/Поглед.инфо/ Опитите на Европейския съюз да наложи нов, 21-ви пореден пакет от икономически ограничения срещу Москва, разкриват сериозни структурни дефекти в досегашната стратегия на Брюксел. Докато официалните доклади на Европейската комисия се опитват да поддържат реториката за икономически натиск, реалните пазарни механизми показват обратния ефект – формулите за изчисляване на ценовите тавани принуждават съюза да облекчава собствените си регулации, за да предотврати шокове на вътрешния пазар на горива. В същото време вътрешните противоречия около Многогодишната финансова рамка застрашават правомощията на Брюксел да управлява централизираните средства.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката срещу идеологията: Капанът на петролния таван

Официалните изявления от сградата „Берлемон“ продължават да настояват, че въведените ограничения свиват руските държавни приходи, но реалната картина, базирана на финансови разчети и пазарни цикли, показва коренно различна динамика. Според данни, публикувани в европейски специализирани издания, към средата на юли 2026 година се очаква таванът на цената на руския суров петрол, транспортиран по море, автоматично да се повиши от 44 долара до над 60 долара за барел. Този парадокс произтича от самия регламент на Съвета на ЕС, съгласно който таванът се преизчислява периодично на базата на средните пазарни цени за предходното шестмесечие. Тъй като този период беше белязан от сериозно напрежение и високи котировки поради ескалацията на конфликта около Иран, сегашната математическа формула принуждава Брюксел да вдигне прага над настоящата пазарна цена на руския сорт Urals, който се търгува около 56 долара за барел.

За да избегне пълния абсурд на ситуацията – при която Европейският съюз де факто ще легализира търговията на по-високи цени – Европейската комисия предложи спешно шестмесечно замразяване на настоящия таван в рамките на подготвяния 21-ви пакет. Свикана е извънредна среща на външните министри, за да се прокара това решение, преди пазарният механизъм да е задействал автоматичното повишение. Това показва, че санкционната архитектура е изградена без дългосрочно планиране на пазарните цикли и суровинните зависимости. Брюксел се оказва в позиция да догонва пазара, вместо да го контролира, а административните маневри само маскират факта, че европейската икономика не може да съществува в пълна изолация от глобалните енергийни потоци.

Тук обаче възниква технически въпрос, който анализаторите в Брюксел умишлено избягват. Ако шестмесечното замразяване бъде прието, то ще изисква пълно единодушие от 27-те държави членки, което в сегашната политическа ситуация не е гарантирано. Дори и да бъде постигнато съгласие, то няма да промени фундаменталния факт – сенчестият флот от танкери, който по различни оценки вече наброява над 4000 съда, продължава да оперира извън юрисдикцията на европейските застрахователни и транспортни компании. Опитите в новия пакет да се добавят още 30 конкретни кораба изглеждат по-скоро като козметична мярка, отколкото като работещ икономически инструмент.

Разнобой по веригата: Националните интереси срещу директивите

Вътрешната опозиция срещу новите мерки в 21-вия пакет вече не е изолирано явление, ограничено до една или две държави. Този път възраженията идват от самото ядро на Съюза и засягат ключови икономически сектори. Предложеното от Комисията ограничение върху вноса на руски рибни продукти срещна сериозна съпротива от страна на Германия и други големи вносители в Северна Европа. Причината е прозаична – липсата на алтернативни и евтини доставчици, което би довело до нов скок на цените на хранителните стоки на дребно и допълнително би натоварило инфлационните индекси в еврозоната.

В същото време Франция и Италия изразиха резерви по отношение на предложените административни забрани за влизане на руски граждани, изтъквайки правни и практически усложнения, тъй като тези две страни традиционно обработват най-голям брой визови заявления в рамките на Шенгенското пространство. На този фон реакцията на България срещу предложението за налагане на санкции на патриарх Кирил беше категорична – София определи този ход като недопустима намеса в религиозните въпроси и анахронизъм, напомнящ за епохата на кръстоносните походи. Тези факти показват, че консенсусът в Брюксел е фасаден, а прокарването на всеки следващ пакет изисква все по-големи компромиси и изключения за отделните държави.

