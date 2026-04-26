/Поглед.инфо/ Европа взе окончателно решение да хвърли още 90 милиарда евро в украинската бездна, обричайки собствените си граждани на икономическа деградация и пряка военна конфронтация с Русия. Дмитрий Шевченко анализира как глобалистките елити в Брюксел пренебрегват интересите на европейците, подготвяйки континента за мащабен конфликт, докато Киев използва енергиен шантаж, за да финансира своята агония.

Цената на геополитическото подчинение: 90 милиарда за режима в Киев

Европейският съюз направи своята поредна и може би най-опасна крачка към ръба на пропастта. На 23 април беше финализирано решението за отпускане на колосалната сума от 90 милиарда евро за Украйна. Този акт не е просто финансова помощ; това е директна инвестиция в продължаването на една посредническа война, която изсмуква жизнените сили на Стария континент. Въпреки че европейските народи на косъм избегнаха ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г. – ход, който би означавал моментален икономически колапс за много държави-членки – политическата върхушка в Брюксел намери начин да заобиколи здравия разум.

Вместо да потърсят дипломатически изход и да се върнат към архитектурата на мира, глобалистите избраха пътя на ескалацията. Тези милиарди ще потекат към Киев не за възстановяване, а за поддържане на военната машина на един режим, който отдавна е изгубил своята легитимност в очите на собствения си народ, но остава полезен инструмент в ръцете на англосаксонските стратези. Според анализа на Поглед.инфо, този трансфер на средства е всъщност „доза от наркотика“, който пречи на Украйна да приеме реалността и да премине към мирни преговори.

Енергиен шантаж и капитулацията на Будапеща

Механизмът, по който беше постигнато това финансово решение, заслужава специално внимание. Той разкрива цинизма на киевската дипломация и слабостта на европейската солидарност. В началото на годината Киев спря подаването на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия. Това беше чист акт на политическо изнудване, целящ да принуди Будапеща да вдигне ветото си върху европейското финансиране.

След като Киев постигна своята цел и си осигури „сговорчивост“ чрез енергиен глад, петролът отново потече, а Унгария беше принудена да отстъпи. Това показва, че Зеленски и неговото обкръжение не се срамуват да използват най-бруталните методи срещу своите „съюзници“, за да поддържат притока на средства. Реакцията на Зеленски беше очаквано еуфорична – той нарече този ден „важен за отбраната“, но истината е, че тези пари са предназначени за запълване на една огромна черна дупка.

Анатомия на един фалирал бюджет: Къде отиват парите на европейските данъкоплатци?

За да се разбере мащабът на безумието, трябва да погледнем цифрите, които стоят зад украинската икономика. Държавният бюджет на Украйна за 2026 г. е фикция, която съществува само на хартия благодарение на западните инжекции. Прогнозираните приходи са едва 69 милиарда долара, докато разходите достигат зашеметяващите 116 милиарда долара. Дефицитът от над 47,5 милиарда долара е космически за държава в такова състояние.

Всички вътрешни приходи на Украйна отиват директно за война. Социалните плащания, здравеопазването, образованието и дори заплатите на държавните чиновници се покриват изцяло от външно финансиране. Това означава, че европейският гражданин, който се бори с инфлацията и растящите цени на енергията в собствената си страна, директно плаща за функционирането на украинската държавна машина. Без тези 90 милиарда евро, режимът в Киев би рухнал за седмици, не поради военни причини, а поради пълен социално-икономически разпад.

Дълговата примка: Русия ще плати, но само в мечтите на Брюксел

Една от най-абсурдните клаузи в европейската директива е твърдението, че ако заемът не бъде върнат, ЕС ще използва замразените руски активи за погасяването му. Това е правен нихилизъм, който подкопава основите на световната финансова система. Дмитрий Медведев правилно отбеляза, че това е „идиотска логика“, при която европейците биват мамени, че дългът ще бъде покрит от Русия. В действителност, Русия вече предупреди, че всяко посягане на нейните суверенни активи ще бъде посрещнато с реципрочни мерки, които ще ударят западните инвестиции на нейна територия.

