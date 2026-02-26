/Поглед.инфо/ Европа не обявява разрив със Съединените щати, но вече усеща границите на удобната зависимост в свят, който се разпада на нови силови блокове. Индустриалното изтичане, геоикономическият натиск и военната уязвимост поставят континента пред избор, който не може да бъде отлаган – да остане периферия на чужда стратегия или да поеме риска на собствената автономия, а България неизбежно е част от този исторически тест.



Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически трансформации през призмата на българския национален интерес и стратегическата историческа перспектива.

Краят на удобната зависимост

Европа не преживява шумна революция. Тя преживява тиха трансформация. И както често се случва в историята, най-дълбоките промени започват не с декларации, а с колебание. С въпрос, който дълго време не е бил задаван. С усещане, че удобният модел вече не работи по същия начин.

След 1945 година Старият континент направи своя стратегически избор. Този избор не беше просто военен съюз със Съединените щати. Той беше цивилизационен договор. Европа прие американската протекция не само като гаранция за сигурност, а като основа за възстановяване, интеграция и модернизация. Планът „Маршал“ не бе само финансова помощ; той бе стратегически инструмент за закрепване на един нов баланс на силите. НАТО не бе просто военна структура; той бе политически чадър, под който Западна Европа можеше да се интегрира без страх от външна заплаха и вътрешна дестабилизация.

Тази конструкция работеше десетилетия наред. Студената война изискваше ясна йерархия и ясна лоялност. Европа можеше да развива своя социален модел, да изгражда общ пазар, да създава институции, защото стратегическата тежест бе носена от друг център. След 1989 година американската хегемония изглеждаше окончателна. В този свят европейската автономия изглеждаше излишна амбиция. Защо да търсиш самостоятелност, когато системата ти гарантира сигурност и достъп до глобалните пазари?

Но историята не стои неподвижна. Всяка система на сила има своя цикъл. Днес живеем в свят, в който американската мощ остава огромна, но вече не е безспорна. Китай е икономически гигант, Русия е военен фактор, Индия набира стратегическа тежест, Близкият изток се пренарежда. Глобалната система се фрагментира. И именно в тази фрагментация Европа започва да усеща границите на своята зависимост.

Проблемът не е в съюза сам по себе си. Проблемът е в автоматизма. Десетилетия наред европейската външна политика се движеше в рамка, в която стратегическите решения се синхронизираха с Вашингтон. Това бе логично, докато интересите съвпадаха почти напълно. Днес обаче съвпадението не е абсолютно. Американската вътрешна политика влияе директно върху международните решения. Търговските тарифи, санкционните режими, технологичните ограничения се превръщат в инструменти на национална стратегия, която невинаги отчита специфичните интереси на Европа.

Тук започва тихият разлом. Не в декларациите, а в икономическите изчисления. Европейските правителства започват да осъзнават, че всяка глобална конфронтация, в която участват по силата на съюзническа дисциплина, има цена. Тази цена се измерва в енергийни разходи, в индустриална конкурентоспособност, в социално напрежение. И когато цената нараства, въпросите стават неизбежни.

Историята на Европа е история на баланси. От Вестфалския мир насам континентът оцелява чрез прецизно разпределение на силите. Нито една държава не може да доминира трайно, без да предизвика коалиция срещу себе си. Днес балансът не е вътрешноевропейски, а глобален. И Европа трябва да реши дали ще бъде субект на този баланс или обект на чужди стратегии.

Дълго време европейската интеграция се развиваше като икономически проект, а не като геополитически. Общият пазар и валутният съюз бяха инструменти за вътрешна стабилност. Но глобалната турбулентност изисква повече. Тя изисква стратегическо мислене. Изисква способност да се вземат решения, които понякога ще бъдат различни от тези на най-близкия съюзник.

Тук не става дума за антиамериканизъм. Става дума за зрялост. Един съюз е устойчив, когато се основава на равновесие, а не на йерархия. Ако Европа иска да бъде равноправен партньор, тя трябва да има способността да формулира и защитава собствен интерес. Това означава икономическа сила, технологична самостоятелност и отбранителен капацитет.

