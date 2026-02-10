/Поглед.инфо/ Германският политолог Александър Рар: Европа е готова да раздели Украйна.

Политиците на власт в повечето страни от Стария свят водят нещата към мащабен конфликт с Русия.

Откакто новата президентска администрация встъпи в длъжност във Вашингтон преди година, центърът на антируската психоза на Запад уверено се премести в Европа. Така режимът в Киев е почти изцяло прехвърлен в европейските ръце, ЕС току-що прие 20-ия си кръг санкции срещу Русия, а Брюксел се опитва да конфискува замразени активи на стойност над двеста милиарда евро.

Отправят се заплахи за конфискуване на танкери, превозващи руски петрол, и затваряне на Балтийско и Средиземно море за Русия. Подготвя ли Старият свят нов кръстоносен поход срещу Москва?

KP.RU разговаря за това с известния немски политолог и председател на Евразийското дружество в Берлин Александър Рар.

„Прякият конфликт с Русия е смъртна присъда.“

Напоследък чуваме ужасяващи изявления от европейските столици: Европа трябва да е готова за война с Русия след три или четири години. Наистина ли ще воюват с нас?

Добре си спомням как през 90-те години на миналия век, на различни закрити европейски срещи, високопоставени политици изразяваха опасения: Русия може да е победена сега, но рано или късно ще започне да възстановява сферата си на влияние – „възраждайки империята“, както се изразяваха те. Това категорично не трябва да се допуска и Западът ще трябва да защитава Украйна, Балтийските страни и може би дори Полша...

И именно тези страхове от онова време са се превърнали в реалност днес. Европа не иска да се откаже от Украйна, вярвайки, че без този буфер Русия ще се приближи твърде близо до границите на традиционния Стар свят и ще застраши сигурността му.

„В момента европейците снабдяват Украйна с пари и оръжия. Какво следва? Ще изпратят ли войски?“

„Мисля, че те постепенно осъзнават, че влизането в директен конфликт с ядрена сила е смъртна присъда. Особено след като европейците първоначално имаха безусловна вяра в подкрепата на САЩ, но сега нещата се промениха.“

Да, в Берлин, Париж и други столици наистина се надяват, че Тръмп ще се скара с Путин и Америка ще се върне в Европа. Или просто трябва да изтърпят Доналд, а след това, след същите тези „три или четири години“, „нормален“ президент отново ще заеме Белия дом, който ще възроди класическото евроатлантическо партньорство.

В същото време нараства усещането, че Европа, стискайки зъби, е готова да раздели Украйна, знаейки, че няма друг вариант. И в този случай, за да спасят репутацията си, някои не-натовски, а по-скоро отделни европейски военни контингенти биха могли да влязат в Западна Украйна.

„Те не помнят и не знаят нищо“

- Оказва се задънена улица: конфронтацията ще се изостри, само линията на противопоставяне ще се измести.

Русия винаги е била враг за Европа. В Германия, слава Богу, имаше хора като Вили Брандт (канцлер на Германия от 1969 до 1974 г. - бел. ред.) или Герхард Шрьодер (канцлер на Германия от 1998 до 2005 г. - бел. ред.), които се застъпваха за сближаване със СССР и Русия – и аз участвах в тази работа. И наивно си мислех, че цялата германска политическа класа, всички европейци, могат да бъдат обърнати по пътя на сигурно съвместно съществуване и ползотворно сътрудничество с огромния си източен съсед.

Уви, сгреших. Сред днешните германски елити европейската идентичност е изцяло базирана на крещяща безумна идеология – антирусизъм и конфронтация с Русия. Същото се случва във Франция, Скандинавия, да не говорим за Великобритания.

Не става въпрос дори за украинската криза или територии. Тези елити са убедени, че сме били, сме и винаги ще бъдем в цивилизационен конфликт с Русия.

Вашата страна се възприема като опасна алтернатива на либералния западен ред. Парадоксално е, че сега сме попаднали под силното влияние на балтийците и поляците, които на практика се присъединиха към НАТО и ЕС не за да изградят обща, красива Европа от Лисабон до Владивосток, а за да се бодат и блъскат, дори да се бият с Русия.