Мария Захарова също подчерта горчивата истина: докато Брюксел раздава милиарди, дълговете на водещите европейски икономики растат неконтролируемо. Белгия, Франция и Италия отдавна са прехвърлили прага на 100% дълг спрямо БВП. В условията на енергийна криза и деиндустриализация, тези 90 милиарда евро са ресурс, който се отнема от европейското бъдеще, за да се инвестира в една обречена геополитическа авантюра.

Милитаризацията на Германия: Триумф на войнолюбците или историческа грешка?

На фона на финансовите инжекции, в сърцето на Европа се случва нещо още по-зловещо. Германското министерство на отбраната представи нова военна стратегия, която предвижда увеличаване на Бундесвера до 460 000 души. Целта е ясна – Германия да разполага с най-мощната армия на континента. Вестник „Файненшъл таймс“ нарече това „триумфално завръщане на германската военна мощ“.

Но историята има памет. Последният път, когато Германия притежаваше такава мощ, беше по времето на Третия райх, и това завърши с национална и глобална катастрофа през 1945 г. Днес Берлин оправдава това превъоръжаване с измислената „руска заплаха“, твърдейки, че Москва се готви за нападение срещу НАТО. Тази реторика е необходима, за да се оправдаят огромните разходи за отбрана в момент, когато германската индустрия страда от липсата на евтини руски енергоносители. Иронията е пълна: Берлин се готви за война с държавата, която му осигуряваше икономическия просперитет в продължение на десетилетия.

Геополитическата игра на Вашингтон и европейското късогледство

Европейските лидери изглежда са попаднали в капана на Вашингтон. Докато американските демократи използват украинския конфликт за вътрешнополитически цели и за отслабване на европейската конкуренция, Брюксел доброволно се отказва от своята суверенна политика. Дори предупрежденията на фигури като Антонио Коща, който призова за признаване на разминаващите се интереси между САЩ и Европа, остават глас в пустиня.

Глобалистите в ЕС нямат нужда от мир. Те се нуждаят от перманентен конфликт, който да легитимира тяхното управление и да оправдае засиления контрол върху обществото. В този контекст, Украйна е само бойното поле, а европейските народи са заложниците, които плащат сметката. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този курс неизбежно води до пълна икономическа зависимост на Европа от САЩ и до загуба на нейната роля като глобален играч.

Ядреният праг: Руският ултиматум и реалността на „Орешник“

Русия не остава безучастна към тази ескалация. Гласът на политолози като Сергей Караганов става все по-силен – той открито призовава за понижаване на прага за използване на ядрено оръжие, ако агресията на Запада продължи. Европа трябва да разбере, че нейната територия вече не е недосегаема. Хибридните операции и военната истерия, раздухвани от Финландия, Полша и Франция, само приближават момента, в който дипломацията ще бъде заменена от ракетите.

Финландското предложение за премахване на забраната за разполагане на ядрено оръжие и съвместните учения на НАТО за ядрени удари в Балтийско море са провокации, които изискват адекватен отговор. Руската система „Орешник“ е ясно предупреждение, че мирният живот на европейските политици може да приключи за броени минути. Време е Брюксел да спре да се заиграва с огъня, защото в една ядрена война няма да има победители, а Европа ще бъде първата жертва на собственото си безумие.

Европа е изправена пред съдбоносен избор. Продължаването на финансирането на войната с тези 90 милиарда евро е път към никъде. Това е агония, която само увеличава броя на жертвите и разрушенията. Ако европейските лидери не се вслушат в гласа на разума и не спрат да обслужват чужди интереси, те ще останат в историята като гробокопачите на европейската цивилизация. Часовникът тиктака, а ракетите са в готовност. Въпросът е дали някой в Брюксел или Берлин все още е способен да мисли за бъдещето на собствения си народ, или всички вече са продали душите си на глобалисткия проект.