Най-голямото предизвикателство е психологическо. Континентът, преживял две световни войни, свикна да свързва сигурността си с външна гаранция. Този навик се превърна в стратегическа култура. Промяната на тази култура изисква време и политическа смелост. Но без нея автономията остава празна дума.

Днешната Европа стои на кръстопът. Тя може да остане удобен придатък на по-голяма сила, разчитайки, че глобалният ред ще се стабилизира. Или може постепенно да започне процес на еманципация, който няма да бъде шумен, но ще бъде дълбок. Този процес няма да означава скъсване на трансатлантическата връзка. Той ще означава нейното пренареждане.

Въпросът е дали европейските елити са готови да понесат тежестта на тази трансформация. Защото автономията не е лозунг. Тя е отговорност. И отговорността винаги има цена.

Индустриалната ерозия и геоикономическият сблъсък

Ако първата пукнатина в трансатлантическия модел е психологическа, втората е безпощадно материална. Тя се вижда в статистиката, в инвестиционните решения, в затворените мощности и в променените вериги за доставки. Европа започва да усеща, че глобалната икономика вече не функционира по правилата, върху които тя изгради своето благоденствие.

В продължение на десетилетия континентът разчиташе на три стратегически опори. Евтината енергия, свободният достъп до пазари и относително стабилната среда на международна търговия. Тези три елемента създадоха основата на европейската индустриална мощ, особено в Германия, Франция и Северна Италия. Европейският социален модел – с неговата щедра система на здравеопазване, образование и социални гаранции – бе възможен именно благодарение на тази икономическа стабилност.

Днес обаче всяка от тези опори е разклатена. Енергията поскъпна драстично. Глобалната търговия се превърна в инструмент на натиск. Технологичните ограничения и санкционните режими фрагментират пазарите. Европа започва да губи предимството, което дълго време я отличаваше.

Съединените щати провеждат активна индустриална политика, насочена към възстановяване на вътрешното производство. Субсидиите за зелени технологии, стимулирането на стратегически отрасли и защитата на ключови вериги за доставки са част от една ясно формулирана стратегия. От гледна точка на Вашингтон това е рационален ход. Светът навлиза в епоха на икономически национализъм и всяка голяма сила се стреми да минимизира уязвимостите си.

Проблемът за Европа е, че тази американска стратегия има страничен ефект. Европейски компании, привлечени от по-ниските енергийни разходи и финансовите стимули, започват да инвестират отвъд Атлантика. Производствени мощности се преместват. Инвестиционните потоци се пренасочват. Континентът усеща постепенно изтичане на индустриална жизненост.

Тук възниква болезнен въпрос. Може ли Европа да остане икономически силна, ако продължава да разчита единствено на регулации и зелени амбиции, без да защитава активно своята производствена база? Геоикономиката не признава сантименталност. Тя работи с интереси, стимули и контрол върху ресурси.

Допълнителното напрежение идва от отношенията с Китай. Пекин е едновременно стратегически конкурент и ключов търговски партньор. Европейските износители зависят от китайския пазар, а индустриите – от китайски суровини и компоненти. Ако Европа следва безусловно американската линия на технологическо и търговско ограничаване на Китай, тя рискува да задълбочи собствената си икономическа слабост. Ако не я следва, тя влиза в напрежение със своя основен съюзник.

Това е дилемата на нашето време. Лоялността към трансатлантическия модел изисква синхрон. Но икономическата реалност изисква гъвкавост. Европа трябва да намери баланс между тези две сили, без да загуби стратегическата си тежест.

Исторически погледнато, континентът винаги е бил индустриален център на света. От индустриалната революция насам европейската мощ се основава на технологични иновации и производствен капацитет. Днес тази традиция е под натиск. Технологичната надпревара в сферата на изкуствения интелект, полупроводниците и енергийните технологии се води от САЩ и Китай. Европа често реагира, вместо да диктува темпото.

Тук се крие същинската опасност. Ако континентът загуби индустриалната си основа, той ще загуби и политическата си автономия. Без икономическа сила няма стратегическа независимост. Социалният модел ще бъде подложен на натиск, а вътрешнополитическите напрежения ще се засилят.

