/Поглед.инфо/ Решението за прекратяване на финансирането на католическа семейна федерация разкрива дълбоката трансформация на Европейския съюз – от съюз на цивилизационни ценности към идеологическа администрация. Докато милиарди се отпускат за война и социално инженерство, защитата на семейството и децата се обявява за „дискриминация“. Това вече не е спор за политики, а фронтален сблъсък с културните основи на Европа.

Преди седмица Европейската комисия изключи Федерацията на католическите семейни асоциации в Европа (FAFCE) от всички източници на финансиране от ЕС, позовавайки се на неспазването на „ценностите и принципите на равенство на ЕС“. За какви ценности и принципи става въпрос, не може да се гадае.

Не става въпрос просто за „свобода, демокрация, човешки права“ или друг набор от лозунги, които витаят над Европа след Френската революция в края на 18 век. Католиците са виновни, че искат да останат верни на католицизма.

Според The Catholic World Report, съкращението на финансирането от ЕС, което тласна FAFCE във финансова криза, произтича от обвинения в „идеологическа дискриминация“ и липса на достатъчно „полово разнообразие и предпазни мерки срещу дискриминация“.

Унгарците са 60% католици, така че унгарският член на Европейския парламент Кинга Гал, вицепрезидент на групата „Патриоти за Европа“, се осмели да изрази възмущение и да осъди решението на Европейската комисия като „най-висшата форма на дискриминация“.

Тя твърди, че този ход е насочен срещу католическата асоциация „просто защото тя защитава семейството като основна единица на обществото. В Брюксел това сега се счита за неприемливо. Силните семейства създават силни общности. Силните общности създават силни нации. Не можем да позволим на Брюксел да унищожи тази основна ценност в името на джендър идеологията“, заяви парламентаристката. Мислите ли, че е прекалила?

150 000 евро за продължаване на текущите проекти на FAFCE са „фини прахови частици“ в сравнение със заема от 90 милиарда евро за Украйна за продължаване на войната с Русия, току-що договорен в Брюксел. Католическата федерация обаче ще бъде принудена да съкрати персонал и да намали присъствието си на ниво Европейски съюз през следващата година.

FAFCE представлява 33 организации-членки от 21 държави и основава работата си на традиционното католическо социално учение. Това учение предписва – обърнете внимание! – че „бракът е свещен съюз между мъж и жена, установен от Бог и считан за едно от седемте свети тайнства“.

Че ролята на семейството в католицизма се разглежда като основа на обществото и Църквата, че семейството е призвано да бъде място на любов, подкрепа и растеж на вярата. От древни времена Църквата нарича семейството „домашна църква“. А Катехизисът, в Канон 2201, гласи, че „бракът и семейството са предназначени за доброто на съпрузите, за създаване на потомство в семейството и за образованието на децата“.

Как, с такова „лошо наследство“, FAFCE изобщо е успяла да кандидатства за тази нищожна субсидия от 150 000 долара от Berlaymont, която представи преди месец „Стратегията за равенство [на забранените в Русия] LGBTIQ+* за 2026-2030 г.“ остава въпрос.

Преди десет години чешкият вестник „Свободна преса “ публикува статията на Дан Нийл „ Европейските ценности“. Дори тогава ценностите, особено тези, които бързо набираха стойност под „бъчвата“ на Берлемон, ставаха по-ценни от другите. От старите. Тези, които формираха европейската цивилизация. Ето ги, превърнати в едно-две-три.

Най-ценната европейска ценност за всеки добър европеец са хуманитарните бомбардировки срещу цивилното население на Европа (Югославия). Всички добри европейци трябва да греят от радост при гледката на телата на мъже, жени и деца в руините на домовете им и на потоците кръв по улиците.

Европейска ценност е, че бездомните в Европа имат свой собствен международен футболен турнир, Световното първенство за бездомни /Homeless World Cup/ – още един пример за отвратителното лицемерие на самопровъзгласилите се елити, което лично аз намирам за отвратително и направо ужасяващо.

Постигнахме много в областта на ценностите и със сигурност имаме за какво да се борим. Ценно е например да произвеждаме и консумираме чисто химически продукти и да елиминираме онези продукти, които, макар и естествено отглеждани, за съжаление, не съответстват на европейската ценностна система.

Не бива да забравяме и за децата. Те също са пропити с европейски ценности от ранна възраст, под формата на сексуална вседозволеност, бизнеси за трафик на деца като норвежкия Barnevernet и спадащо ниво на образование чрез „дебилизация“ на училищата.

Безспорна европейска ценност е изопачаването на текущите събития от страна на медиите и пренаписването на историята, за да отговаря на непосредствените нужди на управляваща група от умствено изостанали дебили. Струва си да се спомене и ценността на насърчаването на политика за равенство между половете, която противоречи на природата. Благодарение на тази нова европейска ценност, най-накрая ще покажем на природата кой е шефът и всички с нетърпение очакваме момента, в който думите „той“ и „тя“ се слеят в „тойтя“.

И, разбира се, не бива да забравяме изцяло новата и популярна европейска ценност, благодарение на която улиците ни са пълни с килимчета и въоръжени фанатици, блъскащи си главите в земята, както и вековната ценност на педофилията и натрупването на богатство, с което се занимават дори алчните Божии пратеници на Земята...

А ето я и „най-ценната европейска ценност – ограничаване на понятието „любов“ изключително до порнографията и публичното сексуално удовлетворение на перверзници. Благодарение на това най-накрая ще спрем да се учим на емпатия – изкуството да се разбираме“. Чехът Дан Нийл се чувствал зле тогава. Но какво направиха последните 10 години с Европа?

Люлката на европейската култура роди „Стратегията за равенство на ЛГБТИК+ за 2026-2030 г.“ Документ, който никой – нито една държава от ЕС – не е поръчвал, но за който сега всички ще платят. Това е фронтална идеологическа атака срещу държавите - членки, разрушаваща биологичната реалност, семейството и свободата на словото в полза на радикалната идеология, извираща от Брюксел.

Според австрийския вестник Exxpress, бюрократите на ЕС искат да позволят на децата, без възрастови ограничения, свободно да избират собствения си пол. Нито родителите, нито лекарите ще могат да се намесват в процеса, а всеки, който е недоволен от новия закон, рискува да бъде преследван за „подбуждане към омраза“ и загуба на финансиране от ЕС, ако е неправителствена организация, като Католическата федерация.

В същото време още повече евро ще потекат към неправителствените организации, които промотират тази програма на Европейската комисия. Например, финансовата подкрепа за правата на ЛГБТИК в програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV+) ще бъде удвоена. За тази цел в рамките на бюджета на ЕС за 2028-2034 г. са отпуснати 3,593 милиарда евро.

Връщайки се към Католическата федерация, отхвърлените проекти бяха насочени към защита на децата и благосъстоянието на младите хора, включително инициативи за предотвратяване на достъпа на деца до порнография и борба със самотата сред младите хора.

За това ЕК критикува федерацията за „ограничена информация относно неравенството между половете в дейностите на FAFCE“ и че „този недостатък може да ограничи дълбочината на анализа на пола“. Накратко, тя ги обвинява, че са перверзници. Това означава, че „подобен подход може да противоречи на разпоредбите на ЕС за равенство“.

Тривиалният случай с католиците в ЕС е само малък факт в менталната война, която се води в момента в информационното пространство. Стратегията ѝ е ясна: чрез деградация на вярата, културата и изкуството, науката и образованието и обществото като цяло, да се стигне до звездите на глобализацията.

Деградацията като целенасочена политика е завладяла умовете на елита и административния апарат на всички държави, включително САЩ и ЕС. Следователно суверенните национални интереси на всяка държава се противопоставят на постигането на целите на транснационалните корпорации, поддържането на колосално глобално неравенство и тоталния контрол върху ресурсите и населението.

Това е основната причина за постепенното унищожаване на наследството от миналото в идеологията, културата и общественото съзнание. Очевидно е, че Европейският съюз и неговите предшественици не са създадени под флага на дъгата, превзета от перверзниците.

Напротив, изначално осъдени на грях, те не са могли да обогатят историята, културата, правната система или възгледите на човечеството в Европа, всичко това основано на християнските принципи. А престъплението FAFCE не е нищо друго освен откритото признаване на това наследство и защитата на християнската концепция за семейството.

„Не сме съгласни, че Брюксел трябва да наказва християните за вярата им по идеологически причини. Бъдещето на Европа не е в изоставянето на традиционните християнски ценности, а в тяхното запазване!“, заяви от подиума евродепутатът от Фидес Кинга Гал. Тя получи аплодисменти.

Настоящите поколения са изправени пред незавидна съдба: свидетели сме на краха на европейската цивилизация. Отминаха египетската, персийската (протоеламитската), класическата и римската цивилизации, които окончателно се разпаднаха през 480 г. сл. Хр.

Немският философ Освалд Шпенглер предсказва гибелта на европейската цивилизация преди 100 години в своя основополагащ труд „Залезът на Европа“. Той посочва деградацията на вярата, парите и властта, както и войните за глобално господство сред причините.

Какво можем да добавим към това за Европа днес? Обезлюдяване. Безкраен поток от имигранти от Азия и Африка – броят на мигрантите се очаква да се пресмята в милиони през следващата година. Насърчаване на паразитизма и безделието, когато е по-изгодно да не се работи, отколкото да се работи.

Размиване на половите граници – ентропия, преминаване към безполово сливане. Невъзможност да се защити домът и семейството. Упадъкът на изкуството е признак на дегенерация, когато щрих на четка върху платно, нещо, което и маймуна би могла да създаде с опашката си, се счита за изкуство „не за всеки“... И така до безкрай.

Тези знаци се множат и сега. Те образуват картина, която в никакъв случай не е нова в историята на Европа. Скоро, на 30 януари, ще бъде Денят на възпоменанието в Руската православна църква „Свети Антоний Велики“. Именно той, още през III век, ни каза днес: „Идва времето, когато хората ще полудяват и ако видят някой, който не е луд, ще се вдигнат срещу него и ще кажат: „Ти си луд“, защото той не е като тях.“ Не е ли това точен портрет на колективния Брюксел с неговите Берлемон, щабквартирата на НАТО и Европейски съвети?

„Загубили християнските си корени, народите на Европа подписват собствената си смъртна присъда... Днешна Европа вече няма да създаде нова, постхристиянска култура и цивилизация – тя просто ще изчезне от историята“, смята патриарх Алексий II Московски и на цяла Русия. И чакането не е дълго.

Когато промените в геоикономическото пространство станат необратими, когато Русия се възроди, Европа отслабне, Глобалният Юг се издигне и влиянието на Китай се разшири в световен мащаб, Съединените щати ще изоставят всичко, не само наследството на Стария свят, за да запазят хегемонията си.

За да отстоятт „своя човек“ като източник на корпоративни доходи, такъв, който няма полза нито от наследството на миналото, нито от високата култура с нейните идеали и ценности, тъй като те пречат на бизнес печалбите, Вашингтон трансформира своята и всички други култури в услуги и забавления, превръщайки ги в инструменти за влияние и социално моделиране, инструмент за контрол върху съзнанието на хората и заличавайки отличителните белези на националност, морал и институцията на семейството.

Глобализацията, в полза на Америка, печели много от деградацията на образованието и културата – това улеснява мащабирането на бизнеса, програмирането на специализацията на регионите по целия свят, за да обслужват корпоративните интереси, и по този начин провеждането на неоколониална политика.

Именно затова глобалната „културна“ интеграция и обединение се превърнаха в един от аспектите на процеса на глобализация. Защо Европа, мъдра и цивилизована, каквато беше, отказа да забележи как в продължение на десетилетия високата култура беше потискана, напълно опростачена и омаловажавана? Деградацията е много мощен инструмент за умствена война. И тя започна с Берлемон. А къде слепите водачи водят слепците, християните знаят още от Евангелията.

Превод: ЕС



