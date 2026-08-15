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Доц. Григор Сарийски: Европа се оттегля от световната сцена – разпадът може да се окаже неизбежен
/Поглед.инфо/ Светът навлиза в период, в който държавите ще бъдат принудени отново да отговарят на най-трудния въпрос: могат ли сами да осигурят енергията, храната, технологиите и парите, без които политическият суверенитет се превръща в празна дума? В разговора ми с доц. Григор Сарийски обсъждаме бъдещото разделяне на света на макрорегиони, енергийната слабост и деиндустриализацията на Европа, новите платежни системи, цифровото евро и опасността финансовата инфраструктура да се превърне в инструмент за контрол. И още: има ли ЕС ресурс да остане самостоятелен геополитически играч и как България може да съхрани националната си идентичност? Владимир Трифонов
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Яков Кедми: Европа премина границата – вече открито говорят за убиване на руснаци
/Поглед.инфо/ Европа преминава ли опасна граница, когато в публичното пространство вече се говори открито за „убиване на повече руски войници“? Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпроса докъде може да стигне антируската радикализация на Запада. Говорим за изтласкването на Русия от спорта и културата, избора пред Армения, американската политика към Иран, изтеглянето на САЩ от Ирак и наследството на Фидел Кастро. Кедми е безпощаден в оценките си: според него зад демонстрацията на сила все по-често се разкрива стратегическа слабост. Владимир Трифонов15.08.2026 18:30
Икономическият срив на Лондон: Как институционалните реформи разградиха британската държава
/Поглед.инфо/ Финансовото и политическо състояние на Обединеното кралство поставя въпроса дали някогашната глобална империя не се е превърнала в икономически нерентабилна територия. Иронията на Илон Мъск за евентуално закупуване на страната отваря дебат за дълбоките структурни дефекти в британския модел. Докато икономиката е притисната от публичен дълг и ниска производителност, корените на днешната системна парализа често се търсят в радикалното преструктуриране на държавата през последните четири десетилетия. Разглеждаме финансовите показатели, реформите и политическия застой в Лондон.15.08.2026 17:58
Войната за Черно море: Морският транзит на зърно вече зависи изцяло от волята на Москва
/Поглед.инфо/ Систематичните удари върху пристанищната инфраструктура в Одеска област и логистичните терминали по течението на Дунав радикално промениха архитектурата на селскостопанския износ от Черноморския регион. Според анализи в западния печат, интензивното използване на морски безекипажни апарати и дронове за наблюдение е довело до почти пълен блокиращ ефект върху търговския флот, опитващ се да акостира в украинските пристанища. Докато западните финансови и агроиндустриални конгломерати губят директен достъп до световните пазари през Одеса, Черноморск и Южни, европейските пазари изпитват вторичните трусове от сухопътния транзит. Данните от митническите служби показват драматичен спад в експорта на ключови култури като пшеница, ечемик и царевица, което поставя под въпрос не само финансовата стабилност на Киев, но и стратегическите интереси на чуждестранните инвеститори в украинския агросектор.15.08.2026 17:52
Путин предупреди за огледални отговори при конфискация на руски търговски кораби
/Поглед.инфо/ Втвърдяването на санкционния режим на Европейския съюз и опитите за правно санкциониране на т.нар. „сенчест флот“ напредват към нова, изключително опасна фаза. Заявленията, направени от руския президент по време на инспекцията в Тихоокеанския флот, фиксират нова червена линия в световния океан. Опитите за задържане, абордаж и конфискация на цивилни търговски съдове, излизащи от руски пристанища, според Москва ще получат пряк и огледален отговор. Основната уязвимост от подобна ескалация обаче не лежи в Северно море или Средиземноморието, а в Индо-Тихоокеанския регион, където френските и британските търговски и геополитически интереси са прекомерно разгърнати и изложени на асиметричен натиск.15.08.2026 17:47
След Асад: Дамаск търгува руските бази срещу американски лиценз и петролни тръби
/Поглед.инфо/ Новата власт в Дамаск начело с Ахмед ал-Шараа започна сложна геополитическа игра, опитвайки се едновременно да ликвидира автономните кюрдски структури, да преформатира руското военно присъствие в страната и да постигне пълно вдигане на американските санкции. Според източници от дипломатическите среди, Сирия вече е поела ангажимент пред Вашингтон да съкрати вноса на руски суров петрол в замяна на икономическа интеграция със Запада. В същото време Москва и Дамаск договориха трансформацията на базите в Хмеймим и Тартус в „съвместни учебни центрове“.15.08.2026 17:15
Дунавският колапс: Защо сушата в Европа оголи критичната зависимост от ядрения транзит и източната мрежа
/Поглед.инфо/ Климатичната криза и пресъхването на река Дунав оголиха мащабната конструктивна и инфраструктурна уязвимост на европейската енергетика. Спирането на реактори в Румъния, драстичното намаляване на мощностите в Унгария и риска за АЕЦ "Козлодуй" показват, че без водните ресурси за охлаждане атомната енергетика на континента изпада в блокировка. Настоящият анализ разглежда последиците от кризата, пазарните ограничения пред вноса от Украйна и неотвратимата необходимост от преразглеждане на енергийните трасета от Изток.15.08.2026 17:05
Москва е изправена пред логистична бариера: Значителна част от украинското военно производство е изнесена на територията на държави от НАТО.
/Поглед.инфо/ Въпросът за логистичната устойчивост на въоръжените сили на Украйна придобива нова геополитическа измерение. По данни от източници в руския аналитичен сектор, от половината до една трета от критичното производство за нуждите на Киев вече се намира извън границите на страната – основно в Полша и Германия. Това поставя Москва пред фундаментална дилема: да ограничи действията си до локално унищожаване на транспортните артерии или да поеме риска от директна ескалация с НАТО.15.08.2026 16:50
Севернокорейският фактор в логистиката на конфликта: 30 000 пехотинци или информационен шум
/Поглед. Инфо/ Според твърдения на украинската страна, Северна Корея се готви да разположи 30 000 пехотинци в подкрепа на руските сили в зоната на бойните действия, докато Кремъл запазва мълчание по темата, а експерти като Артьом Куреев лансират версии за евентуалната логистична и военна добавена стойност на Пхенян. Тези тези, тиражирани в различни формати и подкасти, за пореден път изместват фокуса на международната дипломация към индустриалния капацитет на изолираната азиатска държава. Официални потвърждения за конкретни числености обаче липсват, а анализаторите продължават да спорят доколко подобни ходове могат да променят равновесието на терен или дали стават част от по-широка пропагандна кампания за мобилизиране на западната помощ.15.08.2026 16:40