Европейските институции започват да говорят за „стратегическа автономия“, но тази формула трябва да бъде изпълнена със съдържание. Не става дума за протекционизъм в класическия смисъл, а за защита на критични сектори, за инвестиции в технологии и за осигуряване на енергийна сигурност. Това изисква координация и политическа воля.

В противен случай Европа рискува да се превърне в пазар, а не в производител. В арена на конкуренция между други сили, вместо в активен играч. Икономическата ерозия може да се окаже по-опасна от всеки военен риск, защото тя подкопава основата на политическата самостоятелност.

Геоикономическият сблъсък между големите сили поставя Европа пред избор, който не може да бъде отлаган. Да приеме ролята на периферия в един нов двуполюсен свят или да изгради собствена индустриална и технологична стратегия. Този избор не означава скъсване със САЩ. Той означава преосмисляне на партньорството така, че европейският интерес да бъде равнопоставен.

Истинската еманципация започва не с декларации, а с икономически решения. И именно тук ще се реши дали тихата трансформация на Европа ще придобие реално съдържание.

Отбраната, страхът и въпросът за стратегическата воля

Икономиката може да постави въпроса за автономията, но отбраната го прави неизбежен. Всяка държава, всеки съюз и всяка цивилизация в крайна сметка се измерват по способността си да защитят собствените си решения. Точно тук Европа се изправя пред най-трудния си тест.

След 1945 година континентът избра сигурността чрез външна гаранция. Това бе исторически разбираемо. Две световни войни бяха разрушили европейската самоувереност. Съюзът със Съединените щати предостави не само военна защита, но и психологическа стабилност. НАТО се превърна в институционализирана сигурност, в рамка, която освободи европейските държави от необходимостта да носят пълната тежест на военната стратегия.

Този модел функционираше десетилетия наред. Военните бюджети на повечето европейски страни останаха относително ниски. Политическата енергия бе насочена към икономическа интеграция, социални политики и разширяване на съюза. Отбраната бе възприемана като технически въпрос, а не като стратегическа философия.

Но светът се промени. Военните конфликти в близост до европейските граници, нестабилността в Близкия изток и напрежението в Черноморския регион напомниха, че географията не е отменена. В същото време американската вътрешнополитическа динамика започна да поставя под въпрос степента и формата на ангажимента към европейската сигурност. Всяка промяна на администрацията във Вашингтон поражда тревога в европейските столици. Това е показателно. Когато сигурността ти зависи от изборния календар на друга държава, автономията е илюзия.

Европейските лидери говорят все по-често за обща отбранителна политика, за координирани военни проекти, за изграждане на собствена индустриална база. Но зад реториката стои сложна реалност. Европа не е хомогенен стратегически организъм. Заплахите се възприемат различно в различните части на континента. Държавите от Източна Европа гледат на сигурността през призмата на Русия. Южните страни са по-фокусирани върху миграционния натиск и нестабилността в Средиземноморието. Западните общества са чувствителни към вътрешната социална стабилност и икономическата конкурентоспособност.

Тази разнородност затруднява изграждането на единна стратегическа култура. А без такава култура автономията остава фраза. Отбраната не е просто техника. Тя е израз на политическа воля. Тя изисква обществен консенсус, готовност за разходи и способност за вземане на трудни решения.

Исторически Европа е била център на военни иновации и стратегически доктрини. От пруската военна мисъл до френската стратегическа школа континентът диктуваше правилата на войната. Днес обаче инициативата често е извън него. Това не е само въпрос на ресурси. Това е въпрос на навик. Навикът да разчиташ на външна гаранция постепенно отслабва собствената ти стратегическа мускулатура.

Ако Европа иска да бъде равноправен партньор на Америка, тя трябва да носи по-голяма част от тежестта. Това означава увеличаване на отбранителните бюджети, изграждане на координирани способности и развитие на собствена технологична база. Но още по-важно означава промяна на мисленето. Отбраната трябва да бъде интегрална част от европейския проект, а не добавка към него.

Тук се появява и по-дълбокият въпрос за легитимността. Европейският съюз е създаден като мирен проект, като реакция срещу разрушителните национализми на XX век. Военната интеграция изглежда като отстъпление от този дух. Но именно защото съюзът е мирен проект, той трябва да има способността да защитава мира си. В противен случай мирът му зависи от волята на други.