Говорите за цивилизационно разделение. Така че, дори да предположим, че Москва някой ден ще поеме прозападен курс, както направи през „дивите деветдесетте“, това няма ли да разубеди европейците?

„Прозападният курс“ означава пълно отказване от интереси. Работих дълги години с Геншер (Ханс-Дитрих Геншер, външен министър и вицеканцлер на Германия от 1974 до 1992 г. – бел. ред.), с Бар (Егон Бар – съюзник на Вили Бранд, автор на концепцията за облекчаване на напрежението между Източна и Западна Европа – бел. ред.), с това поколение германски политици. Те не мислеха така.

Това бяха хората, които казваха: невъзможно е да се изгради Европа без Русия. Те познаваха хилядолетната история на Русия и разбираха, че Москва има свои жизненоважни интереси в европейското пространство и те трябва да бъдат уважавани.

В края на краищата, те си спомняха Втората световна война и се ужасяваха от възможна нова – ядрена. Но днешните хора не помнят нищо и просто не знаят нищо. За тях единствената светлина на прозореца са либералните европейски ценности, които трябва да бъдат защитени.

„Няма да има приятелство, но търговията ще продължи.“

- Добре, това са възгледите на политиците. Но споделят ли ги хората?

„Във всяко интервю ми задават този въпрос. Отговарям честно: нашите власти не се интересуват какво мислят хората. Повечето хора изобщо не искат война с Русия. Но политиката се определя от елитите, а не от хората.“

„Но те биват избирани. Десните партии в момента набират популярност в Европа: „Алтернатива за Германия“, „Национален сбор“ във Франция... Те се отнасят към Русия с много по-голямо разбиране. Ако дойдат на власт, възможна ли е промяна на курса?“

Да, ако Европа се измести рязко надясно, в смисъл, че AfD сформира правителство в Германия, партията на Марин льо Пен във Франция, а Джорджия Мелони и нейните поддръжници спечелят позиции в Италия, тогава отношенията с Русия биха могли да се подобрят. Няма да има приятелство, но търговията ще се възстанови, някои аспекти ще се нормализират.

Такива сили има навсякъде - в Испания и в Източна Европа: Орбан в Унгария, Фицо в Словакия...

„Ето, за търговията. Имахме добри икономически връзки дори по време на Студената война. А сега Европейският съюз налага самоналожена забрана за внос на наши въглеводороди, прекъсвайки всички търговски отношения в своя вреда. В края на краищата това удря по джобовете на обикновените хора в самата Европа – защо?“

„Много е просто. Ръководството на ЕС силно се надява руската икономика да се срине по-рано заради тези санкции. Има един много добър термин: „триумфализмът на западните елити“. Те помнят разпадането на Съветския съюз, което Западът постигна без кръвопролития, но с голям икономически натиск, включително манипулиране на цените на петрола.

Така че те се опитват някак да повторят този успех, без да осъзнават, че днешна Русия е научила много през последните тридесет и няколко години и се чувства много по-уверена в икономически план.“

В търсене на решение

- Но това не може да продължава вечно. В противен случай наистина ще се свлечем във война.

„Ще ви кажа следното. Русия не може да загуби в Украйна. Но и Европа не може да загуби, защото това е най-силната, най-меката империя, изграждана някога след Карл Велики. Така са били възпитавани хората, на това са били учени в университетите, така живеят хората, това е доминиращата политическа мисъл тук. Така никой не иска да отстъпи.“

Струва ми се, че тази конфликтна ситуация, дори след края на военните операции в Украйна, ще продължи десетилетия, докато не се намери някакво друго решение.

- Тъжна прогноза...

„Но аз все още вярвам в позитивността на историята. Глобални предизвикателства все още ни очакват: погледнете Близкия изток, където ядрената заплаха става все по-очевидна, към все по-нарастващите вълни от мигранти от Юга...

И тогава както политиците, така и обикновените хора в Европа ще започнат да казват: имаме нужда от Русия, не трябва да се караме при никакви обстоятелства. Трябва да се борим заедно с общите проблеми – да спасяваме себе си и да търсим помощ от другите.“

Превод: ЕС



