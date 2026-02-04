/Поглед.инфо/ Идеята за „Европа на две скорости“, върната в дневния ред от Фридрих Мерц, вече не е абстрактна концепция, а ясен политически проект за нова йерархия в Европейския съюз. Под лозунга за ефективност и стабилност се очертава модел, който разделя държавите на водещи и догонващи, с дълбоки последици за суверенитета, икономиката и демократичната легитимност на Европа.

Идеята за „Европа на две скорости“ не възниква в моменти на увереност и сила. Тя се появява винаги тогава, когато Европейският съюз се сблъска със собствените си граници – политически, икономически и морални. Затова и връщането ѝ в дневния ред от Фридрих Мерц не е случайно, а симптоматично. Това не е просто мнение на германски политик, а признание за криза на самия европейски модел.

На повърхността думите звучат рационално. Говори се за ефективност, за възможност онези, които са готови, да вървят напред, без да бъдат „дърпани назад“ от по-бавни или по-колебливи държави. Този език е внимателно подбран – той внушава модерност, управляемост, прагматизъм. Но зад него се крие далеч по-дълбок процес: отказ от илюзията за равенство вътре в Европейския съюз.

Европа на две скорости означава едно много просто нещо, което често се прикрива с технократски формулировки – не всички членки са еднакво необходими, не всички имат еднакво право да определят посоката. С други думи, това е проект за йерархизация на Европа, при която някои държави ще бъдат стратегически субекти, а други – управляеми обекти.

Тук трябва да бъдем пределно ясни. Европейският съюз и досега не е бил напълно равнопоставен. Еврозоната, Шенген, общата финансова рамка – всичко това вече е създало различни кръгове на интеграция. Но досега тази реалност беше представяна като временна, като процес на догонване, като път, по който всички в крайна сметка ще стигнат до една и съща цел. Европа на две скорости отменя точно това обещание.

Тя казва: няма обща крайна точка.

Има ядро, което взема решения, и периферия, която ги прилага.

Именно в този момент Европа престава да бъде проект за интеграция и започва да прилича на управленска конструкция, в която демокрацията отстъпва място на ефективността. Това е фундаментален завой, защото Европейският съюз никога не е бил просто икономически пазар. Той е легитимиран като ценностен съюз.

Идеята, формулирана от Мерц, всъщност е реакция на натрупаната умора на европейските елити. Умора от необходимостта да се съобразяват. Умора от бавните процедури. Умора от несъгласието. В този смисъл Европа на две скорости е елитен отговор на демократичната сложност. Вместо да се търсят по-дълбоки механизми за съгласие, се предлага заобикаляне на несъгласните.

Тук се появява и големият парадокс. Европа твърди, че защитава демокрацията, но предлага модел, който я редуцира до формалност. Защото каква демокрация е тази, в която решенията се вземат в тесен кръг, а останалите са поканени единствено да ги изпълняват? Каква солидарност е тази, която зависи от скоростта, с която можеш да се движиш?

За държавите от Централна и Източна Европа този разговор не е теоретичен. Те влязоха в Европейския съюз с ясното обещание за сближаване, за наваксване, за постепенно изравняване на икономически и социални стандарти. Европа на две скорости превръща това обещание в празна формула. Тя на практика казва: разликите не са временни, те са структурни.

Това е изключително опасен сигнал. Защото когато неравенството бъде признато за трайно, то престава да бъде стимул и се превръща в източник на гняв. Именно така се раждат антиевропейските настроения – не от абстрактна „пропаганда“, а от усещането, че правилата са написани от едни, а се спазват от други.

Важно е да подчертаем още нещо. Европа на две скорости не е само вътрешноевропейски въпрос. Тя е и геополитическо послание. В свят на нарастваща конфронтация европейското ядро търси начин да действа по-бързо, по-координирано и по-независимо. Но този стремеж към стратегическа автономия се постига за сметка на вътрешното единство.

Историята показва, че йерархиите в Европа винаги са нестабилни. Те може да изглеждат рационални в краткосрочен план, но в дългосрочен произвеждат разломи. Европа вече е плащала висока цена за разделения между център и периферия. Да ги узакони днес означава съзнателно да повтори стари грешки в нова форма.

