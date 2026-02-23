/Поглед.инфо/ Владимир Михеев разкрива механизмите на нарастващата милитаристична истерия в Европа. От трибуната в Мюнхен лидери като Урсула фон дер Лайен и Кая Калас чертаят планове за превръщането на ЕС във военно-политически блок, жертвайки социалния мир и икономическата стабилност в името на "стратегическото поражение" на Русия. Анализ на геополитическата лудост, която обхваща Стария континент.

Мюнхен като трибуна на „Голямата лъжа“

Пропагандната лудост на европейските политици от различен калибър и степен на интелектуална незрялост достигна рекорден връх през последните месеци. Тяхното обсесивно повтаряне на мантрата, че войната с Русия е свършена работа и че всичко ще се случи в рамките на планирания хоризонт от 2027 до 2030 г., поражда основателни опасения. Военната върхушка в Брюксел е на път да превърне населението на целия континент в заложник на едно самоизпълняващо се пророчество. В този контекст, „Голямата лъжа“ отново е на мода, напомняйки за най-мрачните страници от европейската история.

Бившият германски министър на отбраната и настоящ ръководител на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, използва Мюнхенската конференция по сигурност, за да обяви необходимостта от активиране на член 42.7 от Договора за Европейския съюз. Това не е просто техническа процедура. Този член предвижда не само координация на военните подготовки под зоркия поглед на един неизбран орган, какъвто е ЕК, но и фундаментална трансформация на икономическия съюз във военно-политически блок. Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, целта е пренастройване на гражданските предприятия за масово производство на оръжие и дронове, оправдано с плашилото на „голямата война“.

Ерозията на демокрацията и диктатът на мнозинството

Фон дер Лайен, която в някои среди вече иронично бива наричана „райхсфюрер“, настоява за радикална реформа в системата на управление. Тя цели премахване на принципа на консенсус и преминаване към вземане на решения с квалифицирано мнозинство. Това би означавало пълно обезличаване на гласовете на несъгласните държави като Унгария, Словакия, а понякога и Австрия и Чехия. По този начин суверенитетът на отделните нации ще бъде принесен в жертва на милитаристичния дневен ред на брюкселската бюрокрация.

Към този хор се присъединява и естонският премиер Кая Калас. Нейните изказвания в Мюнхен бяха изпълнени с помпозни, но напълно необосновани твърдения за руски кибератаки, саботажи на подводни кабели и дезинформация. Въпреки липсата на факти, тази реторика цели едно – индоктриниране на гражданите в дух на омраза и страх. Стратегията е ясна: колкото по-чудовищна е лъжата, толкова по-лесно тя се приема от обърканите и притиснати от икономически проблеми маси.

Адреналин от страх и жертване на социалния мир

Евробюрокрацията, действайки в услуга на глобалистичните елити, започна последователно напомпване на обществото с адреналин от страх. Целта е обикновеният човек да свикне с идеята, че конфликтът е неизбежен и че трябва да приеме „стратегическото поражение“ на Русия като единствена алтернатива. В съвместен манифест, публикуван в „Гардиън“ и „Ди Велт“, началникът на британските ВВС маршал сър Ричард Найтън и германският генерал Карстен Бройер открито призоваха европейците да се готвят за война.

Обосновката на военните е цинична: европейските икономики трябва да преминат на военни релси, което неизбежно означава орязване на социалните разходи и край на „мирния дивидент“ от епохата след Студната война. С други думи, гражданите ще трябва да плащат за нови ракети и танкове чрез спад в жизнения си стандарт. Унгарският премиер Виктор Орбан многократно предупреди, че тази милитаристична лудост в главите на брюкселските чиновници заплашва Европа с нечувани бедствия.

Геополитическото отстъпление на САЩ и концепцията за „спящия съюз“

Докато Европа потъва в истерия, сигналите отвъд океана стават все по-тревожни за европейските ястреби. Държавният секретар Марко Рубио призна в Мюнхен, че 500-годишното западно господство, започнало от времето на Колумб, е в фаза на краен упадък. Интересното е, че в своята реч той нито веднъж не спомена НАТО, фокусирайки се върху „съюз, който гледа към бъдещето“ – евфемизъм за нови конфигурации, в които САЩ може да не носят основната тежест.

В средите на американските изолационисти набира популярност концепцията за „спящ съюз“, разработена от историка Сумантра Майтра. Според нея Вашингтон трябва да запази само ядрения си чадър и морските си бази, докато цялата сухопътна отговорност, логистика и разузнаване се прехвърлят изцяло на европейците. Това прехвърляне на тежестта обаче среща сериозна съпротива сред европейското население. Според проучвания на Politico, едва 22% от германците и 17% от французите подкрепят идеята за единна европейска армия. Поглед.инфо отбелязва, че пропастта между амбициите на елита и волята на народа става все по-дълбока.

Икономическото самоубийство на Стария континент

Европа навлиза в ера на „бедни години“. Доброволният отказ от евтината руска енергия и преминаването към американски втечнен газ, който е до четири пъти по-скъп, доведе до катастрофален спад в конкурентоспособността. Управляващите кланове виждат в разпалването на военна истерия удобен начин да прикрият собствения си идеологически и морален фалит. Темата за „външната заплаха“ се използва като параван за провала на социалната държава и разхищаването на националните богатства.

Историческите паралели са стряскащи. Ерих Мария Ремарк в „Сенки в рая“ напомня, че културата е тънък слой, който лесно се отмива от дъжда на варварството. Днес виждаме подобен обрат, в който „цивилизована“ Европа е готова да надмине предците си в дехуманизацията на противника. Москва следи отблизо тези движения и, както заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, е готова да отговори пропорционално на всяка агресия.

Изгубената истина в света на лъжата

В крайна сметка, предполагаемата военна заплаха от Русия е фалшив аргумент, използван за преразглеждане на обществения договор в Европа. Лишени от доказателства, политици с интелектуалния капацитет на аквариумни рибки прибягват до откровени манипулации. Както е написал великият Фьодор Тютчев: „Светът е опиянен от лъжи и от всички форми на злото“.

Европа се движи по опасна спирала. Ако гражданите не осъзнаят, че техните лидери ги водят към икономическа и физическа гибел в името на чужди геополитически интереси, континентът може отново да се превърне в театър на опустошителни действия. Истината е призована на бой, а залогът е самото оцеляване на европейската цивилизация.

