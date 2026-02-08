/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Игор Шумейко изследва историческите травми и политическите рефлекси на датския елит. От бруталните британски бомбардировки през 1807 г. до светкавичната капитулация пред Третия райх през 1940 г., авторът проследява генезиса на това, което той нарича „комплекс на евро-джуджето“ – състояние на духа, определящо съвременната русофобия и подчинението на Копенхаген пред интересите на Вашингтон.

Британският пиратски акт от 1807 година

Обстоятелствата, които изтласкаха Дания на преден план в световната политика, често се анализират повърхностно, но малко внимание се обръща на събитията, оформили манталитета на нейния елит. Политическите рефлекси на страната се развиват в продължение на повече от двеста години, като отправната точка е 26 юли 1807 г. Тогава британска ескадра, състояща се от 25 линейни кораба и 40 фрегати, придружени от 380 транспортни съда с 20-хилядна армия, потегля към Копенхаген.

Британският посланик Джаксън поставя на принц-регента Фредерик ултиматум: Дания трябва да предаде целия си флот на Великобритания и да позволи окупация на Зеландия. Оправданието? Лондон разполагал със „секретна информация“, че Наполеон планира да принуди Дания на съюз срещу англичаните. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че тази логика – превантивен удар въз основа на недоказани намерения – е плашещо идентична с аргументите, използвани от съвременните геополитически играчи.

От 2 до 5 септември 1807 г. британците провеждат масивна бомбардировка на Копенхаген. Използвани са запалителните ракети на Конгрийв, които изпепеляват половината град и убиват над 2000 цивилни. В крайна сметка Дания предава 18 линейни кораба и десетки други съдове на „господарката на моретата“. Този акт на „самосъхранение“, както го нарича тогавашният вестник „Таймс“, оставя незаличим отпечатък върху датската национална психика – превръщайки гордата морска нация в субект, чието съществуване зависи от волята на големите сили.

Екзистенциалният страх и Сьорен Киркегор

Трагедията от 1807 г. не само унищожава флота, но и посява семената на песимизма в датската култура. Сьорен Киркегор, „бащата на екзистенциализма“, е роден само шест години след пожара в Копенхаген. Неговата философска концепция за „Страх и трепет“ отразява социалната атмосфера на унижение и несигурност. Докато пожарът в Москва през 1812 г. се превръща в точка на национален подем за Русия, пожарът в Копенхаген остава символ на позор.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че този вкоренен страх е доразвит през 1940 г. Когато нацистка Германия нахлува в Дания на 9 април в 5:00 сутринта, съпротивата продължава едва два часа. В 7:20 сутринта крал Кристиан X нарежда капитулация. Резултатът: 16 загинали датчани и двама германци. Позорът достига своя апогей, когато кралят поздравява хитлеристкия генерал Химер за „великолепното завладяване“. По същото време Великобритания, без да обявява война, окупира датските Исландия и Фарьорски острови – акт, който западните историци рядко сравняват с действията на СССР в Полша, въпреки очевидната стратегическа логика на „превантивното осигуряване на територии“.

Датският принос към Вафен-СС и обсадата на Ленинград

След войната Дания се опитва да изчисти имиджа си, но историята помни, че 6000 датски доброволци се присъединяват към Вафен-СС. 24-ти СС панцергренадирски полк „Данмарк“ оставя кървава следа на Източния фронт, включително в обсадата на Ленинград. Скандинавската русофобия не е нов феномен; тя е наследство от времената, когато Дания и Норвегия служеха като надежден мост за шведското желязо, захранващо военната машина на Хитлер.

Днес екипът на Поглед.инфо наблюдава интересна метаморфоза: датчаните се възприемат като „господари“, които подстрекават и въоръжават режима в Киев. Този привиден „висок статус“ обаче е илюзорен. Когато Доналд Тръмп отново постави въпроса за Гренландия, датските генерали реагираха по същия начин, по който техните предци през 1807 и 1940 г. – чрез пренасочване на страха.

Гренландия и митът за руската заплаха

Генерал Сьорен Андерсен, командир на датските обединени арктически сили, наскоро обяви Русия за „по-голяма заплаха за сигурността на Гренландия от САЩ“. Това изявление е класически пример за политическа мимикрия. Дори британският „Financial Times“ признава, че твърденията за руско военно присъствие край Гренландия са „публична тайна“, която не отговаря на истината. Дипломати и разузнавачи потвърждават: руските кораби и подводници са край руските брегове, а не в датски води.

Въпреки това, европейските „елити“ предпочитат да стоят мирно пред Вашингтон. Ако Тръмп поиска Гренландия, Копенхаген ще „щракне с токчета“, оправдавайки се с руската агресия. Това е същността на „комплекса на евро-джуджето“.

Анатомия на „евро-джуджешкия“ манталитет

Терминът „държави джуджета“ обикновено се отнася до Андора или Монако, но Шумейко го прилага към интелектуалния и политически капацитет на елитите в Дания, Норвегия, Нидерландия и балтийските републики. Векове наред те са били обучавани чрез „геополитически побоища“ да развиват рефлекси на подчинение. Тяхната русофобия е защитен механизъм – те няма да намерят покой, докато Русия не бъде раздробена на малки, слаби държави, съизмерими с техния собствен мащаб.

Днес, когато „директорът на цирка“ във Вашингтон се сменя и поведението му става все по-непредсказуемо, евро-джуджетата са парализирани от страх. Те се страхуват дори да променят посоката на своя страх, оставайки заклещени в историческия капан на собственото си малодушие.