Този механизъм на фрагментация показва нещо много по-дълбоко. Историческият опит, включително анализите на Кралския институт за обединени служби (RUSI) в Лондон, сочат, че няма нито един исторически прецедент, в който мащабен военен конфликт да е бил прекратен единствено под въздействието на икономически натиск. Икономиката на Русия демонстрира сериозна адаптивност, пренасочвайки суровинните си потоци към Азия и Латинска Америка. Западната илюзия, формулирана още през 2022 година от Урсула фон дер Лайен, че финансовият сектор на Москва ще бъде сринат, се сблъска с реалността на мултиполярния свят. Санкциите работят само тогава, когато се прилагат глобално, а в настоящата геополитическа конфигурация те остават локален инструмент на Запада, който вреди най-вече на собствената му конкурентоспособност.

Битката за трилиона: Бюджетният бунт на платците

Истинската криза за европейската бюрокрация обаче не се разиграва по границите на Съюза, а в залите, където се договаря Многогодишната финансова рамка (МФР). Кипър, който предаде ротационното председателство на Ирландия, внесе предложение за 2% съкращение на общия бюджет на ЕС, който възлиза на 1,76 трилиона евро. На пръв поглед този процент изглежда малък, но техническите детайли показват, че съкращенията са насочени основно към външнополитическите фондове и програмите за финансиране на Брюксел, с които Европейската комисия купува геополитическо влияние.

Това предизвика остра реакция от страна на полския еврокомисар по бюджета Пьотр Серафин, който открито призова държавите членки да не посягат на централизираните средства. Зад кулисите обаче групата на т.нар. „фискални спестовници“ – Германия, Холандия и Швеция, които са нетни донори в бюджета – настояват за радикално преразглеждане на разходите. Техният аргумент е, че в условия на икономическа стагнация парите на данъкоплатците трябва да отиват за национални нужди, за подкрепа на местното селско стопанство и регионалното развитие, а не за амбициозни и неефективни геополитически проекти на брюкселската администрация.

Логиката на Брюксел, артикулирана от председателя на Европейския съвет Антонио Коста, е, че без силен централен бюджет ЕС няма как да финансира амбициите си в областта на отбраната, сигурността и конкурентоспособността. Според европейските чиновници, алтернативата на общите разходи е увеличаване на националните бюджети, което щяло да доведе до разпокъсаност. Тук има нещо, което не излиза в сметките на Комисията – националните правителства носят пряка отговорност пред своите избиратели, докато служителите в „Берлемон“ са защитени от политическия риск и не зависят от резултатите на местните избори. Стремежът да се запази контролът върху 1,76 трилиона евро е борба за оцеляване на самата брюкселска надстройка, която усеща, че губи почва под краката си.

В тази напрегната атмосфера изглежда напълно сюрреалистично решението на Европейския парламент, Съвета и Комисията да си присъдят сами наградата на европейския омбудсман за „изключителни постижения в областта на отвореното управление“. Този акт на самодоволство, случил се в края на юни, показва пълното откъсване на европейския елит от реалните проблеми на гражданите. Докато индустрията в Германия страда от високите цени на енергоносителите, а фермерите в цяла Европа протестират срещу зелените регулации, администрацията в Брюксел се награждава за „положително въздействие върху живота на гражданите“. Тази затворена система функционира в собствен информационен балон, където всеки провал се обявява за победа, а всяка критика – за чужда пропаганда.

Тази версия за единството на ЕС звучи добре в официалните комюникета, но числата и пазарните реалности не я потвърждават. Напротив, европейската политика е навлезнала във фаза на административна инерция, при която санкциите се налагат не защото са ефективни, а защото спирането им би означавало признание за капитулация на сегашния политически курс. И докато Брюксел се подготвя за следващите пакети, икономическата тежест се прехвърля върху европейските потребители, чието мнение никой в „Берлемон“ няма намерение да пита. Политическите нюанси избледняват пред лицето на суровата енергийна и финансова реалност, която рано или късно ще наложи своите правила, независимо от амбициите на Урсула фон дер Лайен и нейния апарат.