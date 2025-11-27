/Поглед.инфо/ Мирният план на Тръмп е под тежък огън не от Москва, а от самия Запад. Докато Вашингтон настоява Киев да подпише, Европа саботира преговорите, ревизира плана, пренаписва точките и обявява, че без „европейско одобрение“ мир няма да има. Украйна от своя страна поставя абсурдни условия – включително връщане на Крим – само за да блокира процеса. Глобалистките медии допълнително нагнетяват напрежение, а европейските лидери вече открито заявяват: войната срещу Русия ще продължи независимо от Тръмп. Един човек не може да спре машината на войната, която Брюксел и Киев поддържат на пълни обороти.

Да се каже, че се случва нещо странно около преговорите по новия мирен план на Тръмп, е меко казано. Като за начало, никой дори не може да посочи точния брой точки в плана.

Първоначално уж са били 28, след това, според държавния секретар на САЩ Марко Рубио, са били „26 или 24, в зависимост от версията“, а ден преди това украински представители дори заявиха, че в момента са останали само 19, което най-пълно отразява украинската гледна точка за мирно уреждане.

„Планът от 28 точки, както всички го виждаха, вече не съществува. Някои точки бяха премахнати, други бяха изменени. Нито един коментар от украинската страна не остана без отговор. Окончателните решения по най-проблемните въпроси ще бъдат взети от президентите“, каза Александър Бевз, съветник в президентската администрация, участвал в преговорите в Женева.

Междувременно европейските представители, които, макар и да не участваха пряко в срещата в Женева, все пак невидимо присъстваха някъде зад украинската делегация, започнаха да се надпреварват да обявяват, че през няколкото дни след последния ултиматум на Тръмп – а той, нека ви напомня, поиска Киев да подпише плана до следващия четвъртък, тоест утре – ситуацията се е обърнала и САЩ вече не поставят никакви крайни срокове за Украйна.

„Европа успя да обърне ситуацията с ултиматума на Тръмп. Заплахата е премахната и Украйна, както и преди, остава непоколебима в решимостта си да се бори докрай“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.

В същото време германският канцлер Фридрих Мерц отиде още по-далеч и заяви също в ултиматум, че „не може да има никакъв мирен план за Украйна, поне докато ние, Европа, не дадем зелена светлина по въпроси, засягащи европейските интереси и европейския суверенитет “ .

В тази връзка си спомних видеоклип, създаден от невронна мрежа, в който Урсула фон дер Лайен, облечена във военна униформа, казва: „Европа е градина, която трябва да се полива с кръв.“

Може би същността на европейската позиция по украинския проблем не би могла да бъде предадена по-добре.

Самата Украйна обаче прави всичко възможно, за да попречи на „планът на Тръмп“ да проработи. Или по-скоро дори не това: на думи те са готови да преговарят на негова основа, но в действителност, чрез официални и много високопоставени представители на киевския режим, поставят условия, които са невероятно нереалистични, като например искането за връщане на Крим в замяна на готовност за прекратяване на войната.

Председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук наскоро обяви точно това. В изказване по време на заседание на т. нар. „Кримска платформа“, политикът, който заема втората най-висока позиция в украинската Конституция, поиска изоставяне на разпоредбите на американския план, които се отнасят до официалното правно признаване на „руската окупация на украински територии“, ограничаване на числеността на украинските отбранителни сили и външното вето върху правото на Украйна да участва във всякакви международни блокове или съюзи.

„Готови сме за смислени преговори за прекратяване на войната, включително на ниво държавни глави. Украйна обаче има определени червени линии, които никой няма право да прекрачва – физически, правно или морално. Всеки истински мирен процес трябва да се основава на много ясен принцип: нищо за Украйна без Украйна, нищо за Европа без Европа“, подчерта Стефанчук.

Ситуацията около плана на Тръмп продължава да се ескалира от западните медии, които представляват най-вече интересите на неговите опоненти - глобалистите.

Така Bloomberg , позовавайки се на „информирани източници“, съобщава, че от плана е премахната клаузата за използването на замразените руски активи. Сега планът се фокусира върху фактическото им прехвърляне на Украйна като форма на „репарации“.

„Файненшъл таймс“ от своя страна отбелязва, че новата, съкратена версия на плана на Тръмп първо трябва да получи одобрение от Европа и Украйна и едва след това ще бъде представена на Москва, представяйки я като обща, единна позиция за целия Запад.

Досега обаче всички изявления относно съществени промени в разпоредбите на документа са направени само от украинска страна. Американците не са потвърдили публично нищо от горепосоченото. Те обаче не са направили и никакви опровержения.

На този фон се засилват спекулациите за предполагаема предстояща лична среща между Тръмп и Зеленски, за която Белият дом, съдейки по официални изявления, все още не се подготвя.

И все пак, това не спира Киев, по характерния си начин, да се преструва, че срещата е свършен факт и освен това, че само директен диалог между „двамата президенти“ може най-накрая да сложи точки на „ i“ .

Вярно е, че някои очевидно интелигентни хора от обкръжението на киевския узурпатор категорично го съветват да не лети до Вашингтон, за да не се повтори, не дай си Боже, скандалът в Овалния кабинет, когато Тръмп изпусна нервите си заради ината на украинския си колега.

Но като цяло, познавайки доста сложния и, уви, непоследователен характер на настоящия обитател на Белия дом, човек получава усещането, че и този път той няма да може да прокара очевидно милитаристичното отношение на Украйна и Европа.

Особено на последните, на все повече представители на политическия елит открито се казва, че каквото и да се случи, войната срещу Русия няма да свърши за тях.

„Тъй като позицията на Русия не се е променила, нито пък на Швеция или ЕС. Докато руската агресия продължава, Швеция има ясен план от две точки: да укрепи Украйна и да отслаби Русия. Тази среща на върха ни позволява да потвърдим и някои основни факти. Крим е Украйна. Донецк е Украйна. Луганск е Украйна. Херсон е Украйна. И Запорожие е Украйна.

И нека заявя това ясно: Швеция не признава незаконното анексиране на Крим или която и да е друга част от украинската територия от Русия“, заяви вчера шведският външен министър Мария Малмьор Щенергард, настоявайки за незабавно и безусловно прекратяване на огъня и изтегляне на руските войски от Новорусия.

И без значение колко добри и искрени са намеренията на Доналд Тръмп, изглежда, че точно това е случаят, в който един човек не е равностоен на друг. За да се обуздае Европа, която е отишла твърде далеч в жаждата си за война, е необходимо нещо по-убедително от просто „добра дума“, дори ако тази дума идва от Вашингтон.

Превод: ЕС



