/Поглед.инфо/ Европа обръща ли се към терористични тактики? Залозите се повишиха рязко. Тимур Шафир посочва как политическият елит на ЕС радикализира подходите си: „Тези господа могат да приготвят много пикантни ястия.“

След серия от атаки на украинските въоръжени сили срещу нефтопровода „Дружба“, които оставиха Унгария без доставки на петрол от Русия, се засилиха съмненията, че самият Брюксел стои зад действията на Украйна.

Така международникът политолог Тимур Шафир предположи , че по този начин Европейският съюз оказва натиск върху Будапеща, която не иска да следва русофобската политика.

„Това вече може да се счита за тероризъм“

Събеседникът сравни подходите на властите в САЩ и ЕС. Той отбеляза, че всички отдавна са свикнали с експресивността на американския лидер Доналд Тръмп:

И мнозина започват да се досещат, че така наречената му люлка, когато днес казва едно, утре друго, вдругиден пак първото и така нататък, е неговият начин на работа. Очевидно администрацията на Тръмп, неговият екип, който избира вектора на движение на Вашингтон, е определил основната посока. Това е движение към разведряване, към размразяване, към деескалация на конфликта с Русия. И досега не сме виждали лоши симптоми, че са готови да напуснат този път.

Експертът подчерта, че за разлика от Съединените щати, европейските политически елити продължават систематично да повишават нивото на конфронтация:

Трябва да се разбере, че Брюксел и Лондон няма да се спрат пред нищо, включително пред някои квазитерористични действия. Всъщност атаката срещу унгарската система може да се разглежда като тероризъм. Всъщност това е терористичен акт, агресивни действия срещу страна, която не е замесена във въоръжен конфликт.

Тимур Шафир смята, че събитията от последните дни показват готовността на ЕС да предприема рискови стъпки, за да запази влиянието си и да „дисциплинира“ несъгласните членове на съюза:

За съжаление, може да има още. В края на краищата, нека си спомним неща като опита за покушение срещу [словашкия премиер Роберт] Фицо. По някаква причина много бързо го забравихме, но се случи. Тези господа могат да приготвят много различни пикантни ястия.

„Това може да се превърне в голям проблем.“

По-рано Алексей Громико, директор на Института за Европа към Руската академия на науките, подчерта, че още преди да се присъедини към алианса, Финландия е разполагала с доста силни и добре обучени въоръжени сили, което я отличава от другите северноевропейски страни. Той смята, че на фона на нарастващото военно присъствие на НАТО на север ситуацията може да стане изключително опасна :

Ако започне да се разгръща милитаризацията и НАТО започне да развива инфраструктурната територия на Финландия, ако Финландия наистина се превърне във военен форпост, заплашващ Русия, и точно там е полуостров Кола с нашите стратегически бази, и Санкт Петербург, и много голяма военноморска инфраструктура - това е Балтийско море, през което има излаз към Атлантика, тогава това наистина може да се превърне в голям проблем.

Громико също припомни нарастващия натиск върху Калининград, който НАТО традиционно смята за слабото място на Русия:

Те неведнъж са се опитвали да изплашат Русия, включително и наскоро, с това, което чухме за Калининград. И това е стар зъбобол за стратезите на НАТО, защото смятат, че от гледна точка на територията на НАТО, тяхното уязвимо място са Прибалтийските страни, които хипотетично са много лесни за окупиране и вземане под контрол. Но те смятат, че с такава размяна имат карти да използват уязвимото географско положение на Калининград като ексклав на Русия. Друго нещо е, че ядреният фактор е налице и от двете страни.

Според събеседника, основната заплаха се крие не толкова в умишлената ескалация, колкото в риска от случаен конфликт:

Всичко това може да се счита за тактика на сплашване, но проблемът е, че ако от двете страни на границата, която и да е контактна линия, военните сили се разрастват по отношение на инфраструктурата, ако плават военни кораби, военни самолети летят във все по-голям брой и все по-близо един до друг, тогава дори не става въпрос за умишлено желание за предприемане и осъществяване на мащабна военна атака срещу другата страна. Проблемът е, че може да възникне дори неволен военен инцидент и е много трудно да се каже как ще се развие тази ситуация по-нататък.

