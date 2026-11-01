Доц. Григор Сарийски: Европа влиза в разпад! Брюксел вече не може да спре катастрофата!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Войната вече чука на вратата на България! Кой стои зад атаката срещу търговски кораб в Черно море и кой има интерес да провали мирните преговори? В разговор със Саймън Ципис поставям въпросите, които тревожат все повече българи. Гостът ми прогнозира скорошен край на войната, икономическо преразпределение на Украйна и драматичен обрат в световната политика. Защо Тръмп залага на Русия и Китай? Ще се откъсне ли Скандинавия от Брюксел? И защо Сибир може да се превърне в сърцето на новата технологична цивилизация? Един разговор за опасностите пред България и бъдещето на света!

01.11.2026 18:00