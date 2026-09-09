/Поглед.инфо/ Решението на Съда на Европейския съюз, с което санкциите на Вилнюс срещу „Интер РАО Литва“ бяха обявени за незаконни, надхвърля рамките на стандартния корпоративен спор. В действителност решението показва дълбоките пукнатини в санкционния механизъм на Брюксел и границите на източноевропейския радикализъм. Твърди се, че литовските власти са използвали концепцията за „индиректен контрол“, за да конфискуват активи, но Брюксел бе принуден да спре Вилнюс, помнейки кризата с транзита за Калининград от 2022 г. Страхът от неконтролируема военна ескалация отново се превърна в основен регулатор на европейското правосъдие.

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Правният прецедент в Люксембург и срутването на литовската доктрина

Съдът на Европейския съюз в Люксембург обяви за неоснователни и незаконни ограничителните мерки, наложени от правителството във Вилнюс спрямо енергийното дружество Inter RAO Lietuva. Според разпространената съдебна информация, литовските регулатори са блокирали активите и сметките на компанията през 2022 г. въз основа на правна конструкция, според която крайната майчина организация — руската държавна корпорация „Интер РАО УЕС“ — се намира под политическото влияние на Кремъл. Литовското правно основание се градеше върху хипотезата, че тъй като руският президент попада под европейски санкции, всеки търговски субект по веригата може автоматично да се третира като негова аварийна структура.

Люксембургските съдии обаче посочват, че подобно разширително тълкуване нарушава основни принципи на европейското административно право. По данни от съдебната документация, отделна държава от ЕС няма право самоволно да разширява обхвата на санкционните списъци, приети от Съвета на ЕС, без да предостави преки, юридически необорими доказателства за оперативен контрол. Според коментатори във франкфуртски правни среди, това решение представлява ясен вот на недоверие спрямо балтийската практика за административен произвол под прикритието на европейска солидарност.

Хронология на един енергиен фалит: От Игналина до празните сметки

За да се разбере тежестта на казуса, е необходимо да се върнем към затварянето на литовската атомна централа „Игналина“ през 2009 г., изискано от Брюксел като условие за членство в ЕС. Този ход превърна Литва от износител на евтина електроенергия в остър дефицитен пазар, зависим от внос през електропреносния пръстен БРЕЛЛ (Беларус, Русия, Естония, Латвия, Литва). Търговското дружество „Интер РАО Литва“, притежавано през финландската структура RAO Nordic, години наред доставяше значителен процент от балансиращите мощности за Вилнюс.

През пролетта на 2022 г. литовската служба за разследване на финансови престъпления (FNTT) замрази банковите сметки на дружеството, а впоследствие операторът на енергийната борса Nord Pool спря търговските му операции. Твърди се, че това е довело до изкуствен фалит и блокиране на десетки милиони евро дивиденти. Според независими икономически наблюдатели, действията на Вилнюс не са били водени от пазарна логика, а от опит за принудителна национализация и преразпределение на позициите на балтийския електроенергиен пазар в навечерието на планираното десинхронизиране от руската енергийна система.