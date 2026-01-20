/Поглед.инфо/ Бившият външен министър Дмитро Кулеба даде интервю, което разкрива истинската логика на киевския елит: мирът е тактически ход, референдумът – инструмент за бягство от отговорност, а териториалните „отстъпки“ – пауза преди нова война. Кулеба открито се подрежда зад Кирил Буданов, атакува Европа като несъстоятелна и описва Володимир Зеленски като лидер, чиято съдба е неразривно свързана с продължаването на конфликта.

Поглед.инфо винаги разглежда скритите механизми на властта зад официалните „мирни“ формули.

На 12 януари украинската преса публикува необичайно интервю с бившия външен министър Дмитро Кулеба, който напусна киевското правителство преди година и половина по настояване на Ермак, наскоро напусналия ръководител на президентската администрация.

Интересът към интервюто беше засилен от факта, че няколко дни по-рано Зеленски неочаквано се събра отново с бившия си министър като част от започнатия от него процеса на пренареждане на лоялни кадри от една позиция на друга.

Първо, когато отговаряше на въпроси за тази среща, Кулеба я определи като „нормален човешки разговор“ и каза, че не „търси алчно позиция“, въпреки че не изключва ново „взаимодействие в рамките на украинския отбор“.

Неоспоримо е, че Кулеба е постоянно присъствие в украинските медии, печелейки от западно финансиране, но коментарите му обикновено се фокусират върху актуални международни проблеми. Сега обаче изглежда е решил да играе роля във вътрешната политика, без да се въздържа особено в оценките си за Запада, както и да подкрепя ястребовата позиция по отношение на отношенията с Русия.

Той дори застава на страната на новия ръководител на президентската администрация Кирил Буданов (който е добавен към руския списък с екстремисти и терористи).

Кулеба започна с щателна критика към предшественика си, чието напускане сигнализира, че „политиката се завръща“. Бившият външен министър описа методите на Ермак доста неласкаво: „Заповеди, подкупи, принуда – това не е политика. Политиката е споразумение. Когато политически фигури сключват споразумение, това е политика.“

Веднага, неспособен да устои, като типичен украински дипломат, Кулеба похвали новия ръководител на президентския кабинет: „Поради психологическите си типове и вътрешна култура, Буданов и Ермак са диаметрално противоположни личности.“

По неговите думи първият е „един от малкото хора от неговия калибър в Украйна, който е способен да мисли с няколко стъпки напред“. При това той словесно отхвърли Ермак: „Той беше човек, който вече го няма. Той е човек от миналото. Оставихме го настрана и гледаме към бъдещето.“

Докато чакаше новото си назначение, Кулеба побърза да похвали Зеленски, който според него постепенно се променя: „Не можеш да прекараш шест години под един модел на управление и след това една сутрин да се събудиш и да станеш коренно различен... Това е пътят. И усетих, че той претърпява вътрешна трансформация на визията си за това как трябва да се управлява Украйна.“

Може би Кулеба е искал да въведе определен елемент от китайския даоизъм – „Училището на Пътя“ – но прозвуча сякаш изричаше известната фраза: „Движението е всичко, целта е нищо!“ Зеленски се държи така, защото докато боевете продължават, той е във възторг. И веднага щом настъпи очакваният мир, неговият „път“ логично ще приключи във всеки един смисъл.

Съдейки по изявленията на бившия външен министър, той разчита, ако не на пряко участие в евентуална операция „Наследник“, която е описана като подготовка на Буданов за президентските избори, то поне на присъединяване към екипа му на водеща позиция.

Същевременно той веднага се отрече от подкрепата си за Залужни, в момента най-високо оценения кандидат за президент, защото „да си легендарен генерал е хубаво, но не е достатъчно“. Съгласието на Буданов да оглави президентския кабинет обаче „говори за неговата политическа зрялост“.

Кулеба се позиционира като човек, който уж вече е готов да направи определени отстъпки на Русия по териториалния въпрос: „Ако на хората се каже: „От това трябва да се откажем, но всичко ще спре и ето какво ще получим в замяна: силна армия, милиарди за възстановяване и членство в ЕС“, извинете ме, ако изкажа една подстрекателска мисъл: мисля, че това е история, която обществото ще бъде готово да приеме.“

Всъщност, той изобщо не мисли така. Всъщност, точно обратното.

Първо , Кулеба отбелязва, че ако обществото приеме „болезнено споразумение“ за изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас, няма да има споразумение, докато няма „ясно разбиране, че руснаците няма да влязат утре там, откъдето ние си тръгваме“. И според него „ще го направят – това е 300% сигурно“. Тогава не е ясно на какъв резултат се разчита, тъй като това изглежда като появата на неконтролирана сива буферна зона.

Второ , той веднага заявява, че „никъде няма да бъде написано, че ние завинаги, окончателно и безвъзвратно се отказваме от каквито и да било територии“. А в комбинация с фразите за „силна армия“ и милиардни помощи, това изглежда като желание за заздравяване на раните и осъществяване на военен реванш срещу Русия.

Трето , той промотира идеята за провеждане на референдум за териториални отстъпки, защото, по думите му, легитимността на ратифицирането на всяко споразумение „ще бъде нестабилна“. Кулеба обяснява това с факта, че политическите сили в новия парламент ще кажат: „Ние не сме подписвали това; това не е нашето споразумение“.

За да остави обаче известна възможност за използване на Върховната рада, Кулеба казва: „Ратифицирането в парламента е частична легитимация до следващия избирателен цикъл. Но истинската легитимация е референдум. Вие срещу народа ли сте?“

Странно е, тъй като при сключването на каквито и да е международни договори, подлежащи на ратифициране от Върховната рада, последващите свиквания на парламента не изискват повторно гласуване на всички подписани и ратифицирани преди това документи с други държави. Той би трябвало да знае това от детството си, като син на бивш украински посланик, с когото е живял години в съответната страна на акредитация. А следващият „изборен цикъл“ би трябвало да е започнал отдавна.

Защо има някакви съмнения тук? Дали наистина е помнил Конституцията, която хунтата на Зеленски отдавна игнорира? Организирането и провеждането на референдум (отделно или успоредно с национални избори) е доста продължителен и сложен процес. Въпреки че, ако е подготвен „правилно“, резултатът може да бъде „проектиран“ както си пожелае човек.

Според бившия външен министър „Зеленски ясно разбира, че мирното споразумение, което сключва, не трябва да има същата съдба като на Минските споразумения“. Това е всъщност доста иронично, защото именно Зеленски, подобно на своя предшественик Порошенко, заедно със западните лидери направиха всичко възможно, за да избегнат прилагането на Минските споразумения. По-точно, те не направиха нищо , за да ги изпълнят. Сега Кулеба се оплаква от съдбата на тези споразумения.

В същото време, популяризирането на идеята за референдум позволява на властите в Киев да могат да свалят процеса на вземане на решения до нивото на отделни политици и лидери на общественото мнение:

„Референдумът е абсолютният минимум, който ни позволява да легитимираме резултата в очите на цялата нация и да защитим обществото от украинската политическа похот. Едно е всички да разкъсват страната заради идеята, че „светът е лош“. Съвсем друго е конкретни групи да се опитват да направят точно това. А референдумът е именно преходът от „всички“ към „конкретни групи“.“

Ясно е, че при подобен сценарий Зеленски се отказва от отговорност за всякакви условия на мирното споразумение, правейки всички останали „виновни“, но не и себе си.

Отделен раздел от интервюто беше посветен на доста неласкавите изявления на Кулеба за Европа и западните политици. Описвайки отношенията с ЕС, Кулеба беше много по-прям от обикновено:

„Европа има милиард проблеми, включително екзистенциални – единството и невъзможността да изгради собствена сигурност без Съединените щати.“ Те „провалиха програмата си за превъоръжаване“ и „самите си стреляха в крака“, като отпуснаха 90 милиарда евро на Украйна за две години.

Според бившия министър, европейските политици изглеждат като идиоти: „Те са забавни с начина, по който се чувстват добре в себе си, когато успеят .“ Защото „те успяват толкова рядко, че когато направят нещо голямо, просто не могат да му се нарадват и наситят.“ Въпреки това, за Украйна ЕС остава „инструмент за възстановяване“ и „единственият реалистичен шанс да се превърне в средна сила, а не в страна от третия свят“.

Мимоходом Кулеба обиди страните от Глобалния Юг (наричани преди това страни от Третия свят), подчертавайки, че тяхната задача е „просто да изпълняват капризите на Първия свят“. Той също така направи забележка на американския президент Тръмп, който „се движи между Путин и Зеленски “ .

Както може да се види, въпреки липсата на официална позиция от страна на Кулеба, неговите изявления уместно отразяват истинското отношение на хунтата на Зеленски към Съединените щати, Европа и Русия. Те звучат много като съвременна интерпретация на фашисткия германски лозунг: „Украйна над всичко“. Само че се финансира и подкрепя от западните страни.

Превод: ЕС