Именно затова думите на Мерц трябва да се четат не като предложение, а като предупреждение. Предупреждение, че европейският проект е стигнал до точка, в която елитите предпочитат управляемостта пред равнопоставеността. А когато това се случи, въпросът вече не е каква ще бъде скоростта на Европа, а дали тя ще остане Европа такава, каквато я познаваме.

Ядрото, периферията и скритата логика на властта

След като бъде приета като принцип, „Европа на две скорости“ неизбежно поражда един основен въпрос, който често остава неизговорен: кои ще бъдат в ядрото и по какви правила ще се определя принадлежността към него. Тук вече не говорим за абстрактни ценности или за технически критерии, а за реална архитектура на властта вътре в Европейския съюз.

На теория ядрото се представя като група държави с по-висока икономическа ефективност, по-добра институционална стабилност и по-голяма готовност за по-дълбока интеграция. На практика обаче ядрото съвпада с историческия център на европейската власт – държавите, които и досега задават дневния ред, но сега търсят начин да го правят без излишни спирачки.

Това е моментът, в който Европа на две скорости престава да бъде инструмент за интеграция и се превръща в механизъм за селекция. Не всички ще бъдат канени. Не всички ще имат думата. Не всички ще могат да влияят върху стратегическите решения. Суверенитетът ще се разпределя неравномерно, а демократичната фасада ще прикрива реално концентриране на власт.

Особено тревожно е, че този модел се предлага като доброволен. Държавите „сами“ избират дали да се присъединят към ядрото. Но в политиката доброволността често е фикция. Когато решенията за сигурност, индустрия, финанси и технологии се вземат в тесен кръг, останалите нямат истински избор – те или приемат, или остават встрани. Това не е партньорство, а структурен натиск.

В този смисъл Европа на две скорости напомня повече на имперски модел, отколкото на съюз. Империята винаги има център, който решава, и периферии, които изпълняват. Разликата е, че тук всичко е облечено в езика на модерното управление, на „доброволната интеграция“ и „споделените ценности“.

Централна и Източна Европа в този модел се оказва в особено уязвима позиция. Тези държави бяха привлечени в ЕС не само икономически, но и символно – като доказателство, че разделенията на Студената война са преодолени. Европа на две скорости реабилитира старите разделителни линии, макар и под ново име. Тя възстановява логиката на „първия“ и „втория“ свят вътре в самия Съюз.

Тук възниква и въпросът за икономическата асиметрия. Ядрото ще концентрира инвестиции, иновации, стратегически индустрии. Периферията ще остане пазар, трудов резерв и зона за аутсорсинг. Вместо сближаване ще получим застинало неравенство, в което догонването става почти невъзможно, защото правилата се пишат от тези, които вече са отпред.

Поддръжниците на модела твърдят, че това ще стимулира реформите в по-бавните държави. Но историята показва обратното. Постоянната второстепенност не мотивира, тя деморализира. Когато усилията не водят до реално равноправие, обществената подкрепа за самия проект се разпада. Именно така се ражда трайният евроскептицизъм – не като протест срещу Европа, а като протест срещу нечестната Европа.

И тук стигаме до най-деликатния момент. Европа на две скорости неизбежно ще промени и вътрешнополитическата динамика в държавите от периферията. Политическите елити ще бъдат изправени пред избор: или да приемат ролята на изпълнители на решения, взети другаде, или да влязат в конфликт с центъра. И в двата случая демокрацията губи – или чрез подчинение, или чрез радикализация.

Не бива да се подценява и психологическият ефект. Европейската интеграция винаги е била разказ за напредък, за движение към обща цел. Европа на две скорости разрушава този разказ. Тя въвежда чувството за трайно изоставане, за различна категория гражданство. А когато хората се почувстват граждани втора класа, те престават да се идентифицират с общия проект.

В този контекст идеята за две скорости изглежда не просто рискована, а саморазрушителна. Тя решава краткосрочен управленски проблем, но създава дългосрочна криза на принадлежността. Европа може да стане по-бърза, но ще стане и по-крехка.

Има още един аспект, който рядко се обсъжда открито – моралният авторитет на Европейския съюз. ЕС обича да се представя като алтернатива на силовата политика, като модел за доброволно обединение. Европа на две скорости подкопава именно този образ. Тя казва на света: равенството е условно, солидарността е избирателна, а ценностите зависят от позицията в йерархията.