Отбраната е последният психологически възел в процеса на европейска еманципация. Докато той не бъде разплетен, стратегическата автономия ще остане половинчата. Европа трябва да реши дали иска да бъде защитена или да бъде способна да се защитава. Разликата между двете е огромна.

Именно тук трансатлантическата връзка ще претърпи най-сложната трансформация. Ако Европа изгради реален капацитет, съюзът със Съединените щати ще стане по-партньорски. Ако не го направи, зависимостта ще се задълбочи, а политическата автономия ще се свие.

Стратегическата воля не се измерва само с бюджетни проценти. Тя се измерва с готовността да формулираш собствена визия за сигурността си. Европа е изправена пред момент, в който трябва да направи именно това. И този момент не може да бъде отлаган безкрайно.

България между периферията и стратегическия избор

Големите геополитически пренареждания никога не остават абстрактни за малките държави. Те ги засягат по-пряко и по-болезнено. Когато центровете на сила променят конфигурацията си, перифериите усещат първи труса. България не прави изключение. Точно обратното – нашата история е учебник по това как чуждите стратегически решения се превръщат във вътрешна съдба.

Днес страната ни формално е част от два мощни съюза – Европейския съюз и НАТО. Това членство осигурява институционална стабилност, икономически достъп и военна рамка. Но членството само по себе си не е стратегия. То е рамка. Въпросът е какво правим вътре в тази рамка, когато самата тя започва да се променя.

Ако Европа навлиза в процес на стратегическа еманципация, България не може да остане безучастен наблюдател. Нашето географско положение ни поставя в зона на пресичане на интереси – Черно море, Балканите, енергийните коридори, връзката между Европа и Близкия изток. Това пространство исторически е било поле на конкуренция между велики сили. И всеки път, когато тази конкуренция се засилва, България е принудена да прави избори.

Проблемът е, че българската политическа култура рядко мисли в стратегически хоризонт. Дневният ред се диктува от вътрешни конфликти, краткосрочни коалиции и тактически маневри. Дългосрочната визия за мястото на страната в променящия се свят остава второстепенна. Това е опасно в момент, когато европейската архитектура се раздвижва.

Ако Европа започне да изгражда по-автономна индустриална и отбранителна политика, България трябва да реши дали ще бъде активен участник или пасивен изпълнител. Активното участие означава инвестиции в инфраструктура, в отбранителни способности, в енергийна сигурност. Означава и по-настойчива дипломация, която формулира националния интерес в рамките на общоевропейския дебат.

Историята ни предлага достатъчно предупреждения. След Берлинския конгрес българската държавност се оказва обект на договорености, взети извън нея. В периода между двете световни войни външнополитическите колебания водят до стратегически катастрофи. През Студената война принадлежността към един блок носи стабилност, но и ограничение. Всеки път, когато България е оставяла стратегическата инициатива на други, цената е била висока.

Днес имаме различна възможност. Членството в Европейския съюз дава достъп до процеса на вземане на решения. Но достъпът не означава влияние, ако няма ясно формулирана позиция. В момент, когато континентът преосмисля своята автономия, София трябва да изгради собствена концепция за това каква Европа иска.

Черноморският регион ще бъде един от ключовите фронтове на новата стратегическа конфигурация. Енергийните маршрути, военните баланси и икономическите интереси се преплитат именно тук. България не може да си позволи да бъде просто транзитна територия. Тя трябва да бъде фактор.

Това изисква политическа смелост и стратегическо мислене. Изисква съгласие по основни национални приоритети, независимо от партийните различия. В противен случай страната ни ще се окаже в ролята на периферия на периферията – част от Европа, но без влияние в нейното пренареждане.

Европа без Америка не означава Европа срещу Америка. Това означава Европа със собствена тежест. За България това означава да разберем, че сме част от исторически момент, който ще определи посоката на следващите десетилетия. Ако не участваме активно, ще бъдем оформени от решения, взети другаде.

Всяка епоха предлага прозорец на възможност. Но този прозорец се затваря бързо. България трябва да реши дали ще гледа отстрани или ще формулира своята роля в една Европа, която търси ново равновесие. В противен случай ще продължим да живеем в режим на реакция, а не на инициатива.

Стратегическата трансформация на континента не е абстрактен процес. Тя ще се отрази върху енергетиката, върху отбраната, върху икономиката и върху вътрешнополитическата стабилност. Да се правим, че това не ни засяга, би било форма на национална слепота.

Историята не дава безкрайни шансове. Тя дава моменти. И този момент изисква от България да излезе от удобната роля на следващ и да се опита да бъде съавтор на новата европейска конфигурация.

Европа пред избора на зрелостта

Историята не се повтаря механично, но тя римува. И когато слушаме внимателно ритъма на днешния свят, чуваме познати мотиви – пренареждане на сили, преосмисляне на съюзи, връщане на икономиката в центъра на политиката, възраждане на стратегическото мислене. Европа се намира именно в такава историческа рима. Не пред катастрофа, а пред избор. Не пред разрив, а пред зрелост.

Трансатлантическата връзка няма да изчезне. Тя е прекалено дълбока, прекалено институционализирана и прекалено ценна и за двете страни. Но тя вече не може да бъде еднопосочна. Светът не е еднополюсен. Той е мрежа от конкуриращи се интереси, от технологични надпревари, от икономически блокове, които се формират и разместват. В този свят Европа не може да остане вечният млад партньор, който разчита на чуждата стратегическа воля.

Еманципацията не е акт на бунт. Тя е акт на отговорност. Когато един континент реши да носи по-голяма част от тежестта на собствената си сигурност и икономика, той не скъсва със съюзниците си. Той укрепва съюза, защото го прави равноправен. Истинското партньорство се ражда там, където зависимостта отстъпва място на взаимност.

Европа трябва да отговори на няколко фундаментални въпроса. Може ли да защити индустриалната си база в условията на глобална геоикономическа конкуренция? Може ли да изгради отбранителен капацитет, който да ѝ даде стратегическа свобода? Може ли да формулира общ интерес отвъд националните различия? Тези въпроси не са академични. Те са екзистенциални.

Ако континентът не намери отговор, той ще се плъзне към периферията на световната политика. Ще бъде пазар, но не и производител на правила. Ще бъде пространство на влияние, но не и източник на стратегическа инициатива. Историята показва, че подобни процеси не настъпват внезапно. Те се случват бавно, чрез ерозия. И точно тази ерозия трябва да бъде спряна.

За България изборът е още по-ясен. Ние сме част от Европа, но често действаме като външен наблюдател на нейния дебат. Това е стратегическа грешка. Ако Европа навлиза в нов етап на развитие, България трябва да бъде активен участник в неговото оформяне. Нашият национален интерес не се изчерпва с формалното членство. Той изисква позиция, инициатива и дългосрочна визия.

Черноморският регион, енергийните маршрути, отбранителните способности – това не са абстрактни теми. Те са част от реалната карта на силите. В свят, който се фрагментира, географията отново придобива значение. И държавите, които разбират това навреме, получават възможност да влияят върху процеса, вместо да бъдат оформяни от него.

Европа стои пред избор на зрелостта. Да остане удобна периферия в рамките на чужда стратегия или да поеме риска на собствената отговорност. Този риск не е безболезнен. Той ще изисква инвестиции, политическа воля и обществено съгласие. Но без него континентът ще се свие до икономическа зона без стратегическа тежест.

Светът се пренарежда. Не шумно, не с фанфари, а чрез дълбоки икономически и военни процеси. Европа вече усеща това движение. Въпросът е дали ще има смелостта да го превърне в собствена стратегия.

Историята не наказва онези, които търсят автономия. Тя наказва онези, които отказват да я поемат, когато моментът го изисква. Днешният момент е именно такъв. Европа трябва да реши дали ще бъде субект на новия световен ред или ще се задоволи с ролята на периферия в него.

А България трябва да реши дали ще следва по инерция или ще разбере, че стратегическите времена изискват стратегически ум. Защото автономията не е лозунг. Тя е съдба, която се извоюва с ясна воля и дълбоко осъзнаване на историческия момент.



