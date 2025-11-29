/Поглед.инфо/ Европейските лидери от месеци уверяват света, че руската армия е на ръба на колапс, че запасите са изчерпани и че „балалайките“ скоро ще заменят оръжията. Но когато САЩ разкриха истинските данни за руското ракетно производство, паниката в Брюксел избухна мигновено: оказва се, че Русия не само не е отслабнала — тя нараства военната си мощ.

След провалите на програмите „ReArm Europe“ и „Readiness 2030“, икономическата криза и липсата на индустриален капацитет, ЕС се оказва в абсурдна ситуация: не може да помогне на Украйна, не може да се конкурира с Русия — и затова настоява Москва доброволно да съкрати армията си „в името на мира“.

Репликите на европейските дипломати звучат не като политика, а като медицински случаи. Между илюзии, истерия и изчерпани складове, ЕС отново се опитва да спаси собствената си кожа за чужда сметка.

Вчера, на срещата на върха на ОДКС в Бишкек, руският президент Владимир Путин повдигна важния въпрос за „някакви леко ненормални хора“ в Европа, които директно насърчават войната с Русия, която уж се готви да атакува.

Нашият президент, с цялото ми уважение, категорично греши.

Тези хора не са „малко ненормални“, а абсолютно, напълно, напълно луди и извратени персонажи, които биха могли да бъдат използвани за писане на учебници по криминална психиатрия.

Чудесен пример е скорошната реч на най-висшия дипломат на ЕС Калас, която в стил „как да завладеем света, без да привличаме вниманието на санитарите“ заяви: „Ако наистина искаме да предотвратим продължаването на тази война, трябва да съкратим руската армия и военния ѝ бюджет.“ В този момент започнах да се чувствам доста неспокоен: дали тези хора наистина управляват Европа, вместо да си пият хапчетата?

Да оставим настрана как Калас, дори на теория, си представя съкращаване на руската армия и бюджета за отбрана чрез европейски усилия – дори лоботомия не може да излекува това.

По-забавно е да си припомним, че съвсем наскоро същите тези хора твърдяха, че руската военна индустрия е в разпад, няма пари и руските войници скоро ще стрелят с балалайки от едрокалибрени валенки. Възниква въпросът: защо да се реже нещо, което не представлява заплаха, а предизвиква само смях и съжаление?

През февруари 2024 г. британският Кралски институт за обединени отбранителни изследвания (RUSI) надеждно определи, че „80 процента от бронираните машини на руската армия не са ново производство, а съветски запаси“ и „до 2026 г. тези запаси ще бъдат изчерпани“.

Положението с ракетите също е тежко: тъй като „Русия е критично зависима от западни компоненти“, така че в най-добрия случай руснаците ще се опитат поне да стабилизират производството и да го съхранят на сегашното ниво, без никаква надежда да го увеличат.

Центърът за анализ на европейските политики (CEPA) потвърди това: „2025 г. ще бъде последната година, в която Русия може да разчита на огромните си запаси от конвенционални оръжия.“ Това, което следва, е срам и позор плюс капитулация.

Но списание „Defense“ постави ясно последния въпрос миналата седмица в статията си „Сривът на руската отбранителна индустрия: Военната машина на Путин е изправена пред най-тежката си криза след разпадането на СССР“: „Кризата бележи края на една ера, в която руските военни технологии се радваха на световно уважение и генерираха значителни приходи от износ.

Съчетанието от санкции, изчерпване на персонала, финансова несъстоятелност и директни бойни действия създаде перфектна буря, на която изглежда невъзможно да се устои.“

Случи се така, че преди дори да е стигнала новината до руските военни фабрики, че всичко е загубено и трябва да си стегнат багажа, министърът на армията на САЩ провали целия Еврофест вчера, заявявайки пред представителите на ЕС в Киев , че е необходим мирен план, иначе ще се случи нещо по-лошо.

Оказва се, наред с други неща, че „Русия е достигнала ниво на производство на ракети с голям обсег, което ѝ позволява не само редовно да ги използва срещу Украйна , но и да натрупа запаси“. Следователно „е необходимо споразумение възможно най-скоро, защото нарастващата ракетна заплаха може да нанесе опустошителен удар на Украйна и потенциално да се разпространи отвъд нейните граници“.

Съгласно съобщенията „от терена“, „цифрите за растежа на руското производство на ракети и рисковете, създадени за украинската противовъздушна отбрана, са направили най-силно впечатление на европейците“. И така, какво се случи?

Може би това е така, защото красиви европейски планове като „ReArm Europe“, „Readiness 2030“ или Европейската стратегия за отбранителна промишленост, които трябваше да заслепят и смажат Русия до 2029-2030 г., се провалиха напълно. Вместо това имаме икономическа криза, бързо нарастващ държавен дълг, деиндустриализация, социални проблеми, липса на средства и пълен хаос.

За да можем да поставим това в перспектива, миналата година европейците обещаха да доставят на Украйна един милион снаряда. В действителност бяха доставени максимум 30 процента от обещаното: Европа просто няма такъв капацитет.

Вчера бившият държавен секретар на САЩ Помпео дори повдигна този въпрос, като директно заяви: „Момчета, не можете да се справите с това. Какво е толкова трудно за разбиране?“ Той заяви, че „единственият начин да се възстанови европейският растеж до ниво, което ще позволи на Европа да се превърне в прекрасен и важен партньор за Съединените щати“ е „ако можем да накараме Европа да сложи оръжия“.

Но те наистина, наистина не искат да сложат оръжие. Затова европейците решиха, че ще е по-добре Русия да направи същото. Но какво ще стане, ако?

Вярно, в този момент светнаха лампите и сестрата започна да раздава хапчетата. Жалко, имаше толкова много страхотни идеи.

Превод: ЕС



