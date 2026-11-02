По публикации на РИА Новости и чуждестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Анатомия на уличния взрив: Краят на мита за швейцарското спокойствие
Масовите безредици, обхванали редица европейски градове през изминалия уикенд, за пореден път поставиха под въпрос тезата за неразрушимия социален мир в Западна Европа. По данни на чуждестранни медии и според публикация в руското издание „РИА Новости“ с автор Виктория Никифорова, традиционно спокойни градски центрове в Германия, Франция, Австрия и дори Швейцария са станали сцена на остри сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност.
Формалният повод – младежки събирания, свързани с Хелоуин – бързо бе изместен от социално напрежение. По улиците на Франкфурт на Майн, Цюрих и Париж се стигна до използване на пиротехнически средства, задействане на коктейли „Молотов“ и хвърляне на твърди предмети срещу полицейските патрули. Според разпространени кадри и свидетелства от местни източници, във Франкфурт се твърди за извършен грабеж в оръжеен магазин, а в френската столица бяха регистрирани опити за подпалване на полицейски автомобили с намиращи се в тях служители.
Протестните прояви, макар и маскирани под карнавални костюми, бързо издигнаха лозунга „Поколение Z решава!“. Според анализатори обаче зад този плакат липсваше единен идеологически център. Наблюдаваше се пълно смесване на искания – от подобряване на сградната инфраструктура в университетите и инсталиране на климатици в училищата, до глобални политически позиции за Близкия изток, борба с расизма и противопоставяне на задължителната военна служба.
Уличният сблъсък и институционалният отговор
Реакцията на държавния апарат в Германия и Швейцария бе светкавична и категорична. За овладяване на тълпите силите за сигурност използваха спешно задействани специални водометни машини (от типа WaWe 10000 в Германия), сълзотворен газ и гумени боеприпаси. Според коментатори в европейски специализирани издания за вътрешна сигурност, полицията е действала без тактически отстъпления, целейки бързо неутрализиране на активните ядра чрез директни физически арести и последващи тежки глоби.
В Цюрих – финансовото сърце на Швейцария, където индексът на сигурност исторически се поддържа на най-високи нива – изпочупените витрини и преобърнатите автомобили изненадаха местните общински власти. Твърди се, че щетите за търговските обекти в централните зони възлизат на стотици хиляди франкове. Загражденията от шперплат около луксозните магазини, характерни за парижките булеварди по време на акцията на „Жълтите жилетки“, вече се превръщат в стандартна обстановка и в швейцарските кантони.
Тази ескалация показва, че разграничението между мирна демонстрация и спонтанен грабеж все повече се заличава. Когато липсва синдикална организация или политическа партия, която да канализира протеста, улицата се превръща в зона на неконтролируема микроагресия.