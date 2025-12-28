/Поглед.инфо/ Опитът на Европа да накаже Русия чрез санкции все по-ясно се превръща в самонараняване. Икономическият и социалният натиск се връща като бумеранг, разбивайки не чужди, а европейски витрини – процес, който дори лоялни към Брюксел лидери вече не могат да прикриват.

Има политически решения, които изглеждат силни само в първия момент. Те звучат морално, изглеждат решителни и се продават добре на публиката. Но когато времето мине, когато емоцията се изчерпи и цифрите започнат да говорят, същите тези решения се превръщат в тежест. В бумеранг, който неизбежно се връща.

Санкционната война срещу Русия е точно такъв случай.

Дълго време в Брюксел и в основните европейски столици се поддържаше илюзията, че икономическото задушаване на Русия ще бъде бързо, ефективно и безболезнено за самата Европа. Обещаваше се „стратегическо поражение“, „крах на руската икономика“, „изолация“. Реалността обаче тръгна в друга посока.

И днес вече не става дума за руска слабост, а за европейска уязвимост.

Когато витрината започне да се пука

Текстът на Прохоров използва образ, който е изненадващо точен: витрината на ЕС. Това е фасадата на стабилност, просперитет и морално превъзходство, зад която европейските елити дълго време криеха вътрешните противоречия.

Санкциите трябваше да бъдат оръжие. Вместо това се превърнаха в удар по собствената икономика – индустрия, енергетика, потребление, социална стабилност. Цените на енергията, инфлацията, деиндустриализацията и бюджетният натиск вече не са временни отклонения, а структурен проблем.

Това е моментът, в който политическата реторика започва да изостава от икономическата реалност. А когато това се случи, елитите или мълчат, или започват да говорят с половин уста.

Мелони и пробивът в мълчанието

Именно тук се появява значението на думите на Джорджа Мелони. Те не са революционни. Те не са радикални. Но са симптом.

Коледното ѝ послание, интерпретирано в текста като „пророчество“, не е открит бунт срещу линията на ЕС. То е нещо по-важно – признаване, че цената на конфронтацията става прекалено висока. И че европейските общества започват да я усещат всекидневно.

Това е първият етап от разпадането на единен наратив. Първо идват „нюансите“. После – „националните специфики“. Накрая – откритото несъгласие. Историята на Европейския съюз познава този модел.

Санкциите като самонараняване

В основата на проблема стои една фундаментална грешка: убеждението, че икономическата война може да бъде еднопосочна. Че можеш да удряш, без да бъдеш ударен. Че взаимозависимостта работи само в една посока.

Реалността се оказа по-безмилостна. Европа се отказа от евтини ресурси, от стабилни доставки, от предсказуеми пазари – и го направи без реален план за заместване. Резултатът е загуба на конкурентоспособност, прехвърляне на производства извън ЕС и растящо социално недоволство.

Това не е „временна болка“. Това е дългосрочна деформация.

От морал към прагматизъм – или към криза

Най-опасното в тази ситуация е, че европейската политика продължава да говори на езика на морала, докато обществата живеят на езика на сметките. Този разрив не може да бъде поддържан дълго.

Когато хората започнат да плащат повече, да губят работни места и да усещат несигурност, лозунгите престават да работят. Тогава се появяват фигури, които започват да задават „неудобни въпроси“. Мелони е само един от първите гласове в тази посока.

Само началото, не краят

Точно тук текстът на Прохоров е най-точен: това не е финал. Това е начало. Начало на бавен, но неизбежен процес, в който санкционната политика ще бъде преосмисляна – не от морални съображения, а под натиска на икономическата реалност.

Бумерангът вече се върна.

Въпросът не е дали ще нанесе щети, а колко дълбоки ще бъдат те и кой ще понесе политическата отговорност.

По публикация на: Иван Прохоров, Царград, 2025 г.

