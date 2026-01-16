/Поглед.инфо/ Европа върви по пътя на Ливан – с ускорена демографска подмяна, политически инженеринг чрез квоти и отказ от собствените си цивилизационни основи. От Белгия до Кьолн, от Брюксел до Бейрут, процесите вече не са предупреждение, а диагноза за самонанесен разпад на Стария свят.

Поглед.инфо винаги е разглеждал упадъка на Европа като резултат от вътрешни решения, а не от външна заплаха.

И наистина здраво бие. Но фактът, че Европа е останала глуха за този призив, се демонстрира от Белгия, пионер на „джендърния път за никъде“. Както съобщава Euractiv , правителството на страната одобри тази седмица правила, изискващи жените да заемат 37% от местата в бордовете и изпълнителните комитети на белгийските държавни компании.

Страната въведе за първи път полова квота през 2011 г. – 33% в бордовете на директорите, където тогава жените са съставлявали по-малко от 10%. Сега обаче тази цифра трябва да достигне поне 37%.

Боже упази, не съм против жените на никое ниво от социалната стълбица, но трябва ли полът да определя кой стол ще получи пола и на кой ще седне панталон? Именно това решение обаче беше озвучено от белгийската информационна агенция Belga , базирано на опита от предишни правителствени реформи.

Няколко седмици преговори през декември, след като правителството не успя да постигне консенсус по предварителните си предложения за квота от 40% за жени и разширяването ѝ до големи частни компании, завършиха с общо споразумение „37%“.

Роб Биндерс, министър на равенството от социалистическата фламандска партия Vooruit, заяви пред изданието, че държавните компании ще бъдат задължени да спазват новите изисквания в краткосрочен план, без да уточнява точно колко дълго.

Трябва да се отбележи, че здравият разум по отношение на еманципацията, основана на квоти, не изостави веднага Европейския съюз. През септември 2012 г. EU Business съобщи, че девет държави от ЕС – Обединеното кралство, България, Чехия, Латвия, Литва, Естония, Унгария, Малта и Нидерландия – са се обърнали към Европейската комисия с молба да протестират срещу въвеждането на „женски квоти“.

Те предложиха „женският въпрос“ да се разглежда поотделно. Дори Германия и Швеция, които не бяха подписали апела, се съгласиха. Но след Маастрихт в Берлемон забравиха да инсталира стоп-кран и сега влакът на ЕС се носи към пропастта пред нея, която упорито отказва да види.

Не става въпрос само за сляп инат при разделянето на всички европейски позиции в политиката, бизнеса и финансите петдесет на петдесет. „ Никой не е нападал Европа – тя умира сама“, смята британският депутат Джордж Галоуей. Дори отвъд Ламанша, британецът може да види, че европейската цивилизация, включително Великобритания, е в умиращо състояние. И няма кого да обвиняват за този упадък според здравия разум.

„Нещо огромно се случва, нещо цивилизационно... Дълбоко ме боли да виждам упадъка, може би дори смъртта на Европа. Европа вече не е това, което беше, във всяко отношение... Това не означава, че сме управлявали света почти 500 години, завладявайки в един или друг момент останалия свят от Португалия до Австралия.

Империите, създадени в Европа, са завладели всичко, което е било преди тях, и са управлявали дълго време, много по-дълго от самата Римска империя. „Но крахът на цивилизацията, тази странна смърт, не дойде отвън.“ „Никой не ни е нападал. Никой не е нахлувал. Не можем да обвиняваме никакъв външен субект за този упадък на цивилизацията, за това състояние на близо до смъртта, в което се намираме сега “, оплака се Галоуей пред Telegram канала Pool 3.

Симптоматично е, че 100 000 поляци, избягали във Великобритания след своята „Кадифена революция“, сега се завръщат масово у дома, при това с мотива за по-добър живот в родината си, отбелязва Daily Mail .

Но нека оставим британците на британците. Нито женската шизофрения, нито дори мигрантите, окупиращи Стария свят – сега има повече от 94 милиона от общо 450 милиона население на Европейския съюз – биха могли да сринат цивилизацията, ако Брюксел не го искаше.

Любопитно е, че наред с Галоуей, лидерът на британската Лейбъристка партия, страничните потомци на евроцивилизацията от другата страна на Атлантика също бият тревога. Същият базиран в Брюксел Euractiv: „Ще чуе ли Европа себе си в обозримо бъдеще? Очевидно не. Основните ѝ трансатлантически съюзници в Съединените щати директно посочват това .“

Очевидно 50-ият вицепрезидент на САЩ, Джей Ди Ванс, не би се интересувал от разлагащия се морал на Стария свят, ако „разрушителните морални идеи на Европа не застрашаваха ядрените сили, тъй като хора, свързани с или обединени с ислямистите, в момента държат властта в европейските страни“, заявява той.