Това е опасно не само вътре в Европа, но и навън. Съюз, който сам узаконява неравенството си, трудно може да убеждава други региони в преимуществата на своя модел. Геополитическата тежест на ЕС не произтича само от икономиката, а от идеята, която той олицетворява. Ако тази идея бъде разколебана, Европа губи повече от време – губи смисъл.

Затова Европа на две скорости не бива да се разглежда като прагматична реформа. Тя е цивилизационен избор. Избор между трудния път на консенсуса и по-лесния път на доминацията. Историята обаче показва, че вторият път винаги води до разломи, които рано или късно излизат на повърхността.

Геополитиката на разделението и краят на европейската невинност

Когато идеята за „Европа на две скорости“ се пренесе от икономическия и институционалния език в реалната геополитика, тя разкрива истинския си смисъл. Тогава става ясно, че не става дума просто за темпове на развитие, а за различни роли в света, за различни степени на риск, отговорност и жертви. Европа на две скорости означава Европа на две съдби.

В условията на война в непосредствена близост до границите на Съюза, на разпадаща се архитектура на сигурността и на нарастващо глобално напрежение, европейските елити търсят начин да действат бързо и концентрирано. Именно тук „ядрото“ се представя като необходимост – като кръг от държави, които могат да вземат решения за отбрана, санкции, военна помощ и стратегическа автономия без дълги и мъчителни консултации.

Но това поражда фундаментален въпрос: кой ще плаща цената на тези решения и кой ще ги взема.

Европа на две скорости в геополитически план означава, че едни държави ще формулират стратегията, а други ще бъдат територията, инфраструктурата и ресурсът за нейното изпълнение. Едни ще говорят за „ценности“, други ще понасят последиците. Това не е съюзническа логика – това е логика на разпределение на риска, при която рискът почти винаги се стоварва върху периферията.

Особено показателно е, че идеята за две скорости се активира именно в момент, когато Европа е изправена пред най-сериозната си криза на сигурността от десетилетия. Това не е съвпадение. Това е признание, че общата европейска външна политика не функционира. Вместо да се търси по-дълбока политическа легитимност и общо стратегическо съгласие, се предлага съкращаване на участниците.

Тук Европа окончателно губи своята „невинност“. Проектът, който дълго време се представяше като постнационален и постсилов, започва да възпроизвежда класически модели на влияние и подчинение. Силата се концентрира, а солидарността се превръща в условна категория.

Геополитическият ефект от това е разрушителен. Държавите от периферията ще бъдат принудени да избират между лоялност и собствен интерес. Те ще бъдат подложени на натиск да следват решения, които не са формулирали, но които имат пряко отражение върху тяхната сигурност, икономика и вътрешна стабилност. Това създава скрито напрежение, което не се вижда веднага, но постепенно ерозира доверието.

Именно тук се появява опасността от двойна Европа – не само институционално, но и ментално. Ядрото ще започне да мисли себе си като „истинската Европа“, а периферията – като зона на проблеми, нестабилност и нужда от контрол. Тази психологическа граница е далеч по-опасна от всяка формална договорна клауза.

Външните играчи няма да пропуснат това. Разделена Европа е по-лесна за влияние, по-лесна за натиск и по-лесна за манипулиране. Когато Съюзът говори с различни гласове, дори ако формално твърди, че е единен, неговата тежест намалява. Две скорости означават и две линии на уязвимост.

Тук стигаме до още един неудобен въпрос – кой определя „европейския интерес“. Ако той се формулира от ядрото, то неизбежно ще отразява интересите на това ядро. Това не е морална критика, а политическа реалност. Всеки център на власт защитава първо себе си. В този смисъл Европа на две скорости не премахва националния егоизъм – тя го концентрира.

Това води до разпад на общия европейски разказ. Вместо „заедно сме по-силни“, се налага логиката „по-силните вървят напред“. Вместо солидарност – селекция. Вместо обща съдба – разделена отговорност. А когато отговорността е разделена, вината също се размива.

Най-опасното е, че този процес може да изглежда плавен и дори безболезнен в началото. Няма да има драматичен момент на разпад. Няма да има официално обявяване на „първа“ и „втора“ Европа. Всичко ще става постепенно, чрез решения, взети „в името на стабилността“. Но именно така се разпадат сложните политически конструкции – тихо, отвътре.

