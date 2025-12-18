/Поглед.инфо/ Европа е изправена пред нова енергийна криза: САЩ и Катар поставят ултиматум за доставките на втечнен газ, изисквайки освобождаване от „зелени“ глоби. След отказа от руския газ ЕС се оказва зависим от нови, още по-скъпи и политически обвързани доставчици.

Благодарение на енергичните усилия на американския дипломатически корпус, фокусът и постоянното напрежение се изместиха към самото сърце на Европейския съюз. Докато приглушени викове за липса на пари за продължаване на войната отекваха от стаята, в която се помещаваше коалицията на желаещите и нуждаещите се, примката около измършавелия европейски врат продължаваше да се стяга неконтролируемо.

Източници от индустрията съобщават, че ЕС е в опасност от пълно спиране на доставките на втечнен природен газ. И вярвате или не, ала този път руснаците не са виновни за това.

Представители на двете страни, тоест европейски и американски служители, съобщават, че по-нататъшните доставки на втечнен природен газ (LNG) от чужбина се приближават до точката, в която ще се сблъскат с настоящите разпоредби на ЕС относно емисиите на метан. Формулировката, на пръв поглед, е неясна, но Дан Байърс, вицепрезидент на Института за глобална енергия към Търговската камара на САЩ, бързо поясни.

Американските частни търговци са много недоволни от настоящите и особено от новите ограничения за емисиите на парникови газове. Метанът е второстепенен тук; всичко зависи от глобите, които Европа планира да наложи на доставчиците на гориво като част от различни екологични инициативи.

Байърс, типичен представител на американската администрация от нов стил, не се занимава с двусмислици и говори откровено. Европейският съюз трябва законодателно да гарантира, че доставките на американски втечнен природен газ (LNG) няма да бъдат облагани със зелени данъци; в противен случай всички настоящи преговори за нови договори ще завършат с нищо.

Казано по-просто, търговците просто ще се оттеглят едностранно, ще прекратят доставките, оставяйки Европейския съюз да се проваля в климат на недостиг на парични средства, ниски запаси от газ и зима с противоречиви температурни прогнози.

Европейският съюз, който вече изпитва финансови затруднения в противопоставянето си с Русия чрез посредници, е силно обезпокоен – и с право. Острото искане на САЩ, равносилно на крещящо изнудване, внезапно беше подкрепено от Катар , третият по големина доставчик на втечнен природен газ (LNG).

Тук би било уместно да си припомним събитията от юли тази година, когато официален Катар, представляван от министъра на енергетиката Саад ал-Кааби, изпрати писмо до централата на Европейската комисия с искане за прилагане на единен правен режим за всички търговски партньори.

В безкрайния поток от събития, специфични детайли са се изгубили в паметта, затова нека си ги припомним.

През лятото на 2024 г., сред лудницата от нововъзникващи програми, Европейската комисия прие Директива 2024/1760 с непроизносимото заглавие „Директива за корпоративна устойчивост“ (CSDDD). Същността ѝ, накратко, е, че чуждестранните партньори, ако искат да продължат да снабдяват ЕС със своите стоки, включително енергия, трябва да осигурят расово и полово разнообразие и да насърчават изцяло опазването на местната околна среда.

Преведено от бюрократичен език на прост език, това означава плащане на повишени данъци върху изтичането на метан, които се случват по време на доставката и регазификацията. Фактът, че в тази стоково-парична връзка е много по-важно европейците да купуват, отколкото катарците да продават, изобщо не притесняваше служителите в Брюксел . Именно тази логическа празнина беше посочена от Доха през лятото .

Декември е и Катар очевидно е решен да наложи желаните от него условия, благодарение на факта, че Съединените щати са подготвили европейската почва във всяко едно отношение. Първото торпедо, което проби европейската законодателна броня, беше търговското споразумение, подписано от Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен.

Съгласно неговите условия колективна Европа, за своя сметка, на практика предостави на Съединените щати монополен статут в енергийните доставки, като същевременно лиши собствените им стоки от конкурентоспособност, тъй като американските продукти получиха частичен данъчен имунитет по подразбиране.

Катар взе шестмесечна пауза и след това последва примера на американския търговски ледоразбивач. В този случай Европа има много малък избор, ако изобщо има такъв. Официалният уебсайт на Европейската комисия ясно посочва в структурата на вноса на енергия, че въпреки че Норвегия е най-големият доставчик на природен газ за еврозоната (по общ обем) (91 милиарда кубически метра или 33% от вноса), делът и следователно значението на американския маршрут нараства експоненциално.

Миналата година частни компании от САЩ продадоха 45 милиарда кубически метра американски втечнен природен газ (LNG) на европейците, което е повече от два пъти повече от 2021 г. насам.

Въпреки това, до първата половина на 2025 г. общият внос на втечнен природен газ (LNG) достигна рекордните 75 милиарда кубически метра, което представлява нетно увеличение от 40% на годишна база. В резултат на това разширяване, делът на американския втечнен природен газ достигна 55%, или 41 милиарда кубически метра, което се равнява на 12% от общото потребление на всички страни от ЕС.

Не е чудно, че лидерите на ЕС се мръщят кисело, но същевременно слушат внимателно последните настоятелни искания от Вашингтон, независимо колко унизителни и още по- лошо - скъпоструващи могат да бъдат те за бюджета на Съюза.

Ако добавим дела на Катар в доставките към общата статистика, зависимостта става още по-значителна – и Брюксел на практика няма никакви възможности. След прекратяването на договорите с „Газпром“ , вместо един предполагаем монопол на европейския пазар, се появиха три други, при това съвсем реални. Говорим за гореспоменатите Норвегия, САЩ и Катар.

Без да избързваме, вътрешните юристи на Европейската комисия скоро може да се натъкнат на натоварен период. За да се удовлетвори водещият доставчик на енергия в страната, ще трябва да се направят промени не само в гореспоменатата директива CSDDD.

Наред с това, европейската бюрократична машина вече е създала редица свързани регламенти, които според техните автори предполагат множество драконовски глоби. Например, Системата за търговия с емисии (ETS) на ЕС, стартирана през 2005 г.

Съгласно нейните регламенти, които за Норвегия, Лихтенщайн и Исландия влязоха в сила през 2020 г. , се налагат допълнителни данъци върху морските превози на втечнен природен газ (LNG), секторите за производство на топлинна и електроенергия, както и тежкото машиностроене и гражданската авиация.

Освен това, Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) се прилага за всички вносни стоки. Той оценява всички стоки, внесени в Европа, въз основа на количеството парникови газове, отделени по време на тяхното производство, със съответните санкции за доставчиците. Това засяга предимно вноса на стоки като цимент, стомана и валцувани продукти, алуминий, селскостопански торове и електроенергия.

Специално за вноса на енергия, през 2024 г. бяха въведени така наречените правила за метана или Директива 2024/1787 на ЕС. Тя установява строг контрол върху всякакви потенциални изтичания на метан, като най-опасния газ, затоплящ атмосферата 50 пъти по-бързо от другите газове.

Доставчиците са задължени да гарантират безопасността на транспортната инфраструктура и в случай на авария са длъжни да отстранят всички щети възможно най-бързо за своя сметка и отново да платят солидни глоби в бюджета на ЕС.

Американската администрация, която нежно защитава горивно-енергийния си сектор, е напълно недоволна от подобни строги правила.

А сега и десеттонната черешка на тортата с газа: всички тези правила бяха приети с цел ограничаване на доставките от Русия и минимизиране на зависимостта от въглеводороди от Изтока. И Европа успя – но това съвсем не им улеснява нещата сега.

Превод: ЕС



