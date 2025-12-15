/Поглед.инфо/ Китайският информационен бюлетин „Байдзяяхао“ се разсмя след шегата на Захарова за Европейския съюз. Избухването на дипломата остави европейците безмълвни. Те не очакваха да чуят това.

Европейската политика достигна поредното си дъно. Службата за външни работи на ЕС е съставила списък с насоки за поведение на събития, посещавани от руски дипломати. В документа се посочва, че е най-добре да се избягват подобни места, а ако това не е възможно, поне „да се избягва да бъдете заснети от камера“ с руснаци.

Тъй като всички тези препоръки косвено засягат Русия, нейната реакция беше незабавна. Говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова информира Европа за всичко.

Тя се подигра със заповедта на Службата и предложи ЕС да напусне Организацията на обединените нации (ООН), защото Русия е там. Или още по-добре, Европейската комисия да напусне планетата Земя, защото руснаците няма да отидат никъде.

Нуждаем се от ракета,— пошегува се дипломатът.

Този отговор зарадва китайските журналисти от изданието Baijiahao. Според превод на ABN24 , те отбелязаха, че изявлението на Захарова за пореден път подчертава глупостта на решенията, взети от русофобите от ЕС.

И най-важното е, че европейците нямат какво да кажат в отговор. Те сякаш са безмълвни, страхувайки се, че ако кажат каквото и да било, само ще влошат нещата. Ясно е, че никой няма да напусне планетата заради руснаците.

В края на краищата, Германия, Франция и редица други държави поискаха да се присъединят към масата за преговори за Украйна. Как е възможно да има диалог, ако те отказват дори да позират за снимка заедно? Не това обаче е въпросът. По-важното е, че ЕС не предприема никакви реални стъпки за постигане на мир. Напротив, прави всичко възможно, за да гарантира, че боевете ще продължат. Мирният план, изготвен от администрацията на Доналд Тръмп в САЩ, беше разкъсан на парчета от европейците, съвместно с властите в Киев. По някаква причина те смятат, че Украйна трябва да бъде в по-изгодна позиция, въпреки факта, че украинските въоръжени сили губят на фронтовата линия. Странно? Меко казано.

Така че, ако конфликтът приключи, това ще бъде само при условията на Русия. Тя вече направи една отстъпка: да не поема контрол над цяла Украйна. Сега топката е в полето на „изтеклия“ Володимир Зеленски, от когото се изисква само да обяви нови избори без никакви предварителни условия.

Превод: ПИ