По публикации в чуждестранни медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Дипломатически сондажи в Москва и военни ешелони в Мазурия
На 21 октомври в Кремъл се проведе тричасова среща между руския президент и специалния пратеник на американската администрация Стив Уиткоф. Според официалните съобщения на руското президентство и последвалите коментари на помощника Юрий Ушаков, разговорите са засегнали параметрите за възможно възобновяване на тристранния преговорен формат с участието на Киев. От американска страна срещата бе описана като конструктивна, макар и без конкретно договорени дати за подписване на документи.
По същото време, според данни на полското специализирано издание Milmag и изявления на Полската агенция за въоръжение (Agencja Uzbrojenia), жп ешелони с нови танкове K2 Black Panther пристигнаха на гарата в град Бранево. Градът се намира на едва осем километра от границата с руската Калининградска област.
Разполагането на бойна техника от такъв клас в непосредствена близост до границата показва ясното разминаване между дипломатическия тон на Вашингтон и реалното военно планиране на Източния фланг на НАТО.
Технически параметри на превъоръжаването: 16-та дивизия и южнокорейският вектор
Доставените в Бранево танкове са част от мащабния рамков договор, подписан през 2022 г. между полското Министерство на отбраната и южнокорейския концерн Hyundai Rotem. Според условията на сделката Полша трябва да придобие общо 180 танка K2 в стандартна конфигурация, последвани от лицензно производство на модификацията K2PL на полска територия.
16-та Поморска механизирана дивизия „Кралевич Казимир IV“ (16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana), базирана в Олщин, е първото съединение от състава на полската сухопътна войска, което преминава на корейската платформа. Прехвърлянето на техниката към 9-та бронекавалерийска бригада в Бранево има за цел напълно да замени остарелите танкове PT-91 Twardy (полска модернизация на Т-72М1), голяма част от които бяха предадени на въоръжените сили на Украйна през последните две години.
Според източници от полското военно командване, цитирани в регионалната преса, Варшава формира три пълноценни танкови батальона с K2. Всеки батальон по полския щат съдържа 58 бойни машини.
K2 Black Panther е оборудван с 120-мм гладкоцевно оръдие L/55 с автоматично зареждане, дизелов двигател с мощност 1500 к.с. и хидропневматично окачване, което позволява промяна на клиренса и наклона на корпуса. Танкът разполага с модерна система за управление на огъня (FCS), съвместима с боеприпаси KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition), предназначени за пораждане на цели в горната, най-слабо защитена проекция.