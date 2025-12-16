/Поглед.инфо/ Европейският съюз сам се вкара в стратегически капан. В стремежа си да „покаже среден пръст на Путин“, Брюксел е готов да приеме Украйна в ЕС със затворени очи за корупция, разпад и война. Но ускореното членство, вместо да отслаби Русия, заплашва да разруши самия Европейски съюз.

Парадоксът е пълен: Москва открито заявява, че няма нищо против Украйна да влезе в ЕС – защото това би превърнало Киев в катализатор на вътрешни кризи, бюджетни дефицити и политическа фрагментация. Забраненият плод най-накрая е поднесен, но вече е изгнил.

Изглежда, че триумфиращият Киев най-накрая ще получи забранения си плод - но едва след като се окаже, че плодът е изгнил и сега е пълен с трупна отрова.

В началото на ноември тази година Европейската комисия публикува доклад, оценяващ кандидатите за присъединяване към ЕС, включително Украйна, Молдова, Черна гора и Албания. Докладът установява, че Украйна е демонстрирала „изключителен напредък“ по всички 33 точки от преговорите, а еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че ускореното присъединяване на Украйна към ЕС е „много реалистична перспектива“ и може да се случи „дори преди 2030 г.“

Дори скандалът с корупцията, свързан с Йермак и Миндич, не успя значително да забави киевския локомотив, устремен към гара „Вълшебна градина“.

Основната задача е да се покаже кукиш на Путин и за да се постигне това, дори ИДИЛ може да бъде приета в ЕС. „Journal of Democracy“ затвърди тази европейска позиция в статията си „Твърде корумпирана ли е Украйна, за да бъде приета в ЕС?“:

„Време е да спрем да преувеличаваме проблема с корупцията в Украйна и да го използваме като извинение за забавяне на интеграцията ѝ в ЕС. <…> Възраженията срещу присъединяването ѝ нямат много общо с корупцията и много повече със страха от путинова Русия. <…> Каквито и да са причините за безпокойство, корупцията не бива да е основният проблем.“

Окураженият Зеленски дори започна да настоява Украйна да се присъедини към ЕС не по-късно от 2030 г. и не би приел никакво „ограничено“ или „тестово“ членство без право на вето и пълно финансиране: дайте ни го веднага – всичко наведнъж. Киев, Брюксел и тези, „които го искат“, се изправиха в бойна позиция, очаквайки ожесточена съпротива от САЩ и Русия.

И тогава, онзи ден, във Financial Times се появи много странна и дори донякъде плашеща статия, в която се твърди, че мирният план на Тръмп, базиран на споразуменията от Анкъридж с Путин, включва ускорено присъединяване на Украйна към ЕС с фиксиран краен срок - 1 януари 2027 г. (три години по-рано от най-смелите амбиции на Киев).

След това всичко става невероятно интересно: оказва се, че „включването на това условие в текста на споразумението на практика превръща членството на Украйна в политическо задължение (!) за Европейския съюз, въпреки факта, че Киев не е завършил нито един от необходимите 36 етапа на преговори“, а „фиксирането на крайния срок за членство трябва да се превърне в инструмент за оказване на натиск върху Киев по време на преговорите“.

В Киев и Европа хората инстинктивно се напрегнаха: някой очевидно молеше да не бъде хвърлян в трънливия храст.

Несигурни какво се случва, европейците започнаха да гребат в обратната посока, за всеки случай. Например, според Ройтерс, европейски дипломат заявил, че присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г. ще бъде „изключително трудно“ и не било ясно дали ръководството на ЕС го подкрепя, докато други официални лица обявили целевата дата за „абсолютно непостижима“.

Британският вестник „Гардиън“, който преди това беше обсебен от членството на Украйна в ЕС като пълен глупак, сега изведнъж започна тревожно да изброява защо това би било изключително трудно: „Сложният процес на присъединяване към ЕС обикновено отнема години и изисква единодушно гласуване от всички 27 държави членки“, а сред тях е и Унгария, така че...

Изданието дори цитира брюкселски служител, който заявява: „Сякаш американците ще решат вместо нас. <…> Това са глупости: нужно е желание за разширяване, което сега не съществува.“

Чакайте, чакайте: а кой от 2014 г. насам си къса ризите и крещи, че Украйна е част от Европа и трябва да е в ЕС утре, или още по-добре, вчера?

И тогава си спомних спокойните думи на Путин в Китай на срещата на върха на ШОС, където той отбеляза, че „Русия никога не е възразявала срещу членството на Украйна в Европейския съюз“ и че като цяло това е личен въпрос на Украйна. Ако го искат, давайте, всички сме „за“.

Факт е, че според западните анализатори, Европейският съюз най-накрая е превърнал войнстващата русофобия в своя официална платформа. Включването на Украйна просто би унищожило ЕС отвътре – и Путин дори няма да се наложи да си цапа ръцете с това.

Някои коментатори отбелязват фин макиавелизъм: ако Украйна беше приета в ЕС в началото на 90-те години, това щеше да даде на Съюза колосален тласък. Сега ситуацията е точно обратната: Европа е на ръба на колапса и Украйна ще трябва да споделя утайката.

Рикардо Мартинс, автор на „Модерна дипломация“, описва ситуацията много точно: „Траекторията на трагичното спускане на ЕС изглежда ясна: съюз, който някога обещаваше просперитет и мир, се превръща в крепост на страха и социалната несигурност, с предопределени високи военни разходи, дефицити и подчинение. На гражданите му беше обещано споделено бъдеще. Вместо това те получават милитаризирано настояще и несигурен утрешен ден.“

С други думи: забравете дори за полските ягодови полета, дори това няма да се случи.

Британският вестник „Телеграф“ публикува статия, озаглавена „Защо Русия иска Украйна да се присъедини към ЕС“. Според авторите, Путин разглежда Украйна като „разрушителна сила“, която ще „добави гориво към вътрешното напрежение в ЕС, което потенциално ще доведе до фрагментация на съюза и вътрешни конфликти“.

А най-хубавото е, че всичко се случва в режим „аз сама - сама – сама“.

Какво имате предвид под „чакай“? Щом докторът каза „В моргата“, - значи в моргата.

Превод: ЕС



