокорейският вектор

Доставените в Бранево танкове са част от мащабния рамков договор, подписан през 2022 г. между полското Министерство на отбраната и южнокорейския концерн Hyundai Rotem. Според условията на сделката Полша трябва да придобие общо 180 танка K2 в стандартна конфигурация, последвани от лицензно производство на модификацията K2PL на полска територия.

16-та Поморска механизирана дивизия „Кралевич Казимир IV“ (16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana), базирана в Олщин, е първото съединение от състава на полската сухопътна войска, което преминава на корейската платформа. Прехвърлянето на техниката към 9-та бронекавалерийска бригада в Бранево има за цел напълно да замени остарелите танкове PT-91 Twardy (полска модернизация на Т-72М1), голяма част от които бяха предадени на въоръжените сили на Украйна през последните две години.

Според източници от полското военно командване, цитирани в регионалната преса, Варшава формира три пълноценни танкови батальона с K2. Всеки батальон по полския щат съдържа 58 бойни машини.

K2 Black Panther е оборудван с 120-мм гладкоцевно оръдие L/55 с автоматично зареждане, дизелов двигател с мощност 1500 к.с. и хидропневматично окачване, което позволява промяна на клиренса и наклона на корпуса. Танкът разполага с модерна система за управление на огъня (FCS), съвместима с боеприпаси KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition), предназначени за пораждане на цели в горната, най-слабо защитена проекция.

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