Европа на две скорости е опит да се управлява страхът – страхът от хаос, от несигурност, от загуба на контрол. Но управлението чрез разделение винаги произвежда повече страх, отколкото сигурност. Историята на Европа го доказва многократно.

В този смисъл геополитическата логика на двете скорости не е решение, а бягство от отговорност. Отговорността да се изгради обща политическа воля, а не удобен вътрешен елитен клуб. Отговорността да се понесе тежестта на консенсуса, а не да се елиминира несъгласието.

И тук въпросът вече не е дали Европа може да си позволи да бъде на две скорости. Въпросът е дали може да си позволи да оцелее като политическа общност, ако приеме подобно разделение за нормално.

Демокрацията под условие и точката на необратимост

В крайна сметка въпросът за „Европа на две скорости“ не опира нито до темпове на растеж, нито до институционални формули. Той опира до демокрацията като преживян опит, до усещането на гражданите, че участват в общ проект, а не в схема, проектирана другаде. Именно тук идеята, лансирана от Фридрих Мерц, разкрива най-дълбокия си проблем.

Европейският съюз и без това страда от дефицит на легитимност. Решенията често изглеждат отдалечени, процедурите – неразбираеми, а отговорността – размита. Европа на две скорости не лекува този проблем, а го институционализира. Тя превръща усещането за дистанция в структурна норма. Защото когато едни държави вземат решенията, а други ги прилагат, демокрацията престава да бъде равнопоставена.

Тук трябва да се каже нещо изключително важно: демокрацията не е само право на глас, тя е усещане за участие в съдбата. Европа на две скорости разрушава именно това усещане. Тя въвежда йерархия на принадлежността – неофициална, но реална. Някои граждани ще се чувстват в центъра на европейската история, други – в нейното подножие.

Подобна конструкция не може да бъде стабилна. Историята на Европа показва, че когато демокрацията бъде подчинена на управляемостта, когато равенството бъде жертвано в името на ефективността, резултатът винаги е криза на доверието. А кризата на доверието не се решава с още повече централизация, а с още по-голямо отчуждение.

Европа на две скорости променя и самия език на политиката. Тя превръща „ценностите“ в условие, а не в принцип. Солидарността вече не е даденост, а награда. Равнопоставеността не е основа, а цел, която може и никога да не бъде достигната. Това е опасна морална подмяна, защото превръща европейския проект от етичен в инструментален.

В този момент Европейският съюз започва да губи и външното си влияние. ЕС винаги е черпил сила от претенцията, че предлага различен модел – модел на доброволно обединение, на равни правила, на преодолени исторически разделения. Европа на две скорости подкопава този разказ. Тя изпраща послание към света, че дори вътре в Европа равенството е условно.

Има още нещо, което често се пропуска. Европа на две скорости не просто разделя държавите – тя разделя обществата вътре в тях. Ще се появят елити, ориентирани към ядрото, и общества, които усещат, че плащат цената. Тази вътрешна фрагментация ще подхранва политическа нестабилност, популизъм и радикални реакции. Това не е прогноза, а закономерност.

Така стигаме до точката на необратимост. Европа може да направи този избор и формално да оцелее като институция. Но ще престане да бъде онова, което обещаваше да бъде. От проект за обединение тя ще се превърне в система за управление на неравенството. От общност – в йерархия. От политически съюз – във функционален механизъм.

Истинският въпрос вече не е дали Европа може да си позволи да бъде на две скорости. Истинският въпрос е дали Европа може да си позволи да се откаже от самата идея за равнопоставеност, без да загуби смисъла си. Защото съюз, който приема неравенството като структурен принцип, рано или късно губи и лоялността, и бъдещето си.

Европа е преживявала кризи, разделения и трансформации. Но винаги най-опасните моменти са били онези, в които елитите са избирали удобството пред доверието. Европа на две скорости е точно такъв избор. Той може да изглежда рационален днес, но утре ще се окаже началото на дълъг разпад, който няма да бъде отбелязан с фанфари, а с тиха загуба на принадлежност.

И тогава въпросът няма да бъде колко бързо се движи Европа, а накъде и за кого.