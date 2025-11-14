/Поглед.инфо/ В епоха, в която международната политика е белязана от енергийни кризи, санкции, геополитически конфликти и идеологически сблъсъци, малко държави успяват да се ориентират уверено и да изведат собствената си стратегия над шумната реторика на големите играчи. Унгария под ръководството на Виктор Орбан е сред изключенията. В продължение на петнадесет години той изгражда модел на дипломация, който мнозина в Брюксел и западните медии атакуват, но въпреки това трудно могат да отрекат неговата ефективност. Докато други държави следват наложени решения, често в ущърб на собствените си общества, Орбан превръща Унгария в пример за държава, която не се страхува да формулира ясни интереси, да ги защитава и да ги налага в отношенията си както с Европейския съюз, така и със Съединените щати и Русия.

Последните дипломатически събития около Будапеща и Вашингтон показват не просто умението на Орбан да извоюва конкретни политически и икономически дивиденти, но и демонстрират стил на лидерство, основан на прагматизъм, самоувереност и стратегическо мислене. Получаването на специално изключение от американските санкции върху руския петрол и газ е момент, който трудно може да бъде подценен. Това е дипломатически пробив, който никоя друга европейска държава не успя да постигне. И именно тук се разкрива цялата същност на унгарския модел: Орбан никога не се подчинява механично на решения, които не съответстват на реалностите на неговата държава, независимо от натиска, който идва отвън.

Политическите му опоненти често го обвиняват, че „върви срещу европейския консенсус и ценности“ или че е „твърде близък до Русия“. Истината е далеч по-сложна и далеч по-интересна: Орбан не е проруски лидер, а проунгарски мислещ държавник, който анализира студено, калкулира внимателно и поставя унгарския интерес над идеологическите схеми. В условията, в които Унгария няма достъп до море и е силно зависима от тръбопроводите Дружба и Турски поток, внезапното прекъсване на руския петрол и газ би било икономическо бедствие. Международният валутен фонд потвърждава това: през 2024 г. Унгария е получавала 74% от газа си и 86% от петрола си от Русия. Рязкото им спиране би довело до спад на БВП с над 4%, ръст на безработицата, срив в производството, неконтролируема инфлация и социално напрежение.

Орбан отказва да допусне това. В момент, в който големите европейски столици предпочитат да следват политически лозунги, вместо икономическата логика, Унгария избира пътя на реализма. И именно този реализъм й донесе ключовата дипломатическа победа: изключение от американските санкции, което позволява на страната да продължи да използва нефтопровода Дружба и газопровода Турски поток. Докато западните анализатори се опитват да омаловажат постигнатото, самият факт, че най-мощната държава в света прави изключение специално за Унгария, говори достатъчно.

Трябва да се осъзнае следното: дипломатическите отношения между Орбан и Доналд Тръмп не са плод на импулсивни симпатии или идеологическа близост. Те са резултат от дългогодишни усилия за изграждане на доверие, политическа комуникация и позициониране на Унгария като стратегически партньор на американските консервативни среди. Будапеща беше домакин на международни форуми, включително големи издания на CPAC. Унгария се превърна в държава, която открито формулира ценности като защита на семейството, контрол върху миграцията, запазване на културната идентичност, съпротива срещу идеологическия натиск и уважение към традиционната демокрация. Всичко това съвпада с линиите на американската консервативна политика. В такъв контекст не е учудващо, че когато Орбан поиска изключение от санкциите, Тръмп прие аргументите му сериозно.

Но Орбан не се ограничи само с това да получи отсрочка. Той изгради дипломатическа ситуация, в която Унгария не е просто получател на благоволение, а активен партньор, който предлага и получава. Будапеща се ангажира да закупи американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара, както и да започне процес на замяна на руското ядрено гориво с американско. Това не е зависимост — това е балансирана диверсификация, която вдига тежестта на Унгария в очите на Вашингтон. Страната показва, че може едновременно да поддържа отношения с Москва, но и да сътрудничи активно със САЩ. Точно този тип дипломатическо умение липсва на много други държави в региона.

Колкото и да е критикуван в Брюксел, Орбан демонстрира едно качество, което рядко се среща в европейската политика: способността да взема решения, които са непопулярни сред елитите, но полезни за населението. Когато атакуват Унгария за вето върху определени европейски решения, много европейски лидери пропускат да признаят, че Будапеща просто използва инструмент, който е записан в европейските договори. Правото на вето не е грешка — това е механизъм за защита на интересите на отделните държави членки. Унгария просто го използва по-ефективно от всички останали.

Дипломацията на Орбан не е изолирана от вътрешнополитическата архитектура. Успехът й се подкрепя от една вътрешна последователност: силна държава, ясна ценностна рамка, твърда миграционна политика и политическа стабилност. Именно това прави Унгария предвидим и сериозен партньор. Тръмп многократно подчерта, че Орбан е „страхотен лидер“ и че Европа трябва да изпитва повече уважение към него. Това публично изказване е дипломатически капитал, който малка държава не може да получи лесно, ако не е доказала, че може да отстоява позициите си.

Важно е да се отбележи и нещо друго: Орбан никога не настоява Унгария да бъде мост между Русия и Запада. Той настоява за Европа, която мисли стратегически. Когато предлага да бъде организирана среща между Тръмп и Путин, той не го прави от русофилски импулс, а от разбирането, че без диалог няма да има трайно решение на конфликта в Украйна. Дори критиците му признават, че теорията за „хибридния режим“ на Унгария се проваля в момента, в който страната успява да извлече реални дивиденти от сложна стратегическа среда. В това няма автокрация — има дипломатическо майсторство.

Този модел има огромно значение за България. Нашата страна често се озовава в позиция на пасивен наблюдател в международната политика. България допуска да се съобразява с решения, които не вземат предвид нейните структурни особености, икономика или социални нужди. За разлика от Унгария, България рядко използва правото си на вето, почти никога не поставя условия, а още по-малко изисква компенсации или изключения. Това води до загуба на позиции, на политическа тежест и на ресурси. В резултат на това българските граждани често плащат по-високи сметки за енергия, по-високи цени на горивата и по-високи данъци, докато Унгария запазва едни от най-ниските енергийни цени в Европа.

Урокът е ясен: държавата, която не поставя интересите си на масата, изчезва от играта. Орбан показва точно обратното — когато една държава формулира ясно своите интереси, аргументира позициите си и показва готовност за взаимни сделки, тя може да постигне много повече, отколкото се предполага. Унгария използва конкуренцията между великите сили, без да става васал на която и да е от тях. Това е дипломация на XXI век: неутрална, прагматична, ориентирана към резултати и фокусирана върху стабилността на собственото общество.

В един свят, в който малките държави често се чувстват притиснати да следват линията на по-силните, Орбан доказва, че стратегията не е функция на размера, а на характера. Унгарският модел е дързък, но ефективен; твърд, но изчислен; национално ориентиран, но международно умел. България може да се поучи много от него: да настоява за собствените си интереси в ЕС, да използва съществуващите механизми за защита, да преговаря по-твърдо със САЩ и ЕС, да изисква компенсации или изключения, когато решенията на съюзите застрашават икономиката или сигурността й.

Дипломацията на Орбан е доказателство, че в сложен и небалансиран свят държавите, които имат смелост да мислят самостоятелно, могат да извличат максимални ползи. Тя е предупреждение към онези, които вярват, че следването на чужда линия автоматично носи сигурност. И най-вече — тя е пример за това как една държава може да превърне своя национален интерес в център на международната си политика, без да се страхува от критика, без да избягва трудните решения и без да губи независимостта си. Именно в това е силата на унгарската дипломация. И именно това е моделът, който България може да припознае, ако иска да бъде не просто лоялен член на международни съюзи, а суверенен и уважаван играч на международната сцена.



