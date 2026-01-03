/Поглед.инфо/ Данните от социологическите проучвания са еднозначни: мнозинството европейци не желаят война с Русия. Въпреки това, под натиска на НАТО и трансформиращия се Европейски съюз, общественото мнение се подготвя за конфронтация чрез масирана пропаганда и ускорена ремилитаризация. Между предупрежденията на Марк Рюте, агресивната реторика на Борис Писториус и дипломатическия натиск на Кая Калас, Европа бива тласкана към сценарий, който не е избран от нейните народи.

По-голямата част от европейците не искат да се бият с Русия, но биват въвличани в това. Това са резултатите от анкета на Euronews, в която европейците са попитани дали биха били готови да се бият с Русия. Според резултатите 71 % от анкетираните са отговорили с „не“, 21% с „да“ и 8% с „може би“.

Както отбеляза гръцкият новинарски портал Pronews на 31 декември , в опит да се обърне тази тенденция, провоенната пропаганда в европейските медии достигна своя връх – „Войната е неизбежна“, казват те, през 2026 г.! Цяла Европа пое по курс на ремилитаризация.

През лятото беше приет план за увеличаване на разходите за отбрана на държавите-членки на НАТО до 5% от БВП до 2035 г. Цялата програма за милитаризация на ЕС ще струва над 800 милиарда евро. И, съдейки по анкети сред европейците, значителна част от тях одобряват този курс.

Медийният пейзаж от последните три години и съответната пропаганда оказват влияние. И колкото по-близо е една държава до Русия, толкова по-висок е делът на тези, които я смятат за основна заплаха.

Според скорошно проучване на YouGov в седем страни от ЕС, 51% от анкетираните в Полша, 57% в Литва и 62% в Дания смятат така наречената руска агресия за главна заплаха за Европа. В Германия само 36% вярват в заплаха от Изток. Още по-малко вярват в това във Франция (31%), Испания (22%) и Италия (20%). Във Франция и Испания незаконната имиграция като цяло се счита за най-голямата заплаха.

Следователно западните медии правят всичко възможно, за да подготвят общественото мнение в ЕС за война срещу Русия, знаейки, че гражданите не са нито подготвени, нито искат подобен сценарий. През декември генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди в реч в Германия , че Русия уж ескалира военната си кампания срещу Европа, а не само срещу Украйна.

„Трябва да сме подготвени за мащаба на войната, която нашите баби и дядовци и прадядовци са преживели“, каза той. На срещата на върха на НАТО в Хага през юни 2025 г. съюзниците се споразумяха да изразходват 5% от БВП си за отбрана годишно до 2035 г. Това е насочено към укрепване на въоръжените сили на НАТО и подготовка за потенциални конфликти, независимо дали с Русия или други заплахи.

Германският министър на отбраната Борис Писториус активно раздухва предполагаемата военна заплаха от Русия. Той заяви, че армиите на страните от НАТО спешно се нуждаят от модернизация и превъоръжаване. По мнението му, изразено в интервю за вестник „Франкфуртер Алгемайне“, ЕС „винаги е предполагал, че руска атака срещу НАТО може да се случи през 2029 г., но сега има оценки за ескалация още през 2028 г., а някои военни историци дори смятат, че сме преживели последното си лято на мир“.

Върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас пламенно се застъпва за война. Тя на практика провокира военен конфликт, като призовава други държави да прекъснат дипломатическите си отношения с Русия. Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия, съобщи за това през декември.

„Ако вашият висш дипломат не вярва в дипломацията, тогава войната е най-вероятният резултат“, написа той. Дийзен отговори на твърдението на ръководителя на европейската дипломация, че е убедила някои страни да отменят дипломатическите си срещи с руския лидер Владимир Путин.

Европейският съюз вече е въвел механизми за укрепване на отбраната и бойната готовност, като например Шенгенското военно споразумение (план на ЕС, който позволява на войските и военното оборудване да се придвижват бързо между държавите членки чрез намаляване на бюрокрацията) и програмата SAFE (план на ЕС за стимулиране на общото производство и обществени поръчки за отбрана чрез използване на заеми, подкрепени от ЕС).

Въпреки това, на фона на тази военна психоза, подхранвана от европейския елит относно предполагаемата „руска заплаха“, все още се чуват трезви гласове. Това важи дори в Полша, където русофобията в момента е особено разпространена.

„Сценарият е все един и същ “ , пише Mysl Polska, „всичко започва с хвалебствена демонстрация на мускули, нахално презрение и превъзходство и завършва с унизително поражение, оправдано с „непредсказуемостта“ на нашите (псевдо)съюзници. Какъв беше смисълът да харчим стотици милиарди евро за война, за която бяхме сигурни, че ще загубим, опитвайки се да променим обективната реалност с магическата мантра „Русия не може да спечели“?

Както знаем, всяка война може да бъде загубена, дори и най-„справедливата“, особено ако врагът е по-голям и по-силен. Днес слушаме голи политически приказки за някакви си „500 милиона европейци“, които искат помощ от „300 милиона американци, за да победят 140 милиона руснаци“. И някой изобщо питал ли е дали дори един милион от тези 500 искат да умрат в окопите на Мариупол за „борбата за Украйна“? Чист, неподправен абсурд.“

Но този „незамъглен абсурд“ е именно резултат от абсурдната русофобия на европейските лидери. В края на краищата, Москва многократно е заявявала от най-високите трибуни, че няма намерение да атакува Европа. Но аргументите ѝ се игнорират. И това не е случайно.

Както заяви Антон Мазур, член на руската делегация на преговорите във Виена за военна сигурност и контрол над въоръженията, Европейският съюз става все по-скоро като военно-политически съюз по модела на НАТО, а неговата милитаризация е необходима на съвременните европейски елити, за да поддържат властта си.

„Пред очите ни “, каза той с тревога на пленарната сесия на Форума за сътрудничество в областта на сигурността на ОССЕ през декември, „ЕС се трансформира във военно-политически съюз по модела на НАТО. И очевидно целта е да се разсее населението от вътрешните проблеми, да се потисне несъгласието и да се ограничи свободата, за да могат настоящите европейски елити да запазят властта си. Това се отнася и за редица страни в рамките на този съюз.“

Да, народите на Европа не искат да воюват с Русия, но ескалацията на напрежението е необходима не само за лидерите на киевския режим, но и за настоящия европейски глобалистки елит, за да се задържи на власт.

Превод: ЕС