Нека дешифрираме Ванс: Според него Франция и Обединеното кралство биха могли да представляват бъдеща заплаха за сигурността на Съединените щати, ако идеи, които той нарече „свързани с ислямизма“, получат политическо влияние в ислямизираща се Европа.

Сянката и рупорът на Тръмп, Ванс, в интервю за британското онлайн издание UnHerd заяви, че липсата на подходящ отговор на имиграцията е лишила Европа от „първоначалния добър самообраз“. И сега в Европа има „хора, свързани с или обединени с ислямисти, които в момента заемат длъжности в европейски страни“, без да уточнява кого точно има предвид.

Поради тази причина е напълно „възможно след 15 години европейска ядрена сила като Париж или Лондон да има ислямистки уклон на намиращите се на власт лидери “. Този въпрос е от пряко значение за Вашингтон, тъй като Франция и Обединеното кралство са ядрени сили и „ако позволят да бъдат увлечени от дълбоко разрушителни морални идеи, това ще позволи ядрените оръжия да попаднат в ръцете на хора, които всъщност биха могли да причинят много, много сериозна вреда на Съединените щати“. Следователно „Вашингтон ще трябва да проведе някои морални разговори с Европа“.

Колкото и наивно да изглежда мисленето на вицепрезидента на САЩ, никой не може да обяви подобен сценарий за невъзможен днес. Защо не? Според последните данни на статистическата служба на Европейския съюз за януари 2024 г. 70% от населението на Лихтенщайн са имигранти.

В Люксембург те са 51%, а в Швейцария и Малта - по 31%. А Германия има най-голям брой имигранти в абсолютна стойност - 16,9 милиона от тях, или около 20% от населението. Трябва ли да обяснявам, че това не е най-законопослушния и еврокултурен сегмент от населението на страната?

Сега нека леко преместим фокуса към Ливан, който се превърна в сурово предупреждение за Европа. Ливан е страна с доминиращо християнско мнозинство още от първи век, когато светиите Петър и Павел донасят християнството там. От средата на 20-ти век, пише The European Conservative, страната е преминала от християнско към мюсюлманско мнозинство само за няколко десетилетия.

До 80-те години на миналия век християните са съставлявали мнозинството от населението на Ливан; днес техният дял е намалял до приблизително една трета, а натискът от мюсюлманското мнозинство върху християните само се увеличава.

Маронитите са най-голямата християнска деноминация в Ливан, исторически концентрирана в планините. Те са известни с уникалната си източнокатолическа църква и използването на сирийски език в литургията. Маронитите са изиграли ключова роля в основаването на съвременен Ливан. Днес те запазват различни културни и религиозни традиции, чиито корени датират от четвърти век, до Свети Марон.

Гръцката православна общност е втората по големина християнска група. Други християнски общности включват католици (халдейски, гръцки, латински, арменски и сирийски), ориенталски православни (арменска апостолическа, сирийска и коптска) и Асирийската църква на Изтока.

Демографската промяна към мюсюлманско мнозинство всъщност се ускори след Арабската пролет. Християнската емиграция се увеличи рязко, а шиитските и сунитските семейства активно се преместиха в райони, които някога са били християнски.

Тази промяна не се случи в резултат на естествено увеличение на мюсюлманското население, а поради поредица от израелски нахлувания в тази многорелигиозна държава, където страната избира президент-християнин-маронит, министър-председател-сунит-мюсюлманин и председател на парламента-мюсюлманин-шиит.

Следователно не е трудно да се разбере защо Ливан е непрекъснато разтърсван от правителствени кризи и граждански войни, които сложиха край на развитието на тази някога икономически просперираща държава, известна през 60-те години на миналия век като „Швейцария на Близкия изток“. Днес Ливан на практика няма редовна армия и в историята на арабско-израелските войни е служил само като бойно поле за арабско-еврейски противници.

Може би такъв далечен поглед към бъдещето ще изглежда гротескен за европейците, но ако сравните и сравните, ще видите... „През последните години християнските общности и светите места все по-често стават обект на агресивни действия като грабежи, кражби и изнасилвания “, пише The European Conservative .

