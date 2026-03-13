/Поглед.инфо/ Европа не просто преживява политическа криза – тя преживява криза на своите елити. В продължение на десетилетия една сложна институционална система постепенно замени държавниците с управленски функционери и превърна политиката в технология на компромиса, а не в изкуство на стратегическото мислене.

Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически процеси и кризата на европейското лидерство като част от по-дълбоката трансформация на световния ред.

КАК ЕВРОПА ЗАГУБИ СВОИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ

В европейската политика през последното десетилетие се случи нещо, което все по-малко хора се осмеляват да назоват ясно. Европа не просто се намира в политическа криза – тя преживява криза на политическия елит.

Това не е въпрос на лични качества на отделни лидери. Става дума за структурна промяна в самата система на политически подбор, която постепенно произведе политическа класа с много по-ограничен интелектуален хоризонт, много по-слаба историческа култура и почти пълна липса на стратегическо мислене.

Достатъчно е човек да си припомни как изглеждаше европейската политика преди тридесет или четиридесет години. На политическата сцена стояха личности, които мислеха в категории на историята, геополитиката и цивилизационното развитие. Хелмут Шмит, Франсоа Митеран, Хелмут Кол, Маргарет Тачър – това бяха политици, които можеха да водят дълги стратегически разговори за бъдещето на Европа, за равновесието между Изтока и Запада, за икономическата съдба на континента.

Днес подобен разговор в голяма част от европейските столици би изглеждал почти екзотичен. Политиката постепенно се превърна в технология на управление на новинарския поток, а не в изкуство на стратегическото държавничество.

Този процес започна тихо в края на 90-те години и постепенно се превърна в доминиращ модел. Партийните школи, които десетилетия наред подготвяха политически кадри с историческо мислене, бяха заменени от механизъм за производство на управленски функционери. Политикът вече не се изгражда през дълъг интелектуален и политически път. Той се произвежда в рамките на няколко години чрез партийни структури, медийни кампании и комуникационни технологии.

Резултатът е нов тип политически елит – комуникационно подготвен, но стратегически ограничен.

Това се вижда особено ясно в реакцията на Европа към големите кризи на последните години – геополитическите конфликти, енергийната криза, икономическите сътресения. В много случаи европейските лидери изглеждат като хора, които не управляват процесите, а реагират на тях със закъснение и без ясна концепция за бъдещето.

И тук възниква фундаменталният въпрос. Дали това е просто съвпадение на исторически обстоятелства, или самата политическа система на Европа постепенно започна да произвежда елити, които са удобни за управление, но не са способни да мислят стратегически?

Отговорът на този въпрос води към по-дълбок проблем – институционалната конструкция на Европейския съюз, която в продължение на десетилетия постепенно измести центъра на политическата тежест от националните държави към огромна бюрократична система.

И именно там започва истинската история на кризата на европейското лидерство.

СИСТЕМАТА, КОЯТО ПРЕДПОЧИТА ПОСЛУШНИ ЛИДЕРИ

Европейският съюз се ражда като проект за мир и икономическо сътрудничество след катастрофата на Втората световна война. Но в продължение на десетилетия този проект постепенно се превръща в сложна наднационална структура, която започва да формира собствен политически механизъм за подбор на елити.

И този механизъм има една много важна особеност. Той не поощрява силните личности.

Системата на европейските институции работи чрез непрекъснато търсене на компромис между десетки държави, партии и бюрократични структури. В подобна среда харизматичните и независими политически фигури се превръщат в проблем, защото те могат да нарушат крехкия баланс между интересите.

Затова постепенно се оформя една нова логика. На върха на европейските институции се издигат не най-силните политически личности, а най-приемливите за всички.

Тази логика не е резултат от някаква тайна конспирация. Тя е естествен продукт на една бюрократична система, която се стреми преди всичко към стабилност и управляемост.

Но именно тук възниква парадоксът. Системата, създадена да гарантира стабилност, започва постепенно да отслабва политическото лидерство.

Когато политикът знае, че кариерата му зависи от сложна мрежа от институционални договорености, той много рядко ще поеме риска да води независима политика. Предпочитат се хора, които не създават проблеми.

Така постепенно се формира политическа култура на предпазливостта и конформизма.

Към това трябва да се добави и още един фактор, който рядко се обсъжда открито – геополитическата зависимост на Европа от Съединените щати след края на Студената война.

След разпадането на двуполюсния свят Европа се оказа в положение, при което ключовите въпроси на сигурността се решават в рамките на НАТО и трансатлантическите структури. Това създаде допълнителен стимул за появата на политически елити, които предпочитат да следват готови стратегически решения, вместо да формулират собствена линия.

И постепенно в европейската политика се утвърди един нов тип лидер – политикът-администратор.

Той умее да управлява процеси, да координира институции и да комуникира с медиите. Но много рядко притежава визия за историческата посока на континента.

Именно затова днес Европа все по-често изглежда като континент, който реагира на световните събития, но все по-рядко ги определя.

ЕВРОПА В ЕПОХА НА СТРАТЕГИЧЕСКО ОБЕЗОРЪЖАВАНЕ

Най-тревожният резултат от тази трансформация е, че Европа постепенно загуби способността си да мисли в дълги исторически хоризонти.

