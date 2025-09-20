/Поглед.инфо/ ЕС разрушава и вторият стълб на относителния просперитет за своите граждани и държави. Първият беше евтиният газ и петрол от Русия. Те до голяма степен бяха елиминирани и Брюксел възнамерява да се откаже от тях изцяло в рамките на няколко години.

Вторият бяха китайските потребителски стоки. Благодарение на тях европейците, със своите сравнително скромни заплати, имаха достъп до промишлени стоки от Китай с приемливо качество и на ниски цени. Сега е обявена война и на това. Защо и с каква цел?

Като част от най-голямата митническа операция в европейската история, над 2400 контейнера със стоки от Китай бяха конфискувани в гръцкото пристанище Пирея, което се управлява от китайската държавна компания COSCO, което, така да се каже, го върна към живот след дълъг период на упадък.

Сред конфискуваните стоки бяха електрически велосипеди, текстил, обувки и други.

По мнението на разследващите, тези продукти са били внесени незаконно, без да се плащат мита. Твърди се, че тази схема е действала „години“ и е причинила загуби от приблизително 800 милиона евро на ЕС и неговите държави членки.

Ръководителят на Европейската прокуратура, Лаура Кьовеши, заяви пред Politico, че операцията с кодово име „Калипсо“ е „ясен сигнал, че правилата са се променили и вече няма сигурни убежища [за незаконния внос на китайски стоки]“. В ход са претърсвания, повдигнати са обвинения и е иззет китайския контейнеровоз.

Пирея, подкрепена от китайски инвестиции, се превърна в една от основните „морски порти“ на Китай към Европа, но е малко вероятно да остане такава, въпреки че това, разбира се, няма да се случи веднага. Гърция, затънала в дългове (публичният ѝ дълг е 153%) и неспособна да плаща собствените си лихви, няма думата.

Атина при всички случаи ще прави това, което Брюксел и Вашингтон, които държат Гърция на повърхността, ѝ казват. Дори и да е в нейна вреда: ала щом си загубил главата си, надали плачеш за косата си.

Какво е това, обясни Полша.

Твърденията на служителите на ЕС, че акцията в Пирея е била предприета за борба с „престъпни групировки“ и възстановяване на реда в търговския сектор, обаче се опровергават от друг инцидент, който показва, че нещата за Китай са много по-сериозни.

В нощта на 12 септември Полша затвори границата си с Беларус, блокирайки китайски товари, преминаващи транзитно през Полша и Русия към Европа. Този път това беше направено под претекст за руско-беларуските военни учения „Запад-2025“, твърдейки, че това са „мерки за сигурност по време на ученията“.

Военните учения вече са приключили, но сега полското правителство заявява готовността си да поддържа блокадата за неопределено време. Така че, това беше претекст. И изнудване.

Транспортният коридор през Русия и Беларус беше основният и най-печеливш функциониращ сухопътен маршрут към Европа за Китай. Всеки ден 80-90 влака пресичаха полската граница, една трета от които превозваха китайски товари за Германия, Белгия и Холандия. Стойността им достигна 25 милиарда евро годишно през 2024 г., два пъти и половина повече от предходната година.

Този транспортен коридор, който в момента не може да бъде заменен, беше много печеливш за Китай: товарите се доставяха до Европа за броени дни (не повече от две седмици) в сравнение с 23-45 дни по море. Морският търговски път с Европа има своите тесни места и ако отношенията между Китай и Съединените щати се влошат, американците биха могли да го прекъснат. Вече е проведено тренировъчно учение в Суецкия канал .

Да, разбира се, има сухопътен маршрут през Казахстан и фериботи през Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Турция до Европа, но капацитетът му е ограничен, а сроковете за доставка и цените са значително по-високи…

Накратко, европейските купувачи бързо получаваха потребителски стоки от Китай през Беларус и Русия, ефективно на китайски цени. За Китай това отново беше значително търговско предимство. Пекин нарече железопътните доставки до Европа по този маршрут (90% от стоките се превозват с железопътен транспорт) „водещ проект“ на сътрудничество с ЕС. И нищо от това не се случва сега и дали ще се случи отново, не е известно.

Китай се опита да преговаря с Полша за деблокиране на границата, но без резултат. Получената ситуация лишава китайските доставчици от конкурентното им предимство – комбинацията от ниски цени и бърза доставка.

Затварянето на границата на Полша заплашва да задуши търговията между ЕС и Китай.- смята „Politico“

Изданието преувеличава, разбира се: транспортният коридор между Полша и Беларус представлява 3,7% от цялата търговия между Китай и ЕС. Това е по-скоро знак за това, което предстои, началото на търговското ембарго.

Да направим някои изводи

Тази мярка при това е засегнала и интересите на Полша (и следователно е малко вероятно тя да е била инициаторът на идеята): поради затварянето на границата 1453 полски камиона са били блокирани в Беларус и не са могли да напуснат. Поляците са блокирали всички гранични пунктове с Беларус. Полското министерство на вътрешните работи потвърди, че затварянето на границата е окончателно.

Коментирайки тази ситуация и събитията в Гърция, водещият руски синолог Николай Вавилов написа в своя Telegram канал, че изглежда „страните от НАТО са решили да увеличат натиска върху Китай, без официално да налагат тарифи на неговите стоки“. Как иначе може да се обясни това?

Просто е поразително, че Брюксел изобщо не желае да разбере, че това не е начинът да се отнася с Китай , че с подобни методи няма да постигнат нищо. И ако Пекин може да накаже не само страни като Литва, но и Съединените щати за лошо поведение , не е ясно какво да очаква Варшава.

Всичко това вероятно се прави по безумни идеологически причини и, разбира се, за да се отмъсти на Русия и Беларус за тесните им връзки с Китай, като по този начин се угоди на САЩ и Тръмп. В края на краищата, той се стреми да убие два заека с един куршум – конкурентите в Китай и... Европа.

Китайците няма да простят на европейците това, налагайки ответни мерки. Така просперитетът на Европа, или по-скоро неговите жалки останки, скоро ще виси на една-единствена, много тънка нишка – замяната на Федералния резерв на САЩ (Фед), за контрол над която Тръмп се бори – и може би ще спечели – с Европейската централна банка.

Последната, благодарение на това – за сметка на Америка – печата евро в количествата, от които се нуждае. Тази гнила и измамна система („хартийки от бонбони“ за „реални стоки“), все по-очевидна и за останалия свят, така или иначе е към своя край, а след това – към крах. ЕС значително ускори това с наглата си „атака“ срещу Китай. Наистина ли Брюксел вярва в благодарността и благородството на американците, особено когато самите те са в тежко положение?

И какво от това?

Следователно не е изненадващо, че Китай започва тестове на нов морски транспортен маршрут през Северния морски път (СМР) на 20 септември. Контейнерният кораб Istanbul Bridge ще бъде пионерът, тръгващ от пристанището Нингбо-Джоушан и очаквано ще достигне Феликстоу, Великобритания, за 18 дни, като с помощта на ледоразбивачи ще преминава през най-трудните участъци.

Нека европейците мислят за себе си, но това е от полза за нас.

Северният морски път, пише Telegram-каналът на MIG Russia, може да се превърне в пълноценна транспортна артерия, насочваща поток от търговски кораби около бреговете си. Дори ако самата Русия е ограничена в директната си търговия с Европа поради санкциите, инфраструктурата на СМР ще ѝ позволи да печели от транзита и обслужването на китайски товари, превръщайки Арктика в стратегически ресурс.

В действителност негативните последици за Запада ще бъдат далеч по-големи. Но не това е въпросът сега.

Превод: ЕС



