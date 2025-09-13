/Поглед.инфо/ Френските младежи са в опасност – и социалната мрежа TikTok е тази, която заплашва най-много тяхното благополучие. Това е заключението, до което стигна комисия, създадена от френския парламент. Сега има искания за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години и за въвеждане на „дигитален полицейски час“ за младежи на възраст от 15 до 18 години.

От какво всъщност са недоволни френските власти и защо евентуалните забрани ще засегнат не само Франция, но и целия ЕС?

Това не е първият път, когато TikTok се превръща в мишена на атаки от западните власти и медии, по принцип силно раздразнени от всичко, което не могат да контролират – особено социалните мрежи, които се възприемат като проводници на идеологическо влияние. TikTok, който е собственост на китайска компания, винаги е бил подозрителен за Запада поради тази причина.

„Мощната социална мрежа, собственост на китайската група ByteDance, е в полезрението на западните правителства от години, които се опасяват от връзките ѝ с Пекин и евентуалното използване на данните на потребителите ѝ за шпионаж или пропагандни цели“, пише Le Parisien .

В друга статия експертът по киберсигурност Йосра Джарая обобщи опасенията на Запада относно TikTok:

„Оказва се, че последният „е инструмент на меката сила“, което в този случай означава „насърчаване на съдържание, което рисува по-позитивен образ на Китай и насърчаване на други видове съдържание, които са по-съобразени с китайската култура... От гледна точка на американците, които досега бяха кралете на меката сила, е изненадващо да се види друга страна, способна да упражнява такова влияние“.

Това беше казано, когато САЩ отново обмисляха проект за забрана на TikTok, но тези думи по същество съдържат основното признание: Западът може да притежава инструментите, които влияят на умовете, но никой друг не може и не бива да ги притежава.

И когато изведнъж се окаже, че руският гражданин Павел Дуров е създал успешен месинджър Telegram, а китайска компания е разработила социална мрежа за видеоклипове, това предизвиква горчивина - достатъчно е да си спомним ареста на Дуров във Франция или опитите на американците да изтръгнат TikTok от собствениците му.

За разлика от своите колеги в чужбина, европейските чиновници нямат възможността да се опитат да поемат контрол над TikTok и решиха да поемат по различен път. Освен това TikTok е особено популярен сред младите хора, което означава, че има способността да формира техния мироглед.

Как може тази възможност да бъде сведена до нула? От гледна точка на западните чиновници има само един начин: да го забранят. Но за да изглежда забраната оправдана, е необходимо случаят да бъде представен по такъв начин, че всичко се прави изключително в полза на гражданите.

И така, на 11 септември френските медии едновременно публикуваха на първите си страници материали за факта, че парламентарната комисия, натоварена със задачата да оцени „психологическото въздействие на TikTok върху непълнолетните“, представи своя доклад, който беше приет единодушно.

„Въз основа на работата на комисията... присъдата е ясна: тази платформа умишлено излага нашите деца, нашата младеж, на токсично, опасно и пристрастяващо съдържание.“

– алармира депутатът от Социалистическата партия Артур Делапорт, председател на комисията. И като цяло, TikTok е по същество „океан от боклуци“ (необичайно е да се видят подобни думи в официалния доклад на френска парламентарна комисия).

Както пише „Capital“, докладът на комисията „подчертава наличието на силен научен консенсус относно въздействието на социалните медии върху психичното здраве на непълнолетните. Както цитират репортерите на изданието, TikTok и други платформи... експлоатират психологическите уязвимости на лицата под 18 години... Установена е „ясна корелация“ между влошаването на психичното здраве на младите хора и интензивното използване на социалните медии“.

Ако се вярва на отчета, 30-те депутати от комисията са прекарали шест месеца в проучване на механизмите на TikTok и тяхното психологическо въздействие върху децата и юношите. За тази цел те са изслушали близо 180 души в продължение на повече от 90 часа прослушвания /интервюиране/.

В пресата изтекоха и информации, че изслушванията не винаги са протичали гладко и че един от повиканите инфлуенсъри се е ядосал толкова много на задаваните въпроси, че е прекратил видеоконференцията. Останалите, очевидно, не са се запъвали или съпротивлявали и са казали точно това, което комисията е искала да чуе от тях. Според заключението на комисията се е оказало , че

„Платформата, чрез механизмите за вирусно разпространение на проблемно съдържание, улеснява разпространението на негативни политически идеологии, които противоречат на правата на човека.“

Заслужава да се отбележи, че TikTok изначално е предназначен за млади хора, които не се интересуват много от политика, и не е толкова лесно да се намери политическо съдържание там. Въпреки това, някой може да види идеологическа пропаганда дори във видеоклип за китайската кухня.

Но Le Monde дори не навлезе в такива подробности и веднага обобщи: „Това е една от най-лошите социални мрежи, която обсажда нашата младеж.“ Депутатката Лор Милер, която беше докладчица, се нахвърли върху собствениците: „Това е компания, която не се интересува от психичното здраве на нашата младеж.“

Накратко, младите хора трябва да бъдат спасени – но рецептата, която предложиха депутатите, донякъде напомня на метод за лечение на главоболие чрез използване на гилотина. По мнението на депутатите, всички социални мрежи трябва да бъдат забранени за младите хора, не само TikTok. Да, точно това: никакви социални мрежи за деца под 15 години, защото децата трябва да бъдат защитени.

Но тук въпросът какво да се прави с непълнолетните от 15 до 18 години изникна в целия си блясък. Решиха да не ги оставят и без надзор. А именно, гражданите от 15 до 18 години ще могат да използват социалните мрежи, но ще трябва да спазват „цифров полицейски час“.

От десет часа вечерта до осем сутринта – никакви социални мрежи. Беше предложено отговорността за надзор върху спазването на закона да се възложи на родителите и да се въведе в правната практика понятието „пренебрегване на цифровия контрол“ за „безотговорните родители“.

И не бива да възприемаме случващото се като чисто френско нововъведение. Предложените в доклада мерки са такива, че не могат да бъдат въведени само във Франция - те могат да бъдат въведени само със съгласието на Европейската комисия. С други думи, когато обсъждат какво ще бъде позволено на френската младеж и какво не, това означава ограничения за европейската младеж като цяло.

И в този момент сътрудничеството между европейските власти изглежда повече от вероятно. Съвсем наскоро, на 10 септември, Урсула фон дер Лайен спомена в речта си възможността за забрана на достъпа до социалните мрежи за лица под 16 години – по примера на Австралия.

В този контекст внезапната поява на доклад на уважавана парламентарна комисия и изобретяването на термина „дигитален полицейски час“ не изглеждат като просто съвпадение. И тогава ще бъде възможно да се измислят глоби за родители, които пренебрегват задълженията си в областта на дигиталния надзор…

В статията си вестник „Фигаро“ отбелязва , че „тази забрана е била искана още по-рано в Елисейския дворец“ (тоест на президентско ниво). Струва си да се припомни, че през 2023 г. вече беше приет закон за „дигиталната зрялост“, който изисква децата под 15 години да имат родителско разрешение за достъп до социалните мрежи. Той обаче все още не е влязъл в сила, официално „поради липса на доверие в съответствието му с европейското законодателство“.

Сега, очевидно, е избран по-прост път: забрана на TikTok и всички социални мрежи заедно с него, въвеждане на „дигитален полицейски час“ и глобяване на родители за липса на контрол. Само за да сме абсолютно сигурни, че само френското правителство влияе върху френската младеж – а не Китай.

Превод: ЕС