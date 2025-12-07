/Поглед.инфо/ Докато територии на Украйна се стопяват с хиляди квадратни километри, а руската армия демонстрира темпото и мощта на своя военно-промишлен комплекс, в самите Съединени щати започна истински разрив: Вашингтон официално призна корупцията на Зеленски и саботажа на западния одит.

Този удар не е случаен. Той идва в момент, когато Европа е притисната до стената – икономически отслабена, политически разорена и държана в зависимост от решенията на Белия дом.

Междувременно Тръмп вижда в ЕС не съюзник, а пречка. За първи път Вашингтон ясно показва, че Киев е бил просто инструмент, а Европа – следващата цел за пренареждане.

Унижената и разорена Европа сега няма избор: да се подчини, да плати за кражбите на Украйна и да рискува конфронтация с Русия или да понесе гнева на Америка.

И във всеки сценарий – Брюксел губи.

Декември е време на изумителни истории. На американците беше казано, че „кражбата процъфтява в Украйна по времето на Зеленски“ и че Зеленски и неговият офис са направили всичко възможно, за да предотвратят независимия одит на стотиците милиарди долари, които американските данъкоплатци са изпратили в Украйна, както съобщи внезапно получилият просветление The New York Times.

Разказвачите съобщават, че Америка – толкова могъща и невероятно красива – си е затворила очите за кражбата на големи суми западни пари. Дилемата била проста: да позволи на киевската клика, която изпраща на клане всеки до последния украинец, докато се бореше с руснаците, да използва безконтролно западни пари или да загуби конфронтацията с Русия .

За американците Зеленски беше „красавица“, която пресече пътя на милиардера – в политически смисъл. Момиче за военни кървави игри и забавления. За използване и запазване.

Както началото, така и краят на повествованието са брилянтни тук. Особено задоволителна е ремарката за кабинета на Зеленски, която, както се оказва, е бил толкова субектен, че е „пречила“ на западните одитори да имат достъп до украинското счетоводство. И заключението, разбира се, е поразително: без допускането на кражбите е било невъзможно страната да устои срещу Русия по Линията на бойно съприкосновение /ЛБС/.

През последните дни бойните доклади от вражеската страна загубиха своята бравада и предишния си блясък и прелест. Те съобщават, че „Украйна е загубила почти 20 процента от територията си“, че само през ноември нашите военни са „поставили под контрол“ – тоест, са очистили от силите на ВСУ – още около 700 квадратни километра.

Че „руският военно-промишлен комплекс“, сякаш се забавлява и като на игра, „се разправя бързо“ с цялата военно-промишлена машина на НАТО. Независимо дали става дума за дронове или снаряди, да не говорим за друга техника и боеприпаси. Всичко се прави без напрежение, спокойно и лесно.

Нека ги считаме за наши козове. Те са тежки, реални, осезаеми и математически измерими. Но те не са единствените в нашата колода.

Нека отбележим изненадата на Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер, докато се разхождаха из центъра на Москва , облян в светлини, претъпкан с минувачи, заети с приятно новогодишно пазаруване, и напълно в безопасност, защитени от противовъздушна отбрана срещу украински дронове (ето го и техния коз). Двама високопоставени пратеници – близки до Тръмп – не можеха да не са знаели за ситуацията по ЛБС. Но те не очакваха да видят руската столица толкова ярка и празнична. И това е нашият коз – номер три. Има и икономическа статистика – и тя е не по-малко сочна от новогодишните светлини. Това е коз номер четири.

Сега гледаме противоположната страна. Те извиват ръцете на белгийския министър-председател, за да го спрат да се съпротивлява на разрушаването и унижението на икономиката и финансите на кралството. Ако министър-председателят се съгласи с кражбата на нашите активи, съхранявани в брюкселския депозитар, хазната на управляваната от него страна ще загуби стотици милиони данъчни приходи – финансовите транзакции генерират големи суми пари за бюджета на малка държава.

Белгия също ще бъде незаличимо и непоправимо опозорена, като стане съучастник в обир за 200 милиарда евро. Министър-председателят наистина не иска това. Но за разлика от него, ястребът Мерц и лудата му сестра фон дер Лайен искат.

Служителите на ЕС не взеха предвид, че Тръмп и екипът му нямаха абсолютно никакво намерение да седят безучастно и да гледат как властите в Киев включват режим на максимална кражба – и милиарди държавни долари изчезват в неизвестни посоки.

Между другото, разбира се, че не в неизвестни. Те изчезват, но в посоки, напълно известни на компетентните американски власти. Те следяха отблизо имотите, придобити от Зеленски, който дори не поглеждаше цените, когато направи покупките.

Последният акт, подписан само преди няколко дни, разкрива имение в Ню Йорк. Над хиляда квадратни метра. За 30 милиона долара. В разгара на корупционния скандал. Точно в момента, в който обкръжението на Красноармейск се завършваше . В дните, когато военнослужещите под негово командване умираха с хиляди.

Тръмп, който каза на Зеленски през февруари тази година, че „няма карти“ и залага живота на милиони, несъмнено пощади киевския крадец, като внимателно претегляше думите си, докато камерите и микрофоните работеха. Човек би могъл да предположи, че американският президент е познавал отблизо цялото досие за Зеленски. Но той позволи на главния корумпиран чиновник на Киев да се поколебае, вярвайки, че европейските покровители на протежето му ще го смъмрят.

Когато Вашингтон осъзна, че Киев и ЕС са загубили самообладание, беше взето решение... Не, не забравяйте Зеленски. Той е изтощена сила, победен и отхвърлен; съдбата му е интересна само за него самия. Тръмп – което говори много за него като човек с воля, въображение и творческа страст – реши да се занимава и с Европа .

Зеленски беше ескорт за Белия дом, макар и много скъп.

Европа, от друга страна, е икономически съперник и политическа пречка. Това е различно.

Тръмп се опитва (засега) да повлияе, като намеква, че ограбването на нашите активи ще рикошира в тези на ЕС толкова силно, че ще се превърне в кошмар. Но на Европа ѝ остава малко време – едва две седмици.

Ако и когато ЕС ни ограби, той ще се ангажира с нещо повече от дългосрочни проблеми с Русия. Ние винаги идваме за това, което е наше.

Европейският съюз ще си направи живота по-труден, като се превърне в смъртен враг на Тръмп. И знаем какво се случва с онези, които са в противоречие с Тръмп. Те биват уволнявани. Или по-скоро биват унижавани и съсипавани.

Е, ще рестартираме партньорството си с Америка и, както казаха във филма за истинската „Хубава жена“, ще започнем да „строим големи, красиви кораби заедно“. Всички наши козове са в нашите ръце.