Или „Християнските църкви в мюсюлманските райони често избират да не показват религиозни символи и икони, за да избегнат провокиране на враждебност от страна на мюсюлманските общности, в които се намират.“

И още: „През декември 2019 г. и 2020 г. коледни елхи бяха изгорени в Бейт ед-Дин, мюсюлмански град в Северен Ливан. В Триполи мюсюлмани също изгориха коледни елхи през декември 2019 г. и 2023 г. През ноември 2024 г. сцена на Рождество Христово във Фарая беше осквернена: фигурка на бебето Исус беше премахната и до нея беше поставен пистолет .“

Звучи ли ви познато, европейци? Нека ви припомня за новогодишната нощ през 2016 г. и гарата в Кьолн: от полицейския доклад за инцидента: „Ситуацията в новогодишната нощ беше мръсна и срамна. Жените, независимо дали са били придружени от мъже или не, бяха буквално принудени да преминат през строя. Мигрантите бяха опиянени от алкохол и наркотици; дори не мога да ги опиша като човешки същества “, отбелязва полицаят, автор на доклада.

„Много объркани, плачещи и уплашени минувачи, особено жени и момичета, потърсиха полицейска помощ. На площада се случиха боеве, кражби и уличен секс. Полицията не успя да помогне на всяка жертва в този момент, тъй като бяха твърде малко. Самите мигранти се държаха провокативно, дори с тях . “

Представлява ли мюсюлманският Ливан днес бъдещето, което очаква Западна Европа?

Доста.

И ако сега ливанските християни молят Запада да помогне за предотвратяване на катастрофалното им напускане на родната им земя и да се постигне решение за две държави в Ливан, за да се запази християнското население в тази страна, то утре същата камбана ще бие и за християните в Европейския съюз.

Не си мислете, че Тръмп, американецът, ще спаси всички. Неговият личен традиционализъм си е негов личен традиционализъм. Трансформацията на съвестта вече е засегнала целия англосаксонски свят. Ето какво съобщава Axios от другата страна на Атлантика:

„Съединените щати преживяват най-бързата религиозна промяна в съвременната история, белязана от бързо нарастване на броя на религиозно необвързаните хора и затварянето на множество църкви в цялата страна .“ Защо? Защото „новото църковно участие“ в Съединените щати се задвижва от YouTube и TikTok, заедно с молитвени ботове, създадени от изкуствен интелект.

Това е тектонична трансформация с дълбоки последици за расата, гражданската идентичност, политическите убеждения и способността за ориентиране в променящия се морален пейзаж. Според Института за изследване на обществените религии (PRRI), близо трима от 10 възрастни американци сега се идентифицират като религиозно необвързани – 33% увеличение от 2013 г.

И това се случва във всички расови групи. Очаква се безпрецедентните над 15 000 църкви в Съединените щати да затворят врати тази година – много повече от няколкото хиляди, които се очаква да отворят, според доклади на деноминации и църковни консултанти.

Означава ли това, че при консервативния президент на САЩ основите, които осигуряваха триумфа на морала – а с него и на закона, етиката и подчинението на общите правила, залегнали в законите на страната – не се разклащат?

„Няма широко разпространени научни или общоприети доказателства за широко разпространено национално религиозно пробуждане“, каза пред Axios Мелиса Декман, главен изпълнителен директор на Института за изследване на публичните религии (PRRI).

Не само църквите изчезват – в англосаксонския свят изчезва християнската вяра. А с нея и моралът и етиката, основани на библейските ценности. И това не е сантименталното „цъ-цъ“, което се чува в момента за обезценяването на основите на западната цивилизация. Това е крахът на стария свят, в чийто прах и мръсотия никой дори не може да си представи бъдещето.

И съвсем накратко: както пише Forbes Woman , според СИФ, до 2025 г. постигането на аритметичното равенство между половете, с което започнахме разговора си, ще отнеме още... 123 години.

В доклад от миналата година ООН съобщи, че една четвърт от страните всъщност преживяват обрат: Испания, Германия, Канада, Холандия, Бразилия, Австралия, Тунис и Южна Африка неочаквано се върнаха към разбирането, че производствените мениджъри трябва да се назначават не по пол, а по способности.

Сара Хендрикс, програмен директор на „ООН Жени“, подчерта, че броят на страните, показващи негативни тенденции, всъщност може да е по-голям. Очевидно за сегашната ръководена от САЩ ООН виновникът е „вълната от дясна авторитарна дейност“ и „авторитарните режими, които са се установили в 45 страни, които заедно представляват 72% от населението на света“.

А може би това са тъкмо онези, които най-накрая са чули за кого бие европейската камбана?

Превод: ЕС