Континентът, който някога беше център на световната политика, на философията и на стратегическото държавничество, днес все по-често изглежда като огромна административна система, която управлява настоящето, но трудно си представя бъдещето.

Тази промяна не е просто културен или интелектуален проблем. Тя има пряко геополитическо значение.

В света се оформя нова международна система, в която се сблъскват огромни цивилизационни и икономически сили – Съединените щати, Китай, Русия, Индия. В тази нова конфигурация държавите, които не притежават стратегическо лидерство, неизбежно се оказват в ролята на наблюдатели.

Именно това е най-голямата опасност за Европа.

Докато други центрове на сила мислят в десетилетия и дори в столетия, европейската политика често се движи в рамките на краткия цикъл на изборите и медиите.

В подобна среда е почти невъзможно да се появят личности от мащаба на големите европейски държавници от миналото.

Така постепенно се създава самоподдържащ се механизъм на политическо обедняване. Системата произвежда управленци, които са продукт на самата система. А те от своя страна възпроизвеждат същия модел.

Това обяснява защо през последните години все повече европейски граждани усещат, че политическите елити изглеждат отдалечени от реалността, лишени от историческа перспектива и често неспособни да формулират ясна стратегия за бъдещето.

И когато подобно усещане се превърне в масово обществено настроение, то вече не е просто политическа критика. То е симптом на дълбока цивилизационна криза.

БЪЛГАРСКОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ – ИЛИ БЪЛГАРСКАТА ТРАГЕДИЯ

Ако кризата на европейските елити тревожи целия континент, в България тя придобива направо трагикомични измерения. Защото докато в много европейски държави все пак съществуват традиции на държавност, институционална памет и стратегическо мислене, у нас през последните десетилетия се утвърди един особен политически синдром – синдромът на услужливата периферия.

Това е ситуация, при която българският политически елит не просто следва решенията, идващи от Брюксел. Той често се стреми да ги изпреварва.

Именно тук се появява онзи парадоксален политически феномен, който все повече български граждани наблюдават с недоумение – българските управници се състезават кой ще демонстрира по-голяма лоялност към политики, които дори самите европейски държави прилагат далеч по-предпазливо.

Това създаде абсурдна ситуация, при която държави с огромна икономическа тежест и стратегически ресурси защитават интересите си много по-твърдо, докато България – една от най-уязвимите икономики в Европейския съюз – често се оказва сред първите, които бързат да изпълнят всяко ново политическо или икономическо изискване.

Резултатите от подобна политика са болезнено видими. Енергетиката, която десетилетия беше гръбнакът на българската икономика, се оказа в центъра на непрекъснати политически експерименти и стратегически колебания. Индустрията, която и без това трудно се възстановяваше след прехода, се сблъска с нови регулации и икономически ограничения.

Селското стопанство – сектор, който би могъл да бъде една от големите сили на България – постепенно се сви до степен, която изглежда почти невероятна за страна с толкова благоприятни природни условия. Науката, образованието и културата, области, които изискват дългосрочна държавна визия, се оказаха все по-назад в политическия дневен ред.

Но най-тревожният аспект на този процес е друг. Българската политическа класа все по-рядко изглежда готова да защитава национален интерес.

Политиката започна да прилича на състезание по демонстрация на благонадеждност. Решенията се вземат не толкова след сериозен обществен дебат, колкото като опит да се покаже лоялност към доминиращите политически тенденции в европейските институции.

Така постепенно се създаде впечатлението за политическа култура, в която инициативата често се проявява не в защита на българския интерес, а в стремеж да се докаже колко бързо и безусловно страната може да следва чужди решения.

И когато този модел се съчетае с кризата на лидерството в самия Европейски съюз, резултатът е особено тревожен. Периферия, която следва слаб център, неизбежно започва да губи собствената си посока.

ФИНАЛ

Европа винаги е преживявала периоди на исторически подем и периоди на политическа слабост. Континентът е виждал възхода и падението на империи, войни и революции, но винаги е намирал сили да ражда нови поколения държавници.

Днес обаче Европа се намира в особена ситуация. Кризата не е само икономическа или геополитическа. Тя е криза на самото политическо лидерство.

Системата, която в продължение на десетилетия трябваше да гарантира стабилност и сътрудничество, постепенно започна да произвежда елити, които по-скоро управляват процесите, отколкото ги направляват. Политиката се превърна в управление на процедури, а не в изкуство на стратегическото мислене.

В подобна ситуация съдбата на по-малките държави става още по-сложна. Защото когато центърът на една политическа система започне да губи стратегическата си сила, периферията се оказва изправена пред още по-големи рискове.

Именно тук се намира и българският проблем.

България има нужда не просто от нови политически лица. Тя има нужда от връщане на самата идея за държавничество. От политици, които разбират, че членството в международни съюзи не отменя задължението да се защитава националният интерес.

Защото историята показва нещо много просто. Държавите, които забравят собствените си интереси, рано или късно започват да губят и собственото си бъдеще.

А България – с нейната история, култура и потенциал – не заслужава да бъде управлявана като послушна периферия на един свят, който самият все още търси своята нова посока.

