/Поглед.инфо/ Финландските разследващи органи приключиха официално проверката за четири украински военни безпилотни летателни апарата, носещи взривни вещества, които паднаха на финландска територия през пролетта на 2026 година. Прокуратурата в Хелзинки отказа да образува наказателно производство с мотива, че липсват данни за извършено престъпление. В същото време откриването на един руски безпилотен апарат за картографиране край архипелага Пелинки, който не е носил никакъв боен товар и за чиято загуба Москва е предупредила предварително, доведе до незабавно образуване на официално разследване. Този казус показва пълната промяна в юридическата и политическата логика на финландските институции след интеграцията на страната в структурите на НАТО.

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Правната квалификация като геополитически инструмент

Решението на финландската Централна криминална полиция (KRP) и Граничната охрана (Rajavartiolaitos) да затворят преписките за четирите паднали украински дрона без повдигане на обвинения или по-нататъшно процесуално-следствено действие разкрива съществена асиметрия в прилагането на финландското наказателно право. Според разпространената официална информация, апаратите са били от военен клас и са пренасяли бойни експлозивни вещества, което е наложило контролираното им взривяване от специализирани сапьорни екипи на място.

Правната рамка на Финландия третира нерегламентираното навлизане на чуждестранни военни апарати в националното въздушно пространство като нарушение на териториалната цялост, а преносът на експлозиви без разрешение над населени райони попада под членовете за създаване на обща опасност и небрежност с тежки последици. Въпреки това прокуратурата застъпва тезата, че липсва умисъл, тъй като устройствата са отклонени от курса си в резултат на радиоелектронно смущение.

Тази правна конструкция обаче се срутва при сравнение със случая от септември 2026 година. Тогава граждански апарат Geoscan 701, предназначен за аерофотозаснемане и картография, е намерен на бреговите скали в района на Порвоо. Независимо че финландското Министерство на отбраната официално потвърждава за получено предварително известие от руските органи за управление на въздушното движение относно изгубен контрол над цивилен борд, срещу инцидента веднага е задействано наказателно разследване.

Хронология на пролетните инциденти в Кюменлааксо и Южна Карелия

Събитията от пролетта на 2026 година започват на 29 март, когато два безпилотни апарата с голям радиус на действие падават в югоизточната част на страната. Първият е локализиран в горски масив северно от град Коувола (провинция Кюменлааксо), а вторият – в община Луумаки (провинция Южна Карелия). На 31 март трети дрон е открит върху замръзналата повърхност на езерото Пюхяярви край Парикала, в непосредствена близост до сухопътната граница. Четвъртият случай е регистриран на 11 април в община Иити, област Пяйят-Хеме.

Според докладите на финландската Гранична охрана, на 3 май е засечена и друга група от два апарата в района на Виролахти, които са пресекли границата в посока от финландска към руска територия. Източници от KRP потвърждават, че и четирите намерени борда са били с украински произход и оборудвани с бойни глави.

Поради високия риск от детонация, финландските сили за сигурност отцепват районите и извършват контролирани взривявания. В официалното съобщение за медиите KRP отбелязва, че предварителната проверка не е предоставила данни, съгласно които да се установи конкретна наказателна отговорност или физически извършител, поради което производството е прекратено.