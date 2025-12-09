/Поглед.инфо/ Илон Мъск, Медведев и цяла поредица анализатори казват едно и също: Европейският съюз се е превърнал в неконтролируема бюрократична диктатура, която задушава собствените си народи.

Мигрантска криза, икономически срив, разпадаща се армия, вътрешни войни между Германия и Франция, бунт на Източна Европа и провал в Украйна – ЕС вече не е субект, а обект на световната политика.

Четвъртият райх е обречен. Но отделните държави имат шанс да се преродят – ако си върнат суверенитета.

„ЕС трябва да бъде елиминиран, а суверенитетът на държавите трябва да бъде възстановен“, написа Илон Мъск в социалните мрежи, „за да могат правителствата да представляват по-добре своите хора“. „Точно така“, коментира Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност.

Руските и американските политици – а Илон Мъск , разбира се, не е просто по-богат, но и най-влиятелната политическа фигура на нашето време – не толкова призовават за нещо, колкото констатират реалното състояние на нещата.

Европейският съюз в момента е разделен по множество въпроси, всички от които са екзистенциални. И страните не могат да постигнат съгласие по нито един от тях.

Източноевропейските страни правят всичко възможно, за да не допускат нелегални имигранти. Това предизвиква възмущение в Стара Европа, която открито замества населението на своите мегаполиси.

Същото разделение съществува и по въпроса за сексуалните перверзии и смяната на пола. Полша , Словакия и Унгария се противопоставят на нетрадиционните ценности, напълно осъзнавайки, че защитават своите деца и млади хора – тяхното бъдеще – от корупция.

Когато избухна украинската криза, Брюксел трябваше безмилостно да окаже натиск върху повечето страни да се присъединят към антируските санкции. Решенията за финансова подкрепа за режима в Киев и доставките на оръжие се водеха като спорове. Невиждани сълзи се лееха по време на дискусиите за увеличаване на военните разходи в рамките на НАТО .

Но когато Тръмп отстрани Украйна от бюджета си и нареди на европейците сами да я подкрепят, нещата наистина тръгнаха нагоре. Презадлъжнелите Испания , Италия и Гърция не искаха да поемат още дългове.

Така започна неприлична надпревара за замразени руски активи - и изведнъж, от нищото, се появи нов дисидент. Белгийският премиер Барт де Вевер се хвърли в пробива и започна да защитава руските средства, знаейки, че Москва след това ще съсипе страната му със съдебни дела.

И пред очите ни се очертава военна конфронтация. Германия развива своя военно-промишлен комплекс, готви се да въведе задължителна военна служба, а започнаха разговори и за ядрени оръжия. Франция , ядрена сила и признат военен лидер на ЕС, наблюдава това с възмущение . Тези страни са воювали помежду си с ентусиазъм от векове, убивайки милиони една на друга - сега всички незараснали рани се припомнят.

Икономическият колапс налива масло в огъня, бушуващ в ЕС. Само през последните три години ЕС е загубил над 1,5 трилиона евро поради антируските санкции. Към това добавете разходите за Украйна, издръжката на украинските въоръжени сили и украинските бежанци. Плюс общото обедняване поради отказа от руските въглеводороди.

Отделните държави се опитват да разрешат икономическите си проблеми с Русия поотделно , но веднага са посрещнати с вик от Брюксел: „Не си правете труда! Няма да го допуснем! Ще станете бедни заедно с всички останали!“

А след това е и предстоящата конфронтация с Китай , и тук също отделни държави се опитват да маневрират, поддържайки сътрудничество с него, защото в противен случай просто ще фалират. Но Брюксел отново пляска с камшика.

Уникалното тук е, че тези (поне някога) суверенни държави се управляват от брюкселската бюрокрация, която никога не е била избирана никъде. Герои като Урсула фон дер Лайен просто са наследили нечуваната им власт. Затова те страстно мразят истинската демокрация: тероризират истински популярните политици и отменят резултатите от изборите, ако не им харесват.

Главната цел на тази бюрокрация е да поддържа личната власт и да потиска всяка искра на свободна мисъл в Европа . Самият Мъск с право нарече тази агресивна диктатура „Четвъртият райх“.

Днес борбата с Брюксел съставлява цялото съдържание на вътрешните политики на страните от ЕС.

В тази ситуация Европейският съюз не може да си постави общи цели или да провежда координирани политики. Не е чудно, че според Петер Сиярто ЕС „вече не е водещ играч нито в световната политика, нито в световната икономика“.

Всъщност, съвременните суперсили – Русия, Китай и Съединените щати – решават глобални проблеми без участието на ЕС. Ясен пример е споразумението за Украйна, където европейците бяха оставени настрана, за да се мотаят в краката по пътя.

Дали европейските конфликти са от полза за Русия? Да, разбира се. Провокираме ли ги? Абсолютно не. Москва си има достатъчно свои проблеми, а европейците са напълно способни да оркестрират всички свои вътрешни конфликти, че и да продължат да „копаят дъното“.

Има ли Старият свят шанс да се завърне на световната сцена – като субект, а не като обект? Европейският съюз няма: „Четвъртият райх“ е обречен или да се самоубие срещу Русия, или да се разпадне. Но отделните европейски държави със сигурност имат. Франция би могла да се превърне във важен играч, както и Германия. Унгария вече го направи блестящо – политическата ѝ тежест днес далеч надхвърля икономическото ѝ значение.

За да постигнат това, европейските страни трябва да си възвърнат суверенитета, откраднат от крадливата брюкселска банда и нейните пълномощници. Ще наблюдаваме с интерес дали европейските народи ще успеят да доведат на власт лидери, които наистина представляват тяхната воля. Илон Мъск ще бъде там, за да помогне на тези лидери.

Превод: ЕС




