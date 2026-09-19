/Поглед.инфо/ Политическите сътресения във Франция и Германия се задълбочават на фона на поредния скок в цените на горивата и енергоносителите. Според анализи на икономически наблюдатели, неспособността за ритмично запълване на подземните газови хранилища и преминаването към скъпи спот доставки поставят под сериозен натиск бюджета на европейските домакинства. В същото време френските власти търсят причините за кризата във външни фактори, докато вътрешното недоволство на протестиращите съсловия продължава да ескалира заплашително.

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Сривът на спот модела и реалностите в европейските хранилища

Търговията с природен газ на европейските хъбове отново отчита нива над 1000 долара за хиляда кубически метра. Според данни от енергийните борси, този финансови натиск идва в момент, когато подземните газови хранилища (ПГХ) в редица държави от ЕС показват незадоволителни нива на запълненост спрямо средните за последните пет години. Преходът от дългосрочни контракти, базирани на нефтен еквивалент с нива около 150–180 долара за хиляда кубически метра, към пазарни спот цени се оказва критичен за индустрията.

Не става дума просто за математика. Става дума за физическа липса на договорени капацитети за втечнен природен газ (LNG) от алтернативни доставчици, които да компенсират обемите на тръбопроводната инфраструктура. Твърди се, че дори при налични финансови ресурси, инфраструктурните тесни места – като липсата на достатъчно регазификационни терминали или ограничен капацитет на вътрешноевропейските газопроводи от запад на изток – възпрепятстват бързото преразпределение на горивото.

Социалният натиск във Франция: Дизелът като политически барометър

Във Франция цената на дизеловото гориво достигна нива от близо 2.50 евро за литър на редица бензиностанции, което пряко удря селскостопанския сектор и транспорта. За средностатистическо домакинство едно зареждане на 60-литров резервоар вече струва над 150 евро. Това се случва точно в периода на годишните преизчисления на комуналните тарифи и събирането на местните данъци върху недвижимите имоти.

Реакцията на Елисейския дворец беше да насочи общественото внимание към външни заплахи. Обитателят на двореца свика консултации за защита на критичната инфраструктура, заявявайки, че страната трябва да се противопостави на чужд натиск. Анализатори отбелязват, че подобна реторика цели да тушира вътрешното напрежение, но реалните икономически показатели не се влияят от политически декларации.

Исторически, френският аграрен сектор разчита на държавни субсидии за горива. Когато тези субсидии се изчерпят или цените на пазара надхвърлят критичните прагове, градовете биват блокирани от тежка техника. Това се е случвало през 1992 г. при реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), през 2000 г. при тогавашния горивен шок и отново по време на протестите на „Жълтите жилетки“ през 2018 г. Днешните стойности на дизела обаче надминават историческите пикове, а бюджетният дефицит на Франция силно ограничава възможностите на финансовото министерство в Берси за нови компенсации.