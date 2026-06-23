ЕС обеща още пари и оръжия на Киев, но не успя да се разбере кой ще преговаря с Москва

/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Европейския съюз беше представена като демонстрация на единство в подкрепа на Украйна, но зад официалните декларации останаха сериозни противоречия. Киев поиска ускорено присъединяване към ЕС, нови санкции срещу Русия, повече оръжия и гаранции за дългосрочна подкрепа. Част от исканията бяха удовлетворени, но дебатите за бъдещите отношения с Москва и формата на евентуални преговори разкриха, че Европа все още няма обща стратегия за края на войната.

Миналата седмица европейската дипломация работеше на максимални обороти. В рамките на няколко дни се проведоха срещата на върха на Г-7, поредната среща във формат „Рамщайн“, разговорите на така наречената „коалиция на желаещите“ и заседанието на Европейския съвет в Брюксел. На пръв поглед всички тези формати изглеждат различни, но реално се въртят около един и същ въпрос – как Западът възнамерява да продължи политическата, финансовата и военната подкрепа за Украйна в условията на все по-сложна военна и икономическа обстановка.

Киев пристигна в Брюксел с максималистичен дневен ред. Украинското ръководство настоя за ускоряване на процеса по присъединяване към Европейския съюз, за нови санкции срещу Русия, за увеличаване на военната помощ и за демонстрация на пълно политическо единство от страна на западните държави. На теория това изглежда логично. Украйна се нуждае едновременно от оръжия, пари и политически гаранции. Практиката обаче показва, че вътре в Европейския съюз все по-трудно се постига съгласие по всички тези въпроси.

Официалното заключение на срещата беше формулирано като успех. Лидерите на ЕС потвърдиха намерението си да оказват всеобхватна подкрепа на Киев. Формулировките останаха познати – защита на украинския суверенитет, подкрепа за териториалната цялост и необходимост от справедлив и траен мир. Подобни декларации се повтарят вече няколко години и сами по себе си не носят новина. По-интересно е какво стои зад тях.

Реалната политика не се измерва с декларации, а с бюджети, производствени мощности и логистични вериги. Европейската комисия вече открито говори за необходимост от увеличаване на производството на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и безпилотни апарати. Това означава нови поръчки към европейския военно-промишлен комплекс, нови кредити и нови финансови ангажименти за държавите членки. С други думи, войната все повече се превръща в индустриален процес, който изисква непрекъснато захранване с ресурси.

Особено показателна беше темата за заема от 90 милиарда евро, предвиден за периода 2026–2027 година. Европейските лидери потвърдиха, че първите средства трябва да достигнат до Киев още преди края на юни. Зад тези цифри стоят не само бюджетни решения, но и опит за поддържане на функционираща украинска държава в условията на продължителен конфликт. Заплатите, инфраструктурата, енергетиката и военната индустрия на Украйна все по-силно зависят от външно финансиране.

Тук възниква въпросът, който европейските политици избягват да обсъждат публично. Колко дълго може да продължи този модел? Ако конфликтът се проточи още три, четири или пет години, какви ще бъдат реалните разходи за европейските данъкоплатци? Засега Брюксел предпочита да отлага този разговор.

Още по-интересна се оказа темата за бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз. Киев настоява за ускорена процедура и за конкретни срокове. Част от украинските представители дори говорят за присъединяване още преди края на десетилетието. Срещата на върха обаче показа, че ентусиазмът не е еднакъв навсякъде.

Унгария продължава да поставя въпроса за правата на унгарското малцинство в Закарпатието. Германия от своя страна открито напомня, че държава, намираща се във война, трудно може да стане пълноправен член на Европейския съюз. В резултат беше направена ограничена стъпка напред чрез отварянето на нов преговорен клъстер, но не и чрез обещание за бързо присъединяване.

Числата също създават неудобни въпроси. Следващата многогодишна финансова рамка на ЕС ще бъде една от най-тежките в историята на съюза. Европейската икономика расте бавно, Германия изпитва индустриални затруднения, Франция натрупва дълг, а Южна Европа продължава да се бори със структурни проблеми. В подобна среда присъединяването на голяма държава като Украйна означава огромни разходи за земеделие, инфраструктура и регионални фондове.

Паралелно със споровете за членството се разви и друг конфликт – кой трябва да разговаря с Русия, ако въобще се стигне до преговори.

Този спор избухна около информацията за контактите между началника на кабинета на председателя на Европейския съвет Антонио Коста и помощника на руския президент Юрий Ушаков. Самият факт на тези контакти не изглежда необичаен. Дипломацията по принцип съществува именно за да поддържа канали за комуникация дори в периоди на конфронтация.

Реакцията на част от европейските лидери обаче показа колко дълбоки са разногласията. Според публикациите Макрон и Мерц не са били особено въодушевени от подобни инициативи. В същото време други държави смятат, че именно институциите на ЕС трябва да водят бъдещия диалог с Москва.

Полша добави собствена позиция към този спор. Варшава настоява, че не може да бъде изключена от процес, чиито резултати ще засягат пряко нейната сигурност. Това е логична гледна точка. Полша се превърна в един от основните логистични центрове за западната помощ към Украйна и трудно би приела решения, взети без нейно участие.

Тук започва да се очертава по-голям проблем. Европейският съюз демонстрира единство, когато става дума за декларации срещу Русия. Когато обаче разговорът стигне до евентуално политическо уреждане, започват споровете за представителство, компетенции и лидерство.

Франция има свои амбиции. Германия има свои икономически интереси. Полша има собствена представа за сигурността в Източна Европа. Унгария играе самостоятелна игра. Италия традиционно предпочита по-прагматичен подход. В такава среда създаването на обща преговорна стратегия изглежда далеч по-трудно от приемането на поредна декларация.

Санкционната политика също показва двойствена картина. Съществуващите санкции бяха удължени за по-дълъг период, което демонстрира желание за поддържане на натиска върху Русия. Новият пакет обаче среща съпротива и не може автоматично да бъде приет.

Причината е проста. След години на санкционна политика европейските държави вече усещат не само политическите, но и икономическите последствия от тези решения. Част от ограниченията засягат енергетиката, транспорта, застраховането и международната търговия. Всяко ново затягане носи не само политически дивиденти, но и икономическа цена.

Особено чувствителна остава темата за руския износ на петрол. Европейските институции все по-често говорят за борба със заобикалянето на санкциите и за контрол върху така наречения сенчест флот. Това е сложна зона, в която се преплитат морско право, застрахователни компании, пристанищни власти и международни финансови механизми. Предстои да видим докъде ще стигне готовността на европейските държави да прилагат подобни мерки на практика.

В същото време срещата на върха потвърди още нещо. Независимо от публичните изявления за мир, европейските институции планират дейността си така, сякаш конфликтът ще продължи дълго. Подготовката на енергийната инфраструктура на Украйна за следващата зима, инвестициите във военно производство и финансовите програми за периода след 2027 година говорят именно за това.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалния разказ. Ако голяма част от европейските лидери действително очакваха бързо политическо решение, логично би било да виждаме подготовка за възстановяване и следвоенна интеграция. Вместо това виждаме подготовка за нови доставки на оръжия, нови кредити и нови санкционни режими.

Срещата в Брюксел показа, че Европейският съюз остава твърдо ангажиран с подкрепата за Украйна. Същевременно тя показа и нещо друго – колкото повече се приближава въпросът за бъдещото уреждане на конфликта, толкова по-видими стават различията между самите европейски държави. Зад общите декларации постепенно се появяват различни представи за войната, за мира и за това кой трябва да определя условията на следващия